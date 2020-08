Finanztest: Hörgeräte-Versicherungen im Vergleich

20.8.2020 – Erstmals vergleicht die Stiftung Warentest Hörgeräteversicherungen. Verbraucher kaufen die Policen entweder bei ihrem Akustiker oder im Direktvertrieb. Die Kunden müssen sich bei Verlust oder Defekten selbst am Schaden beteiligen und Ausschlüsse beachten. Der Schutz greift nach Vorleistung anderer Versicherungen; dieser kann größere Lücken ausweisen. Mit den Vorleistungen der privaten Krankenversicherer sind die Hörgeschädigten nicht immer einverstanden, zeigt der Bericht des Ombudsmannes.

Die Stiftung Warentest hat erstmals Versicherungsangebote für Hörgeräte verglichen und die Ergebnisse auf ihrer Internetseite und in ihrer Zeitschrift Finanztest 9/2020 veröffentlicht.

Die Tester weisen in ihrem Bericht, direkt auf der Startseite, ausdrücklich darauf hin, dass die Policen nur einen Teil der Kosten bei Verlust oder Defekten ersetzen. Außerdem leisten die Anbieter dieser Absicherung erst, wenn Verbraucher Ansprüche gegenüber Versicherungen aus anderen Sparten ausgeschöpft haben. Das schließt Hausrat, Haftpflicht und Kranken ein.

Die Versorgung der gesetzlichen und privaten Krankenversicherer umfasse zum Beispiel „Reparaturen, den Austausch defekter Hörgeräte sowie die Wartung“.

Test und Hintergrund

Bild: Stiftung Warentest

Der veröffentlichte Vergleich zeigt Preise und Leistungen von acht Hörgeräteversicherungen: Darunter die Angebote der Akustiker Amplifon, Apollo, Geers, Gerland und Kind. Eine Ausnahme stellt Fielmann dar: Das Unternehmen bietet keine Absicherung dieser Hilfsmittel an.

Zusätzlich verglichen die Tester Angebote im Direktvertrieb oder auch über entsprechende Händler: Hier werden zwei Tarife der Mannheimer Versicherung AG (über den Ausschließlichkeits-Vermittler Schiegg Assekuranzservice GmbH) und ein Tarif der Wertgarantie AG aufgeführt.

Fast alle Versicherer zahlen bei Kauf oder Reparatur eines neuen Geräts, wenn das alte Modell beschädigt wurde oder verloren ging, einen bestimmten Betrag dazu.

„Allerdings nur bis zur vereinbarten Versicherungssumme und abzüglich des Anteils der Krankenkasse sowie möglicher Selbstbeteiligungen“ (SB), unterstreicht die Redaktion. Schäden bei Verschleiß oder Herstellerfehlern seien nicht abgesichert.

Was die privaten Krankenversicherer zahlen

Privat Versicherte erhalten einen festen Anteil der Kosten für ein Hörgerät. Wie hoch diese Leistung ausfällt, hängt vom jeweiligen Vertrag des Kunden ab.

Allerdings ist das gerade in der PKV immer wieder ein Streitpunkt, wie die Beschwerden beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) 2019 zeigten (VersicherungsJournal 7.2.2019). Individuelle Schlichtungsanträge im Bereich der Kostenerstattung für Hilfsmittel bezogen sich „merklich oft auf Hörgeräte“, so der Bericht.

Welche Höhe der Versicherungsleistungen für diese Hilfsmittel sollte der Versicherer übernehmen? Der leiste nur im Rahmen der notwendigen medizinischen Anforderungen. Für die Zusatzausstattung müssten Versicherte „eine Eigenbeteiligung an dem gewählten Hörsystem aufbringen oder ein anderes Hörsystem wählen“, so die Schiedsstelle.

Empfehlung des Ombudsmanns: Vor dem Kauf von Hörgeräten einen Kostenvoranschlag beim privaten Krankenversicherer einzureichen, um im Vorfeld Klarheit über die Höhe der Versicherungsleistungen zu erhalten.

Klare Lage in der GKV

Die Krankenkassen zahlen für Hörgeräte Festbeträge. Für Schwerhörige liege der Anteil derzeit bei rund 785 Euro für ein Gerät, bei zwei notwendigen Hilfen gebe „es etwas weniger als das Doppelte“, so Finanztest. Die Differenz für teurere Modelle müssten die Versicherten aus eigener Tasche zahlen.

Allerdings schließe die Versorgungspauschale auch einen Betrag für Reparaturkosten ein. In der Regel hätten gesetzlich Versicherte alle sechs Jahre Anspruch auf eine Folgeversorgung bei einer Verschlechterung des Hörvermögens.

Das Fazit der Tester aufgrund dieser Ausführungen lautet: „Oft ist eine Absicherung der Hörgeräte gar nicht nötig.“

Der angenommene Modellfall

Die Auswertung in der September-Ausgabe von Finanztest basiert auf folgenden Rahmenbedingungen: Der Kunde kauft ein Hörgerät für 1.500 Euro. Die Krankenkasse übernimmt davon 785 Euro, der Eigenanteil beträgt 715 Euro. Beim Kauf schließt der Verbraucher eine Hörgeräteversicherung mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab; wenn das nicht möglich ist, für vier Jahre.

Im dritten Jahr geht das Gerät verloren. Die Krankenkasse trägt erneut einen Anteil der Kosten von 785 Euro. Finanztest zeigt im Vergleich, wie viel von den restlichen 715 Euro dann die abgeschlossene Versicherung für das Gerät übernimmt.

Der Anteil der Erstattung bei Verlust beträgt zwischen 415 Euro bei Gerland (Selbstbeteiligung: etwa 214,5 Euro) und 536 Euro bei Apollo (SB: knapp 179 Euro).

Die Tarife bei den Hörgeräteakustiker-Ketten kosten zwischen 65 Euro für fünf Jahre bei Kind und 199 Euro für den gleichen Zeitraum bei Geers.

Versicherungen im Direktvertrieb

Die Angebote im Direktvertrieb oder über Akustiker kosten bei der Mannheimer mit Neuwertentschädigung bei jährlicher Beitragszahlung für vier Jahre 311,5 Euro. Der Eigenanteil bei Verlust beträgt etwa 250 Euro, die Erstattung liegt bei knapp 465 Euro.

Der zweite Tarif des Anbieters mit Zweitwertentschädigung für vier Jahre kostet 160 Euro (SB: 396,5 Euro), die Erstattung bei Verlust beziffert der Vergleich auf 318,5 Euro.

Für das Angebot der Wertgarantie müsste der Kunde 548 Euro für Neugeräte bis 24 Monate bei Vorauszahlung für fünf Jahre auf den Tisch legen. Der Eigenanteil liegt bei 715 Euro. Eine Erstattung bei Verlust nach drei Jahren gebe es nicht.

Die Begründung: „Da der Zeitwert in unserem Modellfall nach Angaben des Versicherers in etwa der Höhe des Krankenkassen-Anteils entspricht, würde er keine weitere Leistung erbringen“, schreibt Finanztest in einer Fußnote zu der Angabe.