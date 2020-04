Finanztest: Kein einziges Rechtsschutz-Paket ist „sehr gut“

22.4.2020 – In der Zeitschrift Finanztest ist ein Vergleich von Rechtsschutz-Tarifen (Bereiche Privat, Beruf und Verkehr) für Nicht-Selbstständige veröffentlicht worden. Unter den Anbietern, die den geforderten Mindestschutz erfüllen, schnitten Allianz („PBV Best) sowie Condor und R+V („PBV Comfort“) mit 1,9 (Qualitätsurteil „gut“) am besten ab.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer Zeitschrift Finanztest 5/2020 auf acht Heftseiten einen Vergleich von Rechtschutz-Versicherungen (Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz) veröffentlicht. Online werden ergänzend neun Seiten Zusatzinformationen angeboten.

53 Pakete im Rechtsschutz-Test

Als Musterfall für den Test wurde eine Familie mit zwei Kindern gewählt. Der Versicherungsnehmer arbeitet als Angestellter und ist 40 Jahre alt. Unter die Lupe genommen haben die Finanztester insgesamt 53 Tarife für Nicht-Selbstständige von rund zwei Dutzend Versicherern.

Nach welchen Kriterien die Testkandidaten ausgewählt wurden, verraten die Autoren nicht konkret. Zur Auswahl findet sich nur die allgemeine Aussage, dass Tarife ohne den selbst definierten Mindestschutz nicht aufgeführt seien. Hierzu werden den Angaben zufolge „mindestens“ folgende Leistungsarten gezählt:

„Weltweite Deckung für Schadenersatz-Rechtsschutz,

Arbeitsrechtsschutz,

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch außergerichtlich),

Steuerrechtsschutz vor Gerichten,

Sozialgerichts-Rechtsschutz,

Verwaltungsrechtsschutz in Verkehrssachen,

Disziplinar- und Standesrechtsschutz,

Strafrechtsschutz,

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,

Beratungsrechtsschutz im Familien- und Erbrecht.“

Einige große Marktteilnehmer fehlen

Allein von den 15 nach gebuchten Bruttobeiträgen größten Marktteilnehmern (VersicherungsJournal 17.12.2019) fehlen etwa die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Württembergische Versicherung AG.

Damit fehlen auch einige der vor allem bei unabhängigen Versicherungs-Vermittlern hoch im Kurs stehende Marktteilnehmer, wie verschiedene Untersuchungen ergeben haben (28.1.2020, 9.7.2019).

Methodische Hintergründe zu Bewertung und Noten

In die Gesamtnote flossen zu zehn Prozent die Verständlichkeit und zu 90 Prozent ausgewählte Leistungsmerkmale der Versicherungs-Bedingungen ein. Letztere Teilnote ergibt sich den Angaben zufolge „aus einer Fülle von Bewertungskriterien“.

Welche Bedingungselemente genau und in welcher Gewichtung in diese Teilnote eingeflossen sind, erfährt der Leser nicht. In der Heftversion des Artikels sind lediglich das Gesamturteil, die beiden Teilnoten sowie der Jahresbeitrag (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) aufgelistet. In einer weiteren Spalte wird aufgeführt, wie viel für einen zusätzlich abschließbaren Baustein „Wohnen“ fällig wird.

Die Webversion des Artikels erhält – neben der Angabe der Deckungssumme in Europa und weltweit – ergänzende Informationen zu ausgewählten Prüfpunkten, ob diese erfüllt, nicht erfüllt oder eingeschränkt erfüllt werden. Zu den teilweise mit Fußnoten erklärten Punkten gehören:

verbraucherfreundliche Regelung des Versicherungsfalls,

Einjahresregel,

Steuerrechtsschutz im Einspruchsverfahren,

Sozialrechtsschutz schon ab Widerspruchsverfahren,

Weitergehender Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht.

Dabei wird jedes Produktangebot mehrfach (mit verschiedenen Selbstbehalten) aufgeführt.

Drei Testsieger

Die Höchstbewertung „sehr gut“ haben die Finanztester nicht vergeben. Konkrete Gründe dafür werden nicht genannt. An 21 Angebote wurde das Qualitätsurteil „gut“ vergeben, an 13 Tarife ein „ausreichend“. Die übrigen Offerten erhielten ein „befriedigend“.

Am besten schnitten mit einer Gesamtnote von 1,9 folgende drei Produkte ab: „PBV Best“ (Allianz Versicherungs-AG) sowie „PBV Comfort“ (Condor Allgemeine Versicherungs-AG sowie R+V Allgemeine Versicherung AG). Knapp dahinter (Gesamtnote 2,0) folgt der Tarif „Premium“ der ADAC Versicherung AG.

Die vier vorgenannten Tarife erfüllen alle in der Internetversion aufgelisteten „ausgewählten Prüfpunkte“. Einziger Unterschied: Beim Allianz-Angebot wird hinsichtlich der Punkte Steuer- und Sozialrechtsschutz per Fußnote die Ergänzung „auch im Ausland“ vorgenommen.

Die Deckungssummen in Europa liegen bei vier Millionen Euro (Condor und R+V) beziehungsweise sind unbegrenzt (Allianz und ADAC). Weltweit beträgt die Summe bei der Allianz eine Million Euro, bei den anderen drei Offerten 300.000 Euro.

Riesige Preisunterschiede bei den Tarifen

Die mit dem Qualitätsurteil „gut“ bedachten Produkte (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) sind ab 257 Euro („PBV Optimal“ der WGV-Versicherung AG) zu haben.

In einer nicht repräsentativen Umfrage unter Mitgliedern des Deutschen Anwaltvereins kommt die WGV allerdings nicht gut weg. Denn fast drei Viertel der Befragten haben negative Erfahrungen mit diesem Rechtsschutzanbieter gemacht, wie der aktuellen Finanztest-Ausgabe ebenfalls zu entnehmen ist (22.4.2020).

Am teuersten ist der Testsieger „PBV Best“ der Allianz. Dafür müssen je nach Wohnort zwischen 501 und 579 Euro bezahlt werden. Die beiden anderen Testsieger von Condor und R+V kosten jeweils 361 Euro. Vier Euro mehr verlangt der ADAC für sein „Premium“-Angebot. „Ein Preisvergleich lohnt also“, meinen die Finanztester.

Zahlreiche Tipps für Verbraucher

Den Lesern geben die Verbraucherschützer zahlreiche weitere Ratschläge mit auf den Weg. Einer davon lautet: „Eine Rechtsschutz-Versicherung ist sinnvoll, damit Sie im Ernstfall mit einem finanzstarken Gegner auf Augenhöhe streiten.“

Sehr zu empfehlen sei eine Rechtsschutzpolice für Besitzer einer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. Es komme regelmäßig zu Streit, weil BU-Versicherer die Zahlung der Rente verweigerten, heißt es in der Zeitschrift weiter.

Zudem sollten sich Versicherte mit einem Altvertrag aus der Zeit vor 2009 einen Wechsel gut überlegen. Dies wird wie folgt begründet: „Damals war Rechtsärger etwa wegen einer Falschberatung beim Aktienkauf in vielen Verträgen noch umfassend versichert. In neueren ist das meist nicht mehr so.“

Die Zeitschrift Finanztest 5/2020 ist für 6,10 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 4,99 Euro online erhältlich. Der Test „Vergleich Rechtsschutz-Versicherung“ kostet im Einzelabruf vier Euro.