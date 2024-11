Focus Money: Die günstigsten Top-Wohngebäudeversicherungen

20.11.2024 – Ein Prämienvergleich von Franke und Bornberg im Auftrag von Focus Money zeigt, dass der HDI die günstigste leistungsstarke Wohngebäudeversicherung für ein Einfamilienhaus in Frankfurt am Main anbietet. Bei den Offerten für eine Wohnimmobilie in München liegt die Europa an der Spitze.

Die Redaktion der Zeitschrift Focus Money Versicherungsprofi hat in Zusammenarbeit mit der Franke und Bornberg GmbH die Preis-Leistungs-Champions unter den Versicherungslösungen für Einfamilienhäuser ermittelt. Die Ergebnisse sind im frei zugänglichen Onlinebeitrag „Wohngebäudeversicherung: gegen alle Wetter rundum versichert“ veröffentlicht.

Für den Vergleich wurde das aktuelle Rating des Beratungshauses zu dieser Produktgruppe herangezogen. Zum Teilnehmerfeld gehörten nur Tarife, die als „hervorragend“ (FFF+), „sehr gut“ (FFF) oder „gut“ (FF+) eingestuft sind. „Nicht alle angeschriebenen Versicherer haben sich an der Umfrage beteiligt“, heißt es im Bericht.

Prämienvergleich für zwei Standorte

Eingeholt wurden Prämien für ein Modellobjekt mit Adressen in Frankfurt am Main und München. Das Einfamilienhaus wurde im Jahr 2000 für 350.000 Euro in Massivbauweise BAK1 errichtet. Die Wohnfläche beträgt 130 Quadratmeter, die Ausstattung ist normal.

Die Immobilie verfügt über Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, ein ausgebautes Dachgeschoss, Steildach und einen Carport. Hinzu kommen eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe mit Außeneinheit. Das Haus liegt in Zürs-Zone 1 und soll gegen Feuer, Sturm/Hagel, Leitungswasser und Elementarschäden abgesichert sein.

Der 40-jährige Versicherungsnehmer bewohnt die Immobilie selbst. Er wählt eine jährliche Zahlweise und eine einjährige Laufzeit. Eine Selbstbeteiligung ist nur beim Elementarschutz vorgesehen.

Vergleich zeigt enorme Preisunterschiede

Die im Beitrag veröffentlichte Rangliste zeigt zwar die Ergebnisse für beide Standorte, die Reihenfolge orientiert sich jedoch an den Jahresprämien für Frankfurt am Main. Pro Anbieter ist jeweils ein Produkt aufgeführt.

Das Ergebnis: Die 20 gelisteten Gesellschaften berechnen für den Schutz des Hauses zwischen 594,15 Euro und 1.069,39 Euro im Jahr für den Standort Frankfurt am Main und zwischen 606,97 Euro und 1.044,04 Euro für den Standort München.

HDI ist Spitzenreiter bei der Frankfurter Adresse

Steht die Immobilie in der Mainmetropole, legt die HDI Versicherung AG das günstigste Top-Angebot auf. Der Tarif „Wohngebäude Premium“ wurde von Franke und Bornberg als „hervorragend“ beurteilt.

Bei weiteren neun Gesellschaften bleibt die Jahresprämie gleichfalls unter 800 Euro. Dies sind:

Europa liegt bei der Münchener Adresse vorne

Für die Isarmetropole bietet die Europa den preiswertesten leistungsstarken Tarif an. „Exklusiv“ erhielt von Franke und Bornberg die Note „gut“.

Dahinter folgen mit Jahresprämien ebenfalls unter 800 Euro:

Domcura („Top-Schutz“; 696,68 Euro),

die Bayerische („Prestige“; 730,96 Euro),

HDI („Wohngebäude Premium“; 757,27 Euro),

Häger Versicherungsverein a.G. („HWV Top“; 771,09 Euro),

Neodigital („NEO L“; 774,91 Euro) und

DEVK („Premium“; 794,43 Euro).

Unterschiede und Einschränkungen in den Bedingungen

Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins rät, sich nicht nur am Preis zu orientieren, sondern die Bedingungen zu vergleichen. Denn: „Die eine perfekte Wohngebäudepolice für jeden gibt es nicht“, heißt es. Thematisiert werden deshalb unter anderem die Ermittlung des Neubauwertes und die Höhe des Selbstbehalts (SB) in der Elementarschadenversicherung.

R+V und die Huk-Gruppe legen den Ausführungen zufolge einen höheren SB bei Erdbeben fest. Dieser beträgt bei der Huk-Gruppe 100.000 Euro, kann aber gegen einen höheren Beitrag auf 5.000 Euro gesenkt werden. Die R+V setzt den SB bei Erdbeben auf 3.000 Euro fest.

Neodigital hat laut dem Bericht als einziger Akteur im Vergleich keinen Schutz der Wärmepumpe inkludiert. Der HDI zahlt bei böswilliger Beschädigung und Teildiebstahl nur bis 10.000 Euro. Bei Häger ist der Diebstahl der Außeneinheit bis 15.000 Euro abgedeckt. Einschränkungen gibt es bei einigen Anbietern auch bei der Absicherung der Photovoltaikanlage und bei Graffitischäden.