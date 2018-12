Fondsbranche sieht dunkle Wolken am Geschäftshorizont

20.12.2018

Das Geschäftsjahr 2018 ist für die Fondsbranche insgesamt gut gelaufen. Dies zeigt eine Umfrage des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), deren Ergebnisse der Verband am Donnerstag veröffentlicht hat. An der im Dezember durchgeführten Befragung unter Führungskräften aller BVI-Mitglieder haben 345 Entscheider teilgenommen, die rund drei Billionen Euro Fondsvermögen repräsentieren.

WERBUNG

Wie die Umfrage ergeben hat, war das Geschäft für fast jeden vierten Befragten besser als erwartet. Fast die Hälfte gab zudem an, es sei den Erwartungen entsprechend gelaufen. Nur für gut jeden Vierten blieb die tatsächliche Entwicklung hinter den im vergangenen Jahr prognostizierten Erwartungen zurück.

Der Ausblick auf das kommende Jahr fällt allerdings recht verhalten aus. So sieht nur rund jeder Fünfte „(deutlich) bessere“ Geschäftsaussichten. Dem steht ein gutes Drittel gegenüber, das von einer („deutlichen) Verschlechterung“ ausgeht. Im Vorjahr war der Anteil der „Pessimisten“ nur in etwa halb so groß. Die verbleibende knappe Hälfte rechnet für 2019 mit unverändert laufenden Geschäften.

Mit dem zunehmend wahrscheinlich werdenden ungeordneten Brexit ohne Übergangsfrist haben die getrübten Aussichten allerdings kaum etwas zu tun. Denn nur jeder sechste Befragte gab an, das eigene Geschäft wäre davon „stark betroffen“. Weit über die Hälfte wählte die Antwortoption „wenig betroffen“, während rund jeder Siebte für „überhaupt nicht“ votierte.