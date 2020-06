Finanztest vergleicht erstmals Cyberschutz für Endkunden

2.6.2020 – In der Juni-Ausgabe der Publikation Finanztest wurde zum ersten Mal ein Vergleich von privaten Cyberversicherungen veröffentlicht. Untersucht wurden 19 Tarife von 15 Anbietern. Auf die sonst übliche Bewertung hat die Redaktion verzichtet, sie empfiehlt aber Offerten der Arag und der Inter. Die Preisspanne der Angebote reicht von etwa 40 bis knapp 250 Euro Jahresbeitrag.

Für ihre Zeitschrift Finanztest 6/2020 hat die Stiftung Warentest 19 Cyberschutztarife von 15 Versicherern verglichen. Die Redaktion nahm diese Produktgruppe erstmals unter die Lupe.

Nach Aussage der Redaktion stellten Assistanceleistungen im Falle von Cybermobbing sowie Hilfestellungen beim Aufspüren und Löschen persönlicher und rufschädigender Daten im Internet und Darknet einen Schwerpunkt der Untersuchung dar. Darüber hinaus haben sich die Tester die Bereiche Rechtsschutz und Vermögensschäden beim Onlineshopping angesehen.

Für die Auswertung wurden die entsprechenden Daten bei den Versicherern abgefragt oder auf den Webseiten der Gesellschaften recherchiert.

Privater Cyberschutz steht noch am Anfang

Insgesamt steht der Markt privater Cyberversicherungen noch am Anfang, nur wenige Unternehmen haben hier Tarife im Angebot. Dr. Eberhard Riesenkampff, Gründer und Geschäftsführer der Covomo Versicherungsvergleich GmbH, glaubt nicht, dass das Volumen in diesem Bereich in den nächsten zwei Jahren explodieren wird (VersicherungsJournal 5.3.2019).

Covomo ist eins der wenigen Portale, das Endkunden überhaupt einen Vergleich anbietet. Der Platzhirsch Check24 Vergleichsportal für Sachversicherungen GmbH verzichtet bisher auf eine Übersicht. Derzeit gliedert sich das Angebot für privaten Cyberschutz in drei Bereiche: als Bausteine in etablierten Bereichen wie Rechtsschutz, Hausrat oder Haftpflicht, Internetschutzbriefe und als eigenständige Cyberpolice.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte im Dezember 2019 Musterbausteine für Cyber-Assistance-Leistungen vorgelegt.

Keine konkrete Bewertung für die Tarife

Die Redaktion von Finanztest hat sich in der aktuellen Auswertung auf den eigenständigen Schutz gegen Cyberkriminalität konzentriert, wie es im Artikel heißt. Allerdings wird im Vergleich auch der Internetschutzbrief der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG aufgeführt sowie die Option erwähnt, Risiken über einzelne Bausteine abzusichern.

Auf die sonst übliche Bewertung der Tarife haben die Tester verzichtet, sondern nur die verschiedenen Bausteine und Leistungen in ihrem Vergleich aufgeführt. Die Preisspanne der Angebote für den privaten Cyberschutz reicht von etwa jährlich 40 Euro für Einzelpersonen bis zu 250 Euro für Familien.

„Inhaltlich gibt es bei den jungen Produkten bisher kein einheitliches Standardprogramm. Sie unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter“, unterstreicht Finanztest im Artikel. Zum Beispiel bieten die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (Ösa) und die VGH Versicherungen die Möglichkeit, Bausteine wie Rechtsschutz zu erwerben. Das sei bei anderen Anbietern nicht möglich.

Die unterschiedlichen Varianten der Versicherer könnten auch der Grund sein, warum die Tester auf eine Bewertung der Tarife verzichten, was aber nicht explizit erwähnt wird.

Arag und Inter punkten bei Finanztest

Die Empfehlung der Tester für Verbraucher, die keine Rechtsschutz-Versicherung haben und bei Streitigkeiten nicht auf den Kosten für Gericht oder Anwalt sitzen bleiben wollen, lautet: der „Webaktiv Komfort-Tarif“ der Arag SE. Die Police kostet für Einzelpersonen 127 Euro und für Familien 149 Euro im Jahr.

Für praktische Unterstützung ohne den Rechtsschutz-Baustein rät Finanztest zu „Cyberguard“ der Inter Allgemeine Versicherung AG. Der Tarif kostet 60 Euro Jahresbeitrag.

Den Vorteil der Policen sieht die Redaktion darin, dass Verbraucher „umfangreiche Leistungen oder Einzelbausteine“ abschließen könnten. Allerdings könne der Blick in den haushaltseigenen Versicherungsordner auch zeigen, dass der eigenständige Cyberschutz überflüssig sei.

Die Ausgabe 6/2020 von Finanztest ist für 6,10 Euro im Handel erhältlich oder kann als PDF-Datei für 4,99 Euro online auf dieser Internetseite erworben werden. Die elektronische Version des Artikels kann für 2,00 Euro online gekauft werden.