Finanztest kürt die besten Bauspartarife

17.4.2024 (€) – In einem Vergleich von Bauspartarifen der Stiftung Warentest schnitten die Produkte der BHW und der Signal Iduna am besten ab. In sechs Musterfällen wurden beide jeweils dreimal Testsieger.

