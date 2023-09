Finanztip: Treue zur Kfz-Versicherung lohnt nicht

29.9.2023 – Das Portal Finanztip hat analysiert, wie viel Ersparnis Autofahrer bei der Kfz-Versicherung haben, wenn sie ihr Profil modifizieren oder die Nutzung des Autos dem Klimawandel anpassen und weniger fahren.

Autofahrer können bei ihrer Kfz-Versicherung oft sehr viel Geld einsparen. Welche Möglichkeiten es gibt, hat das Portal Finanztip Verbraucherinformation GmbH am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. „Loyalität zur Versicherung wird oft bestraft“, erläuterte Finanztip-Geschäftsführer und Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen.

Dann würden die Kunden einen zu hohen Preis für den Versicherungsschutz bezahlen. „Es ist daher sinnvoll, die Kfz-Versicherung jedes Jahr zu vergleichen“, so Tenhagen. Schon ab einem Vorteil von 50 Euro im Jahr rät der Journalist zum Wechsel des Versicherers. Alle zwei oder drei Jahre könnte man so sparen.

Es wird schwieriger, günstige Angebote zu finden

Da der Sparte schon 2023 laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherung e.V. (GDV) Verluste in Höhe von 2,5 Milliarden Euro drohen, wird es nach Einschätzung der Experten künftig schwieriger, preiswerte Angebote zu finden. „Welche Autoversicherer günstig sind, können wir erst im Oktober feststellen“, so Tenhagen. Erst dann würden die neuen Tarife für das Jahr 2024 veröffentlicht.

Derzeit hat das Portal über Vergleichsrechner im Netz zehn Autofahrerprofile untersucht und 30 Kfz-Versicherer befragt. Dabei zeigte sich, dass das 49-Euro-Ticket, ein Ticket für den öffentlichen Personenverkehr oder eine Bahncard nur von zwei Versicherern mit Rabatt in der Kfz-Versicherung honoriert werden.

Die Senkung der Fahrleistung durch das ehemalige Neun-Euro-Ticket hat laut RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. im Schnitt lediglich eine geringere Fahrleistung mit dem Pkw von etwa zehn Prozent erbracht.

Nachträgliche Korrektur der Fahrleistung

„Bei dieser Reduzierung bleibt die Prämie bei den meisten Kfz-Tarifen unverändert“, erläuterte Kathrin Gotthold, die bei Finanztip über Versicherungen schreibt. Die Kunden müssen also ihre Fahrleistung erheblich, etwa um die Hälfte reduzieren, damit eine deutliche Ersparnis bei der Autoversicherung herauskommt.

Wer etwa sein Fahrzeug nur noch 10.000 statt 20.000 Kilometer im Jahr fährt, spart laut Finanztip im Schnitt 20 Prozent des Beitrags. Wer die Hälfte reduziert und nur noch 5.000 Kilometer unterwegs ist, spart noch 13 Prozent der Jahresprämie.

Fahrleistung als „Sparschraube für die Kfz-Versicherung . Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Finanztip)

Da Autofahrer ihre tatsächliche Kilometerleistung nur schwer einschätzen können, rät Gotthold die Meldung nachträglich zu machen. „Das bringt auch für 2023 gegebenfalls richtig viel Geld“.

Immer mehr Kfz-Versicherer würden eine nachträgliche Korrektur der Fahrleistung akzeptieren. Einige Versicherer würden dies zwar erst ablehnen. Wenn die Kunden aber hartnäckig blieben, würden die Assekuranzen dann oft doch kulant reagieren.

E-Auto: Nur Teilkaskoschutz?

E-Autofahrer könnten sparen, wenn sie statt einer Vollkasko- eine Teilkaskoversicherung abschließen würden. Das wird E-Autobesitzern empfohlen, denen „weiterer Vollkaskoschutz nicht wichtig ist“. Die also bewusst auf den Schutz bei selbstverschuldeten Unfällen und Schäden durch Vandalismus am Fahrzeug verzichten wollen.

Sie könnten dann günstige Teilkaskotarife finden, bei denen, wie bei der Vollkasko, die Ladeinfrastruktur – also die Wallbox in der heimischen Garage, Ladekabel und Ladekarte – abgesichert wird und zudem eine Allgefahrendeckung für den Akku sowie ein Schutz gegen Cyberangriffe enthalten ist.

„Dafür muss man aber in die Bedingungen schauen“, erläuterte Gotthold. Denn in Vergleichsportalen könnte man das nicht so filtern. Ob der Umstieg bei hochwertigen E-Fahrzeugen von der Vollkasko in die Teilkasko tatsächlich sinnvoll ist, darf aber bezweifelt werden. Denn hier setzen sich die Kunden einem hohen finanziellen Risiko aus, nur um einige Euro an Beiträgen zu sparen.

Mitahrende Anfänger: 90 Prozent Aufpreis

Mit der Werkstattbindung – also der Verpflichtung, Kaskoschäden in dem vom Versicherer vorgeschriebenen Reparaturbetrieb instand zu setzen – können Autofahrer laut Finanztip im Schnitt elf Prozent sparen. Der Umstieg von monatlicher auf jährliche Zahlung bringt Autofahrern rund acht Prozent Ersparnis.

In einem Worst-Case-Szenario hat Finanztip sogar eine Ersparnis von 85 Prozent festgestellt. Dabei wird der Fahrerkreis beschränkt, eine Werkstattbindung vereinbart, die Selbstbeteiligung erhöht, die Zahlweise auf jährliche Zahlung umgestellt und der Kfz-Versicherer gewechselt.

Ein besonders großer Sparhebel liegt laut Finanztip in der Fahrerkreisbeschränkung. So kostet der Fahranfänger im Schnitt 90 Prozent Aufschlag. „In unserer Studie fanden wir aber auch Tarife, die das Sechsfache kosteten, wenn ein 18-jähriges Kind als Zusatzfahrer eingetragen wurde“, so Gotthold.

Leicht ist es, den Teilkaskoschutz auf erweiterte Elementarschäden umzustellen. Dann sind beispielsweise Lawinen, Erdrutsche, Erdfall oder Erdbeben mitversichert. Dieser Mehrschutz sei in neun von zehn leistungsstarken Tarifen heute inklusiv.