„Fourmore“ der Allianz Leben in der Kritik

6.8.2018 – Die in der letzten Woche gestartete Rentenversicherung hat ein lebhaftes Echo in der Presse und in der Leserschaft des VersicherungsJournals ausgelöst. Während die Flexibilität des Produkts gelobt wird, kommt die Kostenstruktur weniger gut an. Gerügt werden auch die Beitragsgarantie und der fehlende garantierte Rentenfaktor. Schließlich wurden auch Fondssparpläne als Alternative ins Gespräch gebracht. Manche der Vorschläge gehen aber an den Bedürfnissen der anvisierten Zielgruppe vorbei.

WERBUNG

In der letzten Woche hatte die Allianz Lebensversicherungs-AG ihre Rentenversicherung „Fourmore“ gestartet (VersicherungsJournal 1.8.2018). Das Angebot wurde inzwischen lebhaft und kontrovers diskutiert, unter anderem in der Presse und in Leserbriefen im VersicherungsJournal.

Einhellig wird die Flexibilität des Angebots gelobt, bei dem die Kunden ihre Beiträge nahezu beliebig ein- und auszahlen können. Manche anderen Aspekte kommen weniger gut weg.

Bei den Kosten langt der Allianz-Konzern richtig zu. Herbert Fromme in der Süddeutschen Zeitung

Streitpunkte Abschluss- und Verwaltungskosten

Der Fachjournalist Herbert Fromme kritisierte in der Süddeutschen Zeitung die Kalkulation des Tarifs:

„Bei den Kosten langt der Allianz-Konzern richtig zu. Für jede Einzahlung sind vier Prozent fällig – wer 100 Euro einzahlt, findet auf seinem Auszug nur 96 Euro. Außerdem müssen Kunden jährlich 0,8 Prozent des gesamten angesparten Geldes als Verwaltungsgebühr zahlen, dazu kommen 0,18 Prozent für das Management der Kapitalanlage.

Das ist nicht außergewöhnlich teuer – wenn man es mit konventionellen, nicht-digitalen Angeboten in der Lebensversicherung vergleicht. Aber eigentlich sollte ein digitaler Vertrag günstiger sein, schließlich erledigt der Kunde dabei zahlreiche Verwaltungsvorgänge kostenlos für den Versicherer. Mit den hohen Kosten verliert das neue Angebot viel von seinem digitalen Charme.“

„Alles andere als günstig“

Michael Peter formulierte in seinem Leserbrief: „Die einfache Kostenstruktur sollte zumindest Fachleute nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein mit zunehmender Laufzeit und zunehmendem ‚Wert der Zukunftsvorsorge‘ alles andere als günstig zu bezeichnendes Produkt handelt. Nicht die vier Prozent bei Einzahlung, sondern die anderen laufenden Kosten sind treibend.“

Der Finanzjournalist Andreas Kunze schrieb in einem Blog: „Insgesamt wirkt Fourmore eher wie ein Fondssparplan mit einem gemischten Fonds. Dafür sind die regelmäßigen Abschlusskosten von vier Prozent aber sehr hoch, auch die laufenden Verwaltungskosten. Wozu überhaupt Abschlusskosten bei einer Versicherung, die rein online abgeschlossen wird und keine persönliche Beratung bietet?

Gute Fonds gibt es auch ganz ohne Abschlusskosten und mit geringeren laufenden Kosten. Da kommt viel mehr bei raus.“

Blickt man auf Abschluss- und Verwaltungskosten sowie Renditeversprechen, haben Verbraucher weniger zu Lachen. Thomas Magenheim-Hörmann in der Frankfurter Rundschau

Abschlusskosten mit Fonds-Ausgabeaufschlägen vergleichbar

Thomas Magenheim-Hörmann, Wirtschafts-Korrespondent der Frankfurter Rundschau, kommentiert in dem Beitrag „Eine Revolution mit vielen Tücken“:

„Blickt man auf Abschluss- und Verwaltungskosten sowie Renditeversprechen, haben Verbraucher weniger zu Lachen. Denn zum einen erheben die Stuttgarter für jede Einzahlung eine Art Provision in Höhe von vier Prozent, was in der Dimension den Ausgabeaufschlägen gut beleumundeter Aktienfonds entspricht. Dazu kommen jährliche Verwaltungs- und Kapitalmanagementkosten von knapp einem Prozent.“

Die Zeitung zitiert auch Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV): Wie die Allianz die vier Prozent Abzug auf jede Einzahlung begründe, sei ihm schleierhaft. Bei privaten Rentenpolicen, die Verbraucher bei einem Makler abschließen, entspreche das deren Provision. Bei „Fourmore“ gebe es aber keinen Vertrieb, damit dürfte es eigentlich auch keinen Abzug für Provisionen geben. Kostengünstig sei das neue Produkt, das Markttrends setzen soll, damit nicht.

Gradwanderung zwischen Direkt- und Vermittlervertrieb

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

Eines verkennen diese Kommentatoren: „Fourmore“ wird zwar als „voll digital“ angepriesen, ist aber kein reines Direktvertriebsprodukt, auch wenn es derzeit nur online abgeschlossen werden kann.

Der Außendienst der Allianz und auch Versicherungsmakler sollen noch in diesem Jahr voll in den Vertrieb einbezogen werden. Damit will das Unternehmen jene Verbraucher erreichen, die sich erst online informieren, dann aber doch das Gespräch mit dem Vermittler suchen und über ihn abschließen möchten.

Wollte der Versicherer diese „Ropo“-Kunden ausschließen, dürfte er ohne weiteres mit geringeren Vertriebskosten kalkulieren können. Dann würde er zwar preissensiblere Interessenten eher ansprechen, aber gleichzeitig den beratungsaffinen Teil der angepeilten Zielgruppe nicht erreichen.

Mit der jetzt gefundenen Lösung macht die Allianz auch ihren Vertretern ein Angebot, anstatt an ihnen vorbei ein reines Direktvertriebsprodukt zu lancieren. Das mag auch als Signal an den Außendienst gemeint sein, ihnen nicht in den Rücken fallen zu wollen.

Warum nicht gleich einen Investmentsparplan? Thomas Oelmann

Alternative Fondssparplan

Mehrfach wurden als Alternative zu „Fourmore“ Fondssparpläne ins Gespräch gebracht. Wilfried Hartmann schrieb in seinem Leserbrief: „Für den Verbraucher kostengünstiger und flexibler in den Dispositionen ist der ausgabenabschlagfreie Investment-Sparplan.“

Ähnlich äußerte sich Jochem Schültke in seinem Kommentar: „Bei Kosten in Höhe von [A] vier Prozent pro Einzahlung, [B] 0,8 Prozent jährlich auf den Wert der Zukunftsvorsorge für die Verwaltung des Vertrags sowie [C] aktuell 0,18 Prozent für das Management der Kapitalanlage, dürfte die Nettorendite im Vergleich zu „selbstgestrickten” Kombinationen aus flexiblem Sparen und Vorsorge wohl relativ schlecht abschneiden. […]

Als Beispiele kommen ETF-Sparpläne von Direktbanken und Risiko-Lebensversicherungen beziehungsweise (fondsgebundene) Rentenversicherungen von Direktversicherern in Betracht.“

Thomas Oelmann weist in seiner Zuschrift darauf hin, dass eine Rentenversicherung ihren Zweck auch dann erfüllen kann, wenn anderweitig angespartes Kapital erst zu Rentenbeginn eingezahlt wird: „Warum nicht gleich einen Investmentsparplan? Der ja auch durch eine Direkteinzahlung in eine Sofortrente zum 67. Lebensjahr das Langlebigkeitsrisiko absichert.“

Nicht jeder will sich selbst kümmern

Die Einschätzung der Leser, dass Fondssparpläne als Alternative zur aufgeschobenen Rentenversicherung in Betracht kommen, ist völlig richtig. Bei dem Vergleich sind zahlreiche Aspekte zu beachten.

Einer davon ist die Flexibilität. Hier hat die Allianz mit „Fourmore“ zweifellos aufgeholt. Ein anderer Aspekt sind die Kosten. Wer von Fonds ohne Ausgabeaufschlag spricht, meint Selbstbedienung des Kunden, einschließlich der Entscheidung, welche der Tausenden angebotenen gemanagten Fonds oder ETFs ins Depot sollen, und wann welche Wechsel angezeigt sind.

Verbraucher, die sich damit überfordert fühlen, landen beim Berater oder Vermittler. Und dann ist der Kostenvorteil mehr oder weniger dahin. Die Allianz bietet den weniger oder gar nicht erfahrenen Anlegern einen großen Vorteil: Sie müssen sich um die Kapitalanlage überhaupt nicht selbst kümmern. Das hat einen Nutzen und darf daher auch einen Preis haben.

Die Garantie des eingezahlten Geldes mit 67 ist für mich der typische Garantie-Bluff von Lebensversicherungen. Andreas Kunze in seinem Blog

Zweifel am Wert der Garantie

Kein gutes Haar lässt der Journalist Kunze an der Kapitalerhalt-Zusage der Allianz: „Die Garantie des eingezahlten Geldes mit 67 ist für mich der typische Garantie-Bluff von Lebensversicherungen. Wer 30 Jahre einzahlt und dann nur sein eingezahltes Geld herausbekommt, als Einmalzahlung, der hat nichts gewonnen – sondern bei einer durchschnittlichen Inflation von zwei Prozent fast die Hälfe des Geldes bis dahin verloren.“

Autor Magenheim-Hörmann schreibt dazu: „Kunden garantiert die Allianz dagegen zum 67. Geburtstag gerade einmal, mindestens alle eingezahlten Beiträge zurückzuzahlen, so als hätte man das Geld unter das Kopfkissen gelegt. So gesehen beträgt die garantierte Rendite für Kunden null Prozent, während die Allianz jedes Jahr knapp ein Prozent für sich abzweigt und von jeder Einzahlung zusätzlich vier Prozent.“

Die eigentlichen Problem sind aber zwei andere: Die Garantie bringt dem Kunden bei langlaufenden Verträgen zwar keinen Vorteil (VersicherungsJournal 16.2.2017), kostet aber einen Teil der Rendite. Dennoch sind die meisten Versicherungsnehmer nicht bereit, ihre Sichtweise zum Thema Sicherheit der Geldanlage zu überdenken, sondern fordern weiterhin die trügerischen Garantien.

Die Branche könnte mehr tun, um die Vorurteile der Versicherungsnehmer gegen renditeoptimierte Investments abzubauen.

Dass Versicherer unter diesen Umständen die von den Kunden verlangten Zusicherungen anbieten, kann man ihnen nicht vorwerfen. Allerdings könnte die Branche sicher mehr tun, die Vorbehalte der Versicherungsnehmer gegen renditeoptimierte Investments abzubauen.

Kritik an Rentenversicherung ohne Rentenzusage

Wie hoch die spätere Rente mindestens sein wird, erfährt der Interessent auf der Allianz-Website nicht. Das kommentiert Kunze so: „Ohne festgelegte Rentenwerte bei Vertragsbeginn hat das Angebot mit einer privaten Rentenversicherung aber wenig zu tun.“

BdV-Chef Axel Kleinlein warnt: „Wer auf eine Rente spekuliert, kauft die Katze im Sack“.

Zu bedenken ist jedoch, dass auch ein garantierter Rentenfaktor den Kunden Geld kostet. Der Nutzen ist dagegen überschaubar. Immerhin müssen die Rentner deutlich über 90 Jahre alt werden, bis die Summe der ausgezahlten garantierten Renten mindestens dem investierten Kapital entspricht (VersicherungsJournal 21.2.2018).

Dessen ungeachtet legen viele Menschen großen Wert auf den garantierten Rentenfaktor, das ist aus der Leserschaft des VersicherungsJournals immer wieder zu hören.