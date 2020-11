Firmen müssen sich stärker mit ihren Risiken auseinandersetzen

2.11.2020 – Durch die Corona-Pandemie wird das Risiko aus Lieferketten nach Einschätzung der Allianz noch stärker als bisher in den Fokus gerückt. Bei einer Informationsreihe des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft wurde aber auch das klassische Brandrisiko unter die Lupe genommen.

WERBUNG

„Die Pandemie gibt der gesamten Industrie Anstoß, die eine oder andere Strategie bei ihren Lieferketten zu überdenken und zu überprüfen. Ich denke, dass sich bei den Lieferketten etwas ändern muss. Das wird aber nicht von heute auf morgen gehen.“

Das sagte Ahmet Batmaz, Head of Risk Consulting Central and Eastern Europe der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), am Freitag bei einer Fachveranstaltung des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW).

Krisenplanung kann man gar nicht oft genug thematisieren. Ralf Dumke, Head of Allianz Risk Consulting Property One der AGCS

Globale Vernetzung seit einigen Jahren im Fokus

Durch die partiellen oder auch vollständigen Lockdowns bekomme das Risiko aus global vernetztem und komplex arbeitsteiligem Wirtschaften mehr Aufmerksamkeit. Nach Aussage von Batmaz werden die finanziellen Auswirkungen von Abhängigkeiten in der eigenen Produktion noch selten aufbereitet.

Der Allianz-Industrieversicherer beobachtet, dass die verschiedenen Stakeholder der Unternehmen sich mit dem Lieferketten-Risikomanagement seit dem Erdbeben in Japan und der Flut in Thailand 2011 angefangen haben, auseinander zu setzen. Gleichwohl gebe es angesichts der weiter wachsenden Vernetzung von arbeitsteiligem globalen Wirtschaftens noch einiges zu tun.

„Krisenplanung kann man aber gar nicht oft genug thematisieren“, sagte Ralf Dumke, Head of Allianz Risk Consulting Property One der AGCS. Seiner Erfahrung nach sind Unternehmen, die sich damit intensiv beschäftigen, auch seltener von Betriebsunterbrechung infolge von Problemen in der Lieferkette betroffen.

Die Unternehmen sollten für sich selbst definieren, wie resilient sie gegen entsprechende Lieferengpässe aufgestellt sein wollen.

Einschluss von Pandemien könnte möglich werden

Pandemie sei in der klassischen Sachversicherung nicht gedeckt, so Dumke. Er schließt aber nicht aus, dass sich hier etwas ändern wird. Corona werde sicherlich nicht die letzte Pandemie sein.

Im Hinblick auf den internationalen Wettbewerb sei nicht davon auszugehen, dass es zu einer kompletten Rückverlagerung ins Inland kommen wird. „Quick wins“ seien aber mit zusätzlicher Lagerhaltung oder der Qualifizierung von Zweit- und Drittlieferanten zu erreichen.

Bei der Abfrage für das „Allianz Risk Barometer“ nannten die Teilnehmer von 2013 bis 2019 die Betriebsunterbrechung als größtes Risiko. 2020 wurden erstmals Cyber-Gefahren noch mehr gefürchtet (VersicherungsJournal 15.1.2020).

Batmaz erwartet, dass mit der Digitalisierung und dem Internet of Things sich die Transparenz in den tief und weit verzweigten Lieferketten automatisch erhöht. Damit wachse allerdings auch die Gefahr von Cyberangriffen.

Der Brand einer einzelnen Maschine ist oft nicht das Schlimmste, […] sondern die Folgeschäden durch Kontamination. Martin Schachtschneider, Head of Business Development der Belfor Deutschland GmbH

Brandschäden in der Praxis: Gefahr durch Folgeschäden

Martin Schachtschneider, Head of Business Development der Belfor Deutschland GmbH, berichtete, dass Brandschäden in Unternehmen häufig unterschätzt würden. „Der Brand einer einzelnen Maschine ist oft nicht das Schlimmste, vor allem wenn die Sprinkleranlage funktioniert, sondern die Folgeschäden durch Kontamination.“

Dank der virtuellen Form der Veranstaltung wurde der Vortrag in einem firmeneigenen Labor gehalten. Dort zeigte Belfor-Chemiker Dr. Dr. Christian Pehlken, wie schnell verbrennendes PVC für Rost und Zersetzung von Metall sorgt. PVC ist in vielen Gegenständen – vom Kabel bis zum Fensterrahmen – enthalten.

Von links: Christian Pehlken, Martin Schachtschneider und Moderator Tim Ocker (Screenshot: Lier)

Bei Hitze zerfällt der Stoff in Salzsäure, Wasser und Ruß. Die Brandgase sorgten dafür, dass diese Abbauprodukte auch an von der Brandstelle weit entfernte Stellen gelangten, so Schachtschneider. Der Zeitfaktor sei nicht nur für den Brand, sondern auch für die Folgeschäden ein kritischer Faktor.

Unternehmen sollten sich vorbereiten

Auch bei Schachtschneider ging es um das richtige Risikomanagement mit einem Notfallplan. Dabei sollten sich die in den Unternehmen für solche Fälle Verantwortlichen bereits vor dem Schadenereignis damit auseinandersetzen, wer was im Fall des Falles machen werde.

„Schaden hat viele Gesichter“, so Schachtschneider. Da träfen dann verschiedene Dienstleister – vom Versicherer und Makler bis hin zum Schadenregulierer und Chemiker aufeinander, die erst einmal ihre Zuständigkeiten abklärten. Darauf sollte man als Unternehmen vorbereitet sein.

Denn Schäden seien wegen des Schadenfortschritts zeitkritisch. Das allerdings mit einem Multiplikator – da entscheide dann oft nur eine Stunde, ob der Betrieb sechs Wochen oder 18 Monate stillstehe, weil Maschinen irgendwann nicht mehr reparabel seien.