Finanztest: So teuer ist heute die Finanzierung einer Immobilie

28.3.2023 – Wer bei Bauzinsen von über vier Prozent in eigene vier Wände investieren will, braucht ein hohes monatliches Einkommen und ein günstiges Darlehen mit sehr guten Konditionen. Stiftung Warentest zeigt, was die Finanzierung für vier Musterfälle aktuell kostet. Am Vergleich nahmen auch acht Versicherer teil.

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Beispiele der Eigenheimfinanzierung unter die Lupe genommen. In ihrer Zeitschrift Finanztest 4/2023 veröffentlichten die Tester die Ergebnisse auf zehn Seiten.

Die vier Modellfälle

Das Fazit der Tester fällt für Verbraucher allerdings ernüchternd aus: „Wer heute ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss sich eine Monatsrate von 2.000 Euro und mehr leisten können – Nebenkosten kommen noch hinzu.“

Der Grund für die genannte Monatsrate liegt auf der Hand: die stark gestiegenen Bauzinsen (VersicherungsJournal 15.3.2023). Sie liegen derzeit bei mehr als vier Prozent, statt wie in der Vorgängeruntersuchung von Finanztest bei 1,62 Prozent (15.10.2021).

Für die aktuelle Auswertung fragte Stiftung Warentest bei 61 regionalen und überregionalen Banken, 20 Kreditvermittlern, zwei Bausparkassen und acht Versicherern die Zinskonditionen für die folgenden vier Musterfälle ab:

Beispiel eins: Eine Familie investiert in eine Eigentumswohnung für 400.000 Euro, benötigt einen Kredit von 320.000 Euro und wählt ein Volltilger-Darlehen.

Beispiel zwei: ein gutverdienendes Paar, das eine Eigentumswohnung für 600.000 Euro kaufen wird.

Beispiel drei: eine junge Familie, die ein Haus im Wert von 500.000 Euro erwerben möchte und bei der Rückzahlung ihres Kredits flexibel bleiben will.

Beispiel vier: Ein Erbe benötigt für die Modernisierung eines alten Objektes 80.000 Euro.

WERBUNG

Welche Versicherer dabei sind

Mit den höheren Zinsen legen die Kreditinstitute auch strengere Maßstäbe an die Vergabe von Darlehen an, wie Finanztest im Text klarstellt. Einige Banken hätten zum Beispiel die Kredithöhe gesenkt, andere die erforderliche Mindesttilgung von ein auf zwei Prozent angehoben.

Die besten Offerten (Stand: 1. Februar) für die vier Musterfälle veröffentlichte Finanztest in vier Tabellen mit Angaben zum jeweiligen Anbieter und Effektivzins. Zusätzlich listeten die Tester tabellarisch die Darlehensbedingungen der Baufinanzierer auf. Folgende acht Versicherer sind hier vertreten:

Potenziellen Käufern gibt Finanztest folgenden Rat: „Die Zinsen sind im vergangenen Jahr zwar deutlich gestiegen, im langjährigen Vergleich sind sie aber noch immer günstig. Können Sie sich hohe Monatsraten leisten, spricht nichts gegen einen Kauf.“

Die besten Offerten für eine Familie, die auf Sicherheit Wert legt

Die drei günstigsten Anbieter für die eher sicherheitsorientierte Familie (Beispiel eins), die ein Volltilgerdarlehen mit 20 Jahren Laufzeit bevorzugt und monatlich 1.900 Euro zahlen kann, sind folgende Unternehmen:

Die preiswertesten Assekuranzen in dem Vergleich sind die Ergo (Effektivzins 3,80 Prozent), die Allianz (3,93 Prozent), die Signal Iduna (4,04), die Axa (4,13) und der LVM (4,25).

Die günstigsten Angebote für eine teure Eigentumswohnung

Modellfall zwei ist das Paar, dass eine Eigentumswohnung im Wert von 600.000 Euro finanziert. Es wählt eine 15-jährige Zinsbindung und eine anfängliche Tilgung von zwei Prozent. Die monatliche Rate beträgt knapp 2.300 Euro. Nach der gewählten Laufzeit liegt die Restschuld bei 287.000 Euro. Die drei günstigsten Anbieter sind:

Die günstigsten Versicherer in dem Vergleich sind die Ergo (Effektivzins 3,58 Prozent), die DEVK (3,68), der LVM (3,78), die Axa (3,89), die Debeka (3,91), die Signal Iduna (4,03) und die Allianz (4,23).

Wer spezielle Anforderungen am besten bedient

Modellfall drei hat sehr spezielle Anforderungen an den Geldgeber, um selbst flexibel zu bleiben. Das Wunschhaus für 500.000 Euro muss zu 90 Prozent des Preises finanziert werden, also 450.000 Euro. Der anfängliche Tilgungssatz beträgt zwei Prozent, die Laufzeit 20 Jahre. Danach bleibt eine Restschuld von über 170.000 Euro.

Der Tilgungssatz soll zweimal innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gewechselt werden können. Außerdem soll eine Sondertilgung von fünf Prozent pro Jahr möglich sein. Und: Die Kosten für den Wechsel sind bereits im Zinssatz eingepreist. Die drei günstigsten Anbieter sind:

die Creditweb: Effektivzins 3,82 Prozent,

die BS Baugeld Spezialisten AG: 3,89 Prozent und

die MKIB Online Finanzierungs-Vermittlung GmbH: 3,98 Prozent.

Hier sind nur zwei Versicherer mit ihren Angeboten aufgeführt: die Ergo (4,04) und die Signal Iduna (4,24).

Die besten Angebote für eine Modernisierung

Beim vierten Modellfall geht es um eine Modernisierung. Gebraucht werden dafür 80.000 Euro, die betroffene Immobilie hat einen Wert von 400.000 Euro. Der Erbe will das Darlehen ohne Zinsrisiko innerhalb von 15 Jahren vollständig abzahlen. Monatlich muss er knapp 600 Euro aufbringen. Die drei günstigsten Anbieter sind:

die BBBank: Effektivzins 3,52 Prozent,

die Sparda-Bank Hessen eG: 3,58 Prozent und

die Sparda Bank West: 3,60 Prozent.

Sieben Versicherer sind hier mit ihren Offerten für die Modernisierung vertreten:

die Debeka: Effektivzins 3,79 Prozent,

der LVM: 3,80 Prozent,

die Ergo: 3,83 Prozent,

die Allianz: 3,84 Prozent,

die DEVK: 3,96 Prozent,

die R+V: 3,98 Prozent und

die Signal Iduna: 4,00 Prozent.

Bezugsquelle

Die Print-Ausgabe von Finanztest ist im Handel oder über die Webseite der Stiftung Warentest erhältlich. Das Heft kostet 6,90 Euro, der Download liegt bei 5,99.

Ein Überblick zum Test ist online verfügbar. Der Artikel „die besten Zinsen für Ihren Hauskredit“ lässt sich an gleicher Stelle für 3,00 Euro freischalten.