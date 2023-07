Flutkatastrophe 2021: Über 90 Prozent der Schäden sind reguliert

5.7.2023 – Das meiste an Sachschäden ist abgearbeitet, trotz immenser Summen, die an die Versicherten ausgezahlt wurden. So lauten die Aussagen von Debeka, Provinzial und R+V zwei Jahre nach dem Hochwasser im Ahrtal. Dennoch werde der Wiederaufbau der zerstörten Häuser die Versicherer weiter beschäftigen. Mit der Einführung von Warnsystemen sollen die Risiken ähnlich schwerer Unwetter reduziert werden.

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (VersicherungsJournal Archiv) in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen jährt sich in diesem Sommer zum zweiten Mal. Versicherer, die in der Region stark engagiert sind, haben Bilanz gezogen.

Debeka: 95 Prozent der Schäden abgeschlossen

Nach eigenen Angaben hat die Debeka Allgemeine Versicherung AG 95 Prozent der 4.673 Schadenfälle in der privaten Sach-, der Gewerbe und Kfz-Versicherung abschließend bearbeitet. Den Gesamtaufwand für die Elementarschäden, die Tief „Bernd“ vor zwei Jahren verursacht hatte, beziffern die Koblenzer auf fast 60 Millionen Euro.

„Die Flutkatastrophe im Juli 2021 war damit das kontenintensivste Schadenereignis in der Geschichte des Unternehmens mit dem größten Aufwand pro Schaden. Versicherungsschutz besaßen nur diejenigen Kunden, die die erweiterte Naturgefahrenabdeckung abgeschlossen hatten“, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung.

Tief „Bernd“ verursachte insgesamt rund 213.000 Schadensfälle in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro (7.7.2022).

Aktuell schließen laut Debeka rund 60 Prozent der Neukunden die Naturgefahrenabdeckung ein. 54 Prozent der mehr als 300.000 betreuten Verträge der Wohngebäude-Versicherung haben die zusätzliche Naturgefahrenabdeckung eingeschlossen, erklärt der Sachversicherer aus Koblenz.

R+V: Großschäden werden Versicherer noch Jahre beschäftigen

Auch die Provinzial Versicherungen sind in der Region stark engagiert. Der Konzern hat nach eigenen Angaben knapp 90 Prozent der 41.600 konzernweit gemeldeten Schäden bereits abschließend bearbeitet. „Wir rechnen nach wie vor mit einem Gesamtschadenaufwand für Bernd in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro“, teilt der Versicherer auf Nachfrage mit.

Bei den Kunden der R+V Versicherungen hatte das Unwetter Schäden von mehr als 790 Millionen Euro verursacht. Rund 650 Millionen Euro konnten ausgezahlt werden, knapp 90 Prozent aller Schäden seien damit reguliert, teilt der genossenschaftliche Versicherer mit.

Handwerkermangel und Lieferengpässe verzögern die Wiederherstellung. R+V Versicherungen

Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser, insbesondere von Großschäden, werde die Gesellschaft aber voraussichtlich noch Jahre beschäftigen.

„Für den Neubau von Häusern benötigen die unterschiedlichen Gewerke schon unter normalen Umständen bis zu drei Jahre. Zusätzlich verzögern Handwerkermangel und Lieferengpässe die Wiederherstellung: Viele Handwerker sind über Monate ausgebucht, dringend benötigtes Material wie Holz oder Dämmstoffe sind Mangelware, Heizungsanlagen nur schwer zu bekommen“, erklärt der Konzern.

Einführung von Warnsystemen als Reaktion auf die Katastrophe

Als Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe 2021 haben Versicherungs-Unternehmen Warnsysteme aufgelegt, die bei anstehenden Extremwetterereignissen Vorwarnungen direkt auf das Smartphone verschicken.

Die Angebote der Debeka, der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, der VGH Versicherungen, der BGV-Versicherung AG, der Provinzial und der Allianz Versicherungs-AG stehen teilweise nicht nur Versicherungskunden offen (16.3.2023).

Die Stiftung Warentest hat kürzlich Cell Broadcast und die Apps „Nina“ vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), „Katwarn“ vom Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme e.V., „Biwapp“ von der Marktplatz GmbH – Agentur für Web & App, „WarnWetter“ des Deutschen Wetterdienstes und „Meine Pegel“ der Bundesländer vorgestellt.

Die Informationen sind frei abrufbar.