Finanztest findet über jeden dritten Zahnzusatztarif „sehr gut“

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

26.4.2019 – In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift wurde ein Test von weit über 200 Zahnzusatz-Versicherungen veröffentlicht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was Verbrauchern bei Vertragsabschluss empfohlen wird. (Bild: Wichert) In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift wurde ein Test von weit über 200 Zahnzusatz-Versicherungen veröffentlicht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was Verbrauchern bei Vertragsabschluss empfohlen wird. (Bild: Wichert) mehr ...

20.4.2018 – In ihrer aktuellen Ausgabe hat die Verbraucherzeitschrift über 200 Zahnzusatztarife untersucht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was die Tester interessierten Verbrauchern zum Vertragsabschluss empfehlen. (Bild: Wichert) In ihrer aktuellen Ausgabe hat die Verbraucherzeitschrift über 200 Zahnzusatztarife untersucht. Welche Angebote am besten bewertet werden und was die Tester interessierten Verbrauchern zum Vertragsabschluss empfehlen. (Bild: Wichert) mehr ...

23.4.2010 – Sechzehn mal „sehr gut“ verteilte die Zeitschrift Finanztest an verschiedene Tarife, mit denen Versicherte Zahnersatz und weitere Leistungen abdecken können. Der Variantenreichtum ist dabei groß. Sechzehn mal „sehr gut“ verteilte die Zeitschrift Finanztest an verschiedene Tarife, mit denen Versicherte Zahnersatz und weitere Leistungen abdecken können. Der Variantenreichtum ist dabei groß. mehr ...

4.12.2019 – Die private Unfallversicherung steht am Scheideweg, so eine Expertenrunde auf einer Veranstaltung gestern in Köln. Noch gebe es stabile Erträge. Der Sparte drohe aber ein langsamer Exodus. Denn die Vertriebswege schwächeln. (Bild: Schmidt-Kasparek) Die private Unfallversicherung steht am Scheideweg, so eine Expertenrunde auf einer Veranstaltung gestern in Köln. Noch gebe es stabile Erträge. Der Sparte drohe aber ein langsamer Exodus. Denn die Vertriebswege schwächeln. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

29.5.2019 – Auf der Bilanzpressekonferenz stellte der Versicherer neben den Geschäftszahlen und den Zukunftsaussichten auch einige Innovationen vor, darunter eine Baustellenversicherung. Die erst 2018 eingeführte digitale Patientenakte stellt das Unternehmen in Frage. (Bild: Lier) Auf der Bilanzpressekonferenz stellte der Versicherer neben den Geschäftszahlen und den Zukunftsaussichten auch einige Innovationen vor, darunter eine Baustellenversicherung. Die erst 2018 eingeführte digitale Patientenakte stellt das Unternehmen in Frage. (Bild: Lier) mehr ...

20.2.2019 – Deutschlands größter privater Krankenversicherer wächst weiter, aber nach Beiträgen aus einem guten Grund langsamer als die Konkurrenz. Dynamischer entwickelt sich das Leben-Geschäft. Dies zeigen erste Zahlen für 2018. (Bild: Schmidt-Kasparek) Deutschlands größter privater Krankenversicherer wächst weiter, aber nach Beiträgen aus einem guten Grund langsamer als die Konkurrenz. Dynamischer entwickelt sich das Leben-Geschäft. Dies zeigen erste Zahlen für 2018. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...