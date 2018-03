Finanztest: Riesige Preisunterschiede bei Hausratpolicen

14.3.2018 – In der April-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest werden 144 Hausrattarife von 60 Anbietern unter die Lupe genommen und dabei deutliche Preisunterschiede ausgemacht. Anders als in früheren Tests, wird ausdrücklich zu Tarifen mit dem Verzicht auf die Einrede grober Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Schadens geraten.

In der aktuellen Ausgabe 4/2018 ihrer Zeitschrift Finanztest hat die Stiftung Warentest 144 Hausrattarife von 60 Anbietern untersucht. Berücksichtigt wurden den Angaben zufolge nur Tarife, die der Verbraucherzeitschrift von den Versicherern genannt wurden und die ohne Vermittler direkt beim Versicherer abgeschlossen werden können. Nicht untersucht wurden Deckungskonzepte und Spezialtarife für den öffentlichen Dienst.

Modellannahmen für den Test

Für den Vergleich hat Finanztest folgenden Modellkunden beziehungsweise -haushalt angesetzt: 45-jähriger Angestellter, 100-Quadratmeter-Eigentumswohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses der Bauartklasse I mit sechs Wohnungen, Neuvertrag mit einjähriger Laufzeit und jährlicher Zahlungsweise, keine Vorschäden in den letzten fünf Jahren, Tarif mit Unterversicherungs-Verzicht (Versicherungssumme in der Regel 65.000 Euro).

Als Modellort wurde einerseits 80804 München gewählt – stellvertretend für einen „preisgünstigen Ort mit einem geringen Einbruchsrisiko. Hier gilt die günstige Zürs- und Erdbebenzone 1“, schreibt Finanztest. Andererseits fiel die Wahl auf 50999 Köln – dies ist ein „teurer Ort mit einem sehr hohen Einbruchsrisiko; das Haus liegt in der teureren Zürs- und Erdbebenzone 2“, heißt es in der Zeitschrift weiter.

Als „Standardschutz“ haben die Finanztester folgende Kriterien festgelegt: Bei Überspannungsschäden wird bis mindestens zehn Prozent der Versicherungssumme geleistet, für Wertsachen mindestens 20 Prozent und bei einfachem Fahrraddiebstahl mindestens 1.000 Euro.

Finanztest und die grobe Fahrlässigkeit

Dies entspricht den Kriterien des letzten Tests, der von vielen Lesern kritisiert wurde. Hintergrund dafür war, dass die Verbraucherzeitschrift den Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit nicht unter den „empfehlenswerten“ Leistungsbausteinen aufgeführt hat (VersicherungsJournal 21.9.2016). Auch wenn zumindest in der tabellarischen Übersicht für jeden untersuchten Tarif aufgelistet wurde, welche Regelungen die Bedingungen hier jeweils vorsehen.

Einige Tarife werben mit dem Verzicht auf Kürzungen [bei grober Fahrlässigkeit]. Das gilt aber oft nur bis zu einer Grenze, zum Beispiel 7.000 Euro. Das halten wir für zu wenig. Zitat aus dem Artikel „Fenster auf Kipp“ zum Test von Hausratversicherungs-Tarifen (Finanztest 4/2018)

Dies wurde im aktuellen Test nachgebessert. Es werden nur noch die 77 Tarife in der Tabelle im Heft aufgeführt, bei denen es laut Finanztest keine Kürzung bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens gibt. Eine komplette Übersicht ist als Ergänzung zusammen mit dem Heft-Artikel kostenpflichtig im Internet abrufbar.

Unter „Unser Rat“ heißt es in der aktuellen Ausgabe sogar: „Ihr Vertrag sollte einen Verzicht auf Kürzungen bei grober Fahrlässigkeit vorsehen.“ Zwei Seiten weiter hinten heißt es dann unter der Überschrift „Grobe Fahrlässigkeit“: „Einige Tarife werben mit dem Verzicht auf Kürzungen [bei grober Fahrlässigkeit]. Das gilt aber oft nur bis zu einer Grenze, zum Beispiel 7.000 Euro. Das halten wir für zu wenig.“

Die Finanztester raten ferner dazu, Altverträge zu überprüfen. Da in vielen alten Verträgen der Versicherer unter anderem bei grober Fahrlässigkeit seine Zahlung kürzen dürfe, sollte der Vertrag umgestellt und dies ausgeschlossen werden, so der Tipp in der Verbraucherzeitschrift.

Preislastiger Test

Dennoch bleibt der Test preislastig. Der Leistungsumfang der Tarife wird in der Tabellenübersicht kurz skizziert, aber nicht bewertet. Demzufolge gibt es auch keine Testurteile beziehungsweise Noten für die einzelnen Produkte.

Ein Wechsel bringt im Zweifel eine Menge Ersparnis. Zitat aus dem Artikel „Fenster auf Kipp“ zum Test von Hausratversicherungs-Tarifen (Finanztest 4/2018)

„Die Preisunterschiede sind dramatisch“, hebt die Stiftung Warentest in der Pressemitteilung zum aktuellen Finanztest-Heft hervor. So koste das günstigste Angebot den Modellhaushalt in München nur 56 Euro Jahresbeitrag (Schwarzwälder Versicherung VVaG – Tarif „Exklusiv Fair Play Direkt“). Beim teuersten sind es 277 Euro (Arag Allgemeine Versicherungs-AG – Tarif „Premium“). Ein Wechsel bringe im Zweifel eine Menge Ersparnis.

In Köln ist der Tarif „Premium“ der Medien-Versicherung a.G. mit 131 Euro am günstigsten. Der oben erwähnte Schwarzwälder-Tarif gehört auch hier zu den fünf günstigsten Angeboten, genauso wie „Optimal“ der WGV-Versicherung AG, „Einfach besser“ von die Haftpflichtkasse und „Comfort“ von der Ammerländer Versicherung VVaG.

Erweiterte Elementarschadendeckung

Bei den Tarifen inklusive erweiterter Elementarschadendeckung in Köln gehören Angebote der Ammerländer, der Docura VVaG, der Medien-Versicherung und der Schwarzwälder zu den in der Hefttabelle farblich hervorgehobenen günstigsten Produkten.

Ein Blick in die Gesamttabelle zeigt insgesamt elf unterschiedliche Einschränkungen hinsichtlich der Annahmevoraussetzung (Vorschadensituation). Bei der Ammerländer etwa dürfen keine Vorschäden in den letzten zehn Jahren aufgetreten sein, während bei der Docura maximal zwei Schäden in den letzten zehn Jahren nicht schädlich für die Annahme sind. Bei der Schwarzwälder erfolgt bei Vorschäden eine Einzelfallprüfung.

Auch hinsichtlich der Lage des Hauses gibt es in der Tabelle elf Fußnoten zu Einschränkungen hinsichtlich der Annahme. So darf das Haus bei der Ammerländer nicht in den Zürs-Zonen 3 oder 4 stehen, bei der Docura nicht in Zone vier. Bei der Schwarzwälder erfolgt ab Zürs-Zone 4 eine Einzelfallprüfung.

Vermittler helfen beim nötigen Durchblick

Der Durchschnitts-Verbraucher dürfte sich hier aufgrund der zahlreichen Fußnoten mit Einschränkungen ohne fachkundigen Rat eines Vermittlers nicht zurechtfinden und Schwierigkeiten dabei haben, einen dem individuellen Risikoprofil entsprechenden Versicherungsschutz abzuschließen.

Denn auch die im Beitrag enthaltenen Leistungen (unter anderem zu Außenversicherung, Hotel-, Lager- und Transportkosten oder Einbruchdiebstahl aus dem Kfz) sind in unterschiedlichem Umfang und bis zu unterschiedlichen Sublimits eingeschlossen. Dem wird in der Tabelle durch ein Punktesystem (ein bis vier Punkte) Rechnung getragen, was auf Verbraucherseite nicht zu mehr Klarheit oder Durchblick führen dürfte.

Die Ausgabe 4/2018 von Finanztest ist für 5,70 Euro im Handel erhältlich oder kann als PDF-Datei für 4,49 Euro online erworben werden. Die elektronische Version des Artikels kann für 3,00 Euro online abgerufen werden.