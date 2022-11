Flauschige Unholde sorgen für Millionenschäden

3.11.2022 – Nach ein paar Jahren Stillstand der Autos in diversen Lockdowns rechnet der GDV mit einer steigenden Zahl von Marderbissen im Motorraum. Die Tiere bekämpfen Eindringlinge – leider an der falschen Stelle. Seit Jahren ist die Zahl der Angriffe zwar geringer, die Schäden kosten die Versicherer aber immer mehr.

Sie sind klein, haben Knopfaugen und verursachten 2021 Schäden in Rekordhöhe an kaskoversicherten Pkw. Die Rede ist vom Marder, meist Steinmarder. Der ist zwar nett anzusehen, hat aber laut einer Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von 92 Millionen Euro verursacht.

Damit zahlten Versicherer mehr als drei Mal so viel für Marderbisse wie noch 2006. Im Jahr 2019 hatten Autoversicherer noch 89 Millionen Euro aufwenden müssen (VersicherungsJournal 4.3.2021).

Marder zerbeißen bevorzugt Kabel und Schläuche

Marder leben überall, wo sie Unterschlupf finden. Die kleinen Allesfresser akzeptieren auch den Motorraum eines Autos als Bleibe. Sie nisten sich dort ein und lassen manchmal sogar Essensreste wie tote Tiere oder Obst zurück.

Im Motorraum hinterlassen die Tiere Duftspuren. Wird das Auto bewegt und in das Revier eines anderen Marders gefahren, reagiert dieser aggressiv auf den „Eindringling“ – und zerbeißt bevorzugt Kabel und Schläuche.

WERBUNG

Corona-Pandemie verringerte Marderschäden

In den vergangenen Jahren ist ein Rückgang der Marderbisse zu verzeichnen, den der GDV mit der Corona-Krise erklärt. „In der Pandemie und insbesondere während der Lockdowns waren solche Fahrten seltener“, berichtet dazu die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach.

Für die Zukunft sieht der GDV die Gefahr von Marderschäden wachsen. Denn mittlerweile sind wieder mehr Autos unterwegs und kreuzen somit die Reviere der hundeartigen Raubtiere.

Weniger (Bisse) ist mehr (Kosten)

Trotz der geringeren Anzahl an angegriffenen Fahrzeugen durch den Marder mussten die Versicherungs-Unternehmen mehr zahlen als jemals zuvor. Ein Biss kostete die Versicherungswirtschaft 2021 im Durchschnitt rund 450 Euro, wie der GDV mitteilt. Das seien „fast sieben Prozent mehr als 2020.“

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Zur Vermeidung von Schäden am Auto rät der GDV:

Nach einem Marderbesuch eine in der Werkstatt durchgeführte Motorraum-Reinigung.

Elastische Drahtgitter, die unter den Motor gelegt werden – die Effektivität dieses Schutzes ist allerdings stark umstritten.

Abwehrsysteme wie Ultraschall-Wellen oder Stromstöße, die den Marder verjagen.

Ummanteln der gefährdeten Kabel und Schläuche mit speziellen Schutzhüllen.

Hundehaare und Katzenurin sowie Mottenkugeln gelten übrigens als nicht sonderlich hilfreich bei der Abwehr von Mardern.