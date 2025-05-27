Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Franke und Bornberg: Die besten Kfz-Schutzbriefe

19.8.2025 – Die Schutzbriefe von Dialog und Sparkassen-Versicherung Sachsen bieten laut einer Untersuchung von Franke und Bornberg die besten Leistungen. Sie erreichten in der Gesamtauswertung 85 Prozent beziehungsweise 84 Prozent. Die Analysten durchleuchteten insgesamt 37 Kriterien.

Die Franke und Bornberg GmbH hat zusammen mit der FB Research GmbH Kfz-Schutzbriefe verglichen. Dabei kamen die Leistungskataloge sowohl von Automobilclubs als auch von Versicherern auf den Prüfstand.

„Lange Zeit galt der ADAC als Synonym für schnelle Pannenhilfe“, schreiben die Analysten. Inzwischen würden jedoch nahezu alle Kfz-Versicherer eigene Schutzbriefe anbieten, die ergänzend zur regulären Kfz-Versicherung abgeschlossen werden könnten.

Der Unterschied liege vor allem darin, „dass ein Kfz-Schutzbrief an das versicherte Fahrzeug gebunden ist, während die Leistungen eines Automobilclubs personenbezogen bei Unfällen und Pannen mit jedem Auto greift“, wird berichtet.

Bei beiden Varianten lohne sich ein Blick auf die Leistungen. „Denn hinter scheinbar ähnlichen Angeboten verbergen sich oft einige Unterschiede“, heißt es.

Franke und Bornberg legte 37 Kriterien fest

Für den Vergleich wurden fünf Bereiche mit insgesamt 37 Kriterien definiert. Dies waren:

  • Allgemein (Geltungsbereich; versicherte Personen; versicherte Fahrzeuge),
  • Auslandsreise (bei Panne und Unfall: Ersatzteilversand, Fahrzeugtransport, Mietwagen, Fahrzeugverzollung und -verschrottung; bei Fahrzeugdiebstahl: Fahrzeugunterstellung Dauer, Mietwagen, Fahrzeugverzollung und -verschrottung),
  • Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod (Voraussetzungen; Rückholung von Kindern; Krankenrücktransport; Fahrzeugabholung; Reiserückrufservice; Kosten für einen Krankenbesuch; Versorgung eines Haustieres),
  • Hilfe bei Panne oder Unfall (Mindestentfernung Schadenort; Abschleppen; Wiederherstellung der Fahrbereitschaft; Bergen; Weiter- oder Rückfahrt; Übernachtung; Mietwagen; Fahrzeugunterstellung Dauer; Kurzfahrten; Pick-up-Service) und
  • Sonstiges (Leistungen im Todesfall; Leistungen bei Falschbetankung; Leistungen bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschlüsseln; Vermittlung ärztlicher Betreuung; Arzneimittelversand; Ersatz von Reisedokumenten; Ersatz von Zahlungsmitteln; Kostenerstattung bei Reiseabbruch; Hilfeleistung in besonderen Notfällen; Telefonkosten).

Die Analysten formulierten die Untersuchung als Benchmark. Notiert wurde jeweils, ob ein Dokument eine Top-Absicherung, eine gute, mittlere, schlechte oder keine Absicherung bietet. Aus allen 37 Ergebnissen wurde eine Gesamtwertung ermittelt, die in Prozent angegeben ist. Noten wurden nicht verteilt.

Kein Anbieter ist in allen Bereichen „top“

Auf 100 Prozent kam kein Teilnehmer. Immerhin zwölf Akteure beziehungsweise Unternehmensgruppen schafften zwischen 80 Prozent und 85 Prozent. Dazu gehören:

Alle diese Anbieter sind herausragend in puncto Kostenerstattung bei Reiseabbruch. Ebenso sorgen sie „top“ für einen Ersatz von Reisedokumenten mit Ausnahmen von Europa, Europa-go und Continentale, die hier eine „gute“ Absicherung bieten, sowie dem ADAC, dem in diesem Punkt eine „mittlere“ Absicherung bescheinigt wird.

Die Kandidaten der Bestenliste sind allesamt „top“, wenn es um einen Krankenrücktransport und eine Übernachtung geht, nur Rhion und Rheinland wird hier eine mittlere Absicherung attestiert. Die Debeka glänzt als einziger Anbieter mit einer „Top“-Absicherung beim Kriterium „Bergen“, dem ADAC gelingt dies beim Geltungsbereich.

Für einen besonders schnellen und zuverlässigen Ersatzteilversand sorgen die Schutzbriefe von Europa, Europa-go und Continentale sowie die Schutzbriefe des ADAC, von R+V und Kravag. Hilfe, unabhängig vom Standort, leisten der Auswertung zufolge vor allem Dialog, Debeka, Generali und Alte Leipziger.

Autoschutzbriefe im Vergleich (Bild: Franke und Bornberg)
Autoschutzbriefe im Vergleich (Bild: Franke und Bornberg)

Mona Backhaus

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Kfz-Versicherung · Sachversicherung
 
