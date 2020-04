Folgenreiches Tuning: Mit Vollgas gegen die Tunnelwand

29.4.2020 – Der Einbau eines deutlich leistungsstärkeren Motors in ein Fahrzeug stellt eine Gefahrerhöhung im Sinne der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung dar. Diese ist dem Versicherer anzuzeigen. Wird das unterlassen, so kann dieser im Fall eines Schadens gegebenenfalls in erheblichem Umfang seine Leistungen kürzen. Das geht aus einem Urteil des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 4. März 2020 hervor (6 U 64/19).

Der Kläger hatte für seine im Jahr 1988 zugelassene Corvette C4 Cabrio im Jahr 2008 bei dem beklagten Versicherer eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht- sowie eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Die Leistung des Motors des Liebhaberfahrzeugs betrug 179 Kilowatt. Sie ermöglichte eine hohe Geschwindigkeit sowie eine schnelle Beschleunigung des Autos.

Gefahrerhöhung durch Motor-Tuning

Das Triebwerk erwies sich jedoch als störanfällig. Auf Anraten einer auf das Tuning von US-Fahrzeugen spezialisierten Firma entschloss sich der Mann daher dazu, im Jahr 2015 einen neuen Motor einbauen zu lassen. Dieser hatte eine Leistung von 298 Kilowatt. Seinen Versicherer informierte der Fahrer über den Umbau ebenso wenig wie die Zulassungsbehörde.

Wenige Monate nach der Aktion rutschte er nach eigenen Angaben in einem Tunnel vom Bremspedal auf das Gaspedal ab. Dadurch wurde die Corvette so stark beschleunigt, dass sie unkontrolliert gegen die Röhre krachte. Dadurch entstanden an dem Fahrzeug Reparaturkosten in Höhe von mehr als 23.000 Euro.

Die verlangte der Kläger abzüglich einer vereinbarten Selbstbeteiligung von seinem Vollkaskoversicherer erstattet zu bekommen. Dieser verweigerte ihm jedoch die Gefolgschaft. Denn der Versicherte hatte ihm das Motor-Tuning schuldhaft nicht angezeigt. Dieses stelle aber eine Gefahrerhöhung im Sinne von § 23 VVG dar.

Keine Auswirkungen auf das Unfallgeschehen?

Der Mann zog daher vor Gericht. Dort trug er vor, dass er von der Tuning-Firma nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er den Einbau des Motors in die Fahrzeugpapiere hätte eintragen lassen müssen.

Im Übrigen habe sich das Unglück allein deshalb ereignet, weil er vom Bremspedal auf das Gaspedal abgerutscht sei. Dies wäre in gleichem Maße mit dem alten Motor möglich gewesen. Die höhere Motorleistung habe sich folglich nicht auf das Unfallgeschehen ausgewirkt.

Kfz-Versicherung: Prämie bemisst sich auch nach der Motorleistung

Dieser Argumentation schlossen sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Saarbrücken noch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt an. Sie gaben der Klage nur zu einem geringen Teil statt.

Nach Meinung der Richter ist allgemein bekannt, dass sich die Prämie einer Kraftfahrzeug-Versicherung unter anderem nach der Motorleistung eines versicherten Wagens bemisst. Das hätte auch der Kläger wissen müssen.

Im Übrigen habe sich die nicht von ihm angezeigte Leistungssteigerung auch ursächlich auf die Kollision ausgewirkt. Der Unfallhergang sei nämlich geradezu typisch für übermotorisierte Fahrzeuge, zumal das Auto nach Aussage eines Sachverständigen nicht auf eine derart hohe Motorisierung ausgelegt gewesen sei.

Vom Gleichgewicht zwischen der Prämie und der Versicherungsleistung

Wegen der fehlenden amtlichen Abnahme des Umbaus sei außerdem die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen gewesen. Eine Abnahme hätte außerdem zu einer deutlichen Mehrprämie geführt.

Im Übrigen dürfe ein Versicherter gemäß § 23 Absatz 1 VVG nach Abschluss einer Versicherung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten erlauben. Grund dafür sei, dass dadurch das Gleichgewicht zwischen Prämienaufkommen und Versicherungsleistung aufrechterhalten bleiben solle.

„Der Versicherer soll nicht gezwungen sein, sich an einem Versicherungsvertrag festhalten zu lassen, obwohl sich die Risikolage so geändert hat, dass nach den Erkenntnissen der Versicherungsmathematik und den Grundsätzen der Versicherungstechnik die Erhebung einer höheren Prämie geboten gewesen wäre“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Dabei komme es nicht auf einzelne Gefahrumstände an, sondern darauf, wie sich die Gefahrenlage im Ganzen seit der Antragstellung entwickelt habe.

Kürzung des Anspruchs um zwei Drittel

Der neue Motor habe die Leistung des alten um rund zwei Drittel übertroffen. Ein solcher Eingriff in „das sprichwörtliche Herz des Fahrzeugs“ verändert dessen Charakter in grundlegender Weise und bewirke eine nicht unerhebliche Steigerung des Unfallrisikos im Sinne von § 27 VVG.

Darüber hinaus sei es naheliegend, anzunehmen, dass sich derartige Fahrzeugveränderungen auch auf das Fahrverhalten des Benutzers auswirken und sich dadurch noch zusätzlich risikoerhöhend auswirken.

Ebenso, wie zuvor das Landgericht, hielt auch das Oberlandesgericht daher eine Kürzung des Anspruchs des Klägers um zwei Drittel für gerechtfertigt. Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.