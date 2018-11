Finanztest kürt die besten Krankenhaus-Zusatztarife

22.11.2018 – In der Dezemberausgabe nimmt Finanztest nach drei Jahren wieder Krankenhaus-Zusatzversicherungen unter die Lupe. Sehr gute Angebote für Einbettzimmerverträge mit Chefarztbehandlung ermittelten die Redakteure bei der Debeka und Ergo Direkt. Bei den Zweibettzimmertarifen lagen die Deutsche Familienversicherung, die Arag und die Concordia vorne.

Die Stiftung Warentest hat Krankenhauszusatz-Versicherungen verglichen und die Ergebnisse in der Ausgabe 12/2018 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Die Verbraucherschützer analysierten dabei die Policen aller privaten Krankenversicherer, die jedem gesetzlich Versicherten offenstehen und nicht an andere Versicherungen gebunden sind.

Die Auswertung von Finanztest umfasst 35 Angebote für „Einbettzimmer und Chefarzt-Behandlung“ sowie 22 Offerten für „Zweibettzimmer und Chefarzt-Behandlung“ für einen gesunden Modellkunden von 43 Jahren.

Nicht berücksichtigte Tarife

Unberücksichtigt blieben die Krankenhaus-Zusatzversicherungen der Schadenversicherer und Tarife der privaten Krankenversicherung, die ohne Alterungsrückstellungen kalkuliert sind. Als Begründung gibt Finanztest an, dass die Beiträge für 30-Jährige mit 22 Euro im Monat zwar günstig seien. Sie stiegen aber mit dem Lebensalter später drastisch an. Mit 80 Jahren zahle der Versicherte dann 198 Euro, also neunmal so viel.

Ähnlich ist das Verbrauchermagazin bereits 2015 bei seinem letzten Vergleich der Krankenhauszusatz-Versicherungen vorgegangen (VersicherungsJournal 18.11.2015).

Die Continentale Krankenversicherung a.G. habe keinen Tarif für den aktuellen Beitrag eingereicht. Die entsprechenden Tarifdaten erhoben die Redakteure nach eigener Aussage verdeckt.

Die Mindestleistungen der Tarife

In die Bewertung bezogen die Tester nur Tarife ohne Selbstbeteiligung der Versicherten ein. Als Mindestleistungen legten sie für ihren Vergleich fest:

Chefarztbehandlung mit Übernahme der Honorare mindestens bis zum Höchstsatz der Gebührenverordnung für Ärzte (GOÄ, 3,5-fach),

Wahlleistung der Unterkunft: Einbettzimmer im Vergleich der Einbettzimmertarife und gleiches für Zweibettzimmer,

freie Wahl unter allen zugelassenen Kliniken für gesetzlich Versicherte,

Versicherer verzichtet auf Kündigungsrecht in den ersten drei Jahren.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der untersuchten Produkte ergibt sich nach Angaben der Warentester „als Quotient aus dem Beitrag und den erreichten Leistungspunkten für die Mindest- und Zusatzleistungen“. Für die Beurteilung von Beitrag und Leistungen galt der Stichtag 1. Oktober 2018. Beim Beitrag wurde ausschließlich mit der Neugeschäftsprämie für das Eintrittsalter 43 Jahre gerechnet.

Bewertete zusätzliche Leistungen

Finanztest bewertete die Leistungen der Anbieter nach einem Punktesystem und orientierte sich bei der Gewichtung „an der statistischen Wahrscheinlichkeit für den Umfang ihrer Inanspruchnahme“. 90 Prozent der Punkte gab es bereits für die Mindestleistungen der Gesellschaften. Folgende zusätzliche Leistungen flossen in die Bewertung ein:

Die Übernahme von Arzthonoraren über den Höchstsatz der GOÄ hinaus bewertete das Magazin mit drei Prozent.

Die Übernahme der Mehrkosten für allgemeine Krankenhausleistungen, wenn der Versicherte ein teureres als das auf der ärztlichen Einweisung genannte Hospital aufsucht, ging mit 0,5 Prozent in die Wertung ein.

Für die Erstattung der Mehrkosten für ambulante Operationen durch Chefärzte in der Klinik vergaben die Tester 3,5 Prozent der Punkte.

Bis zu 2,5 Prozent der Punkte war den Testern das Ersatz-Krankenhaustagegeld wert, das bei Verzicht auf die bessere Unterbringung ersatzweise gezahlt wird.

Leistung in Kliniken, die auch Reha- oder Kurbehandlungen ohne vorherige Genehmigung anbieten (Gewicht: 0,5 Prozent).

Im Vergleich der Einbettzimmertarife: Höhe des Ersatz-Krankenhaustagegeldes, wenn Versicherte nur das Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung beanspruchen (Gewicht: ein Prozent).

Als Maßstab für die Bewertung galt der Mittelwert der untersuchten Angebote. Nach Angaben von Finanztest bedeutete das Urteil „sehr gut“, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis weit über dem Marktdurchschnitt liegt; „mangelhaft“, dass es weit darunter steht.

Die Testsieger für Einbettzimmertarife

Nach Auswertung von Finanztest kosten die Einbettzimmertarife für den 43-jährigen Modellkunden zwischen 39 und 77 Euro im Monat. Die Verträge für Zweibettzimmer liegen zwischen 37 und 54 Euro.

Testsieger mit einem „sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ sind in diesem Jahr die Einbettzimmertarife des Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit „WKplus“ und das Angebot der Ergo Direkt Krankenversicherung AG mit „SZL“.

Ein „mangelhaft“ erhielten die Tarife der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit „Klinik-Top1+EKH45“, der Continentale Krankenversicherung a.G. mit „SG1“ und der Central Krankenversicherung AG mit „PlanS“.

Die besten Anbieter für Zweibettzimmertarife

Bei den Zweibettzimmerpolicen liegen folgende Angebote im Ranking vorne: die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit „Klinik-Schutz Premium Zweibett“, die Arag Krankenversicherungs-AG mit ihrem Angebot „262“ sowie die Concordia Krankenversicherungs-AG mit ihrem Tarif „SZ2“.

Mit „mangelhaft“ bewertete Finanztest folgende Zweibettzimmertarife: „KlinikTop1“ der Signal Iduna und „VZ-K2+VZ-KP“ der Vigo Krankenversicherung VVaG.

Insgesamt sind die Zweibettzimmertarife für den Modellkunden etwas günstiger – bei gleicher Leistung wie die Einbettzimmerverträge.

Krankenhaus-Zusatztarife Zweibettzimmer und Chefarzt: sehr gute und gute Angebote Versicherer Tarif Aktuelles Preis-Leistungs-Verhältnis Monatsbeitrag in Euro DFV Klinik-Schutz Zweibett sehr gut (0,7) 39 Arag 262 sehr gut (0,8) 44 Concordia SZ2 sehr gut (1,5) 43 Gothaer Krankenversicherung AG Medi-Clinic Plus gut (2,0) 43 Concordia SZ2+SZ Plus gut (2,4) 47 Münchener Verein Krankenversicherung a.G. 835 gut (2,4) 45 Universa Krankenversicherung a.G. Uni-SZ II Plus gut (2,4) 46

