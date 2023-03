Finanztest: Die günstigsten „sehr guten“ Wohngebäude-Versicherungen

23.3.2023 – Die Stiftung Warentest hat von 195 geprüften Tarifen 103 Produkte mit der Höchstnote „sehr gut“ ausgezeichnet, davon erreichten elf die in diesem Test höchste Punktzahl. Dies waren Tarife von Adcuri, Alte Leipziger, Barmenia, Dema, Domcura, GEV, Interrisk, Janitos, Konzept & Marketing, Rheinland und Rhion.

Immobilienbesitzer haben sich mitunter über den Jahreswechsel erschrocken: Wohngebäude-Versicherungen sind deutlich teurer geworden. Dabei lagen die Preissteigerungen teilweise erheblich über den Prognosen aus dem vergangenen Herbst. Verschiedene Akteure erwarteten „nur“ einen Anstieg zwischen 7,5 Prozent und „deutlich mehr als 20 Prozent“ (VersicherungsJournal 22.9.2022).

„Makler berichten von Aufschlägen um die 30 Prozent, in Einzelfällen auch mehr“, teilt nun die Stiftung Warentest in ihrer Ausgabe Finanztest 4/2023 mit. Die Verbraucherschützer zeigen sich erstaunt über die Entwicklung im Vergleich zu ihrem Test vor zwei Jahren (18.2.2021).

Von der Idee, am Versicherungsschutz zu sparen, halten wir nichts. Finanztest 4/2023

Vierfachschutz empfohlen

Sie warnen jedoch: „Von der Idee, am Versicherungsschutz zu sparen, halten wir nichts. Die Wohngebäudepolice ist unverzichtbar. Auch bei kleinen Schäden geht es schnell um hohe Summen.“ Empfohlen wird eine Absicherung gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm/ Hagel plus Elementarschäden.

Alle Ergebnisse der Erhebung finden sich in der Ausgabe 1/2023, die ab dem 27. März zum Download bereit steht.

Eine Elementardeckung ist im Neugeschäft heute oft inklusive. Dies zeigt eine Umfrage des VersicherungsJournal Extrablatts unter 20 ausgewählten Versicherern (2.3.2023).

Grundsätzliche und zusätzliche Leistungen

Die Finanztest-Redaktion hat 195 Wohngebäude-Tarife von 71 Anbietern zum Stichtag 1. Januar 2023 unter die Lupe genommen. Bei neun Akteuren wurden die Daten verdeckt erhoben, schreiben die Verbraucherschützer. Eine Bestätigung sei nicht erfolgt. Berücksichtigt wurden ausschließlich Produkte, die ohne zusätzlichen Vertrag erhältlich sind.

Die Tester haben einen Grundschutz definiert, den alle Tarife bieten sollten. Dazu gehören:

keine Leistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit,

Übernahme von Abbruch- und Aufräumkosten,

Übernahme von Bewegungs- und Schutzkosten,

Übernahme von Mehrkosten aufgrund von Bauauflagen,

Übernahme von Dekontaminationskosten und

Übernahme von Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag.

Außerdem wurden Zusatzleistungen geprüft, die laut der Finanztest-Redaktion ebenfalls empfehlenswert sind und ohne Aufpreis enthalten sein sollten. Diese sind:

Übernahme von Hotelkosten oder Erstattung des ortsüblichen Mietpreises für das unbewohnbare Gebäude,

Übernahme der Kosten für ein Sachverständigen-Verfahren,

Übernahme der Kosten für Rauch- und Rußschäden ohne offene Flamme,

Übernahme der Restkosten bei Anprall von Fahrzeugen,

Übernahme der Kosten durch Frost- und Bruchschäden an Ableitungsrohren auf dem Grundstück,

Leistung trotz unklarer Zuständigkeit bei Versicherwechsel und

Mitversicherung von nicht vorab gemeldeter Baumaßnahmen.

Bewertung anhand von Schulnoten

In das Gesamturteil gingen zu 70 Prozent der Grundschutz und zu 30 Prozent die Zusatzleistungen ein. Detaillierte Angaben zur Berechnung werden nicht gemacht.

Die Bewertung erfolgte anhand von Schulnoten. Die Beurteilungen reichen von „sehr gut“ (++/ 0,5 bis 1,5) und „gut“ (+/ 1,6 bis 2,5) über „befriedigend“ (o/ 2,6 bis 3,5) bis hin zu „ausreichend“ (ɵ/3,6 bis 4,5) und „mangelhaft“ (–/ 4,6 bis 5,5).

Drei Beispielhäuser

Finanztest 4/2023 (Bild: Stiftung Warentest)

Außerdem wurden Beiträge für drei Modellhäuser an zwei unterschiedlichen Standorten ermittelt. Als günstige Lage wurde Dresden-Langebrück in Zürs-Zone 1 und als teure Lage Düsseldorf in Zürs-Zone 2 ausgewählt.

Alle drei Beispielhäuser sind selbst vom Eigentümer nur zu Wohnzwecken ständig genutzte Einfamilienhäuser der Bauartklasse I. Die Wohnfläche der normal ausgestatteten Immobilien beträgt jeweils 150 Quadratmeter, davon 50 Quadratmeter im ausgebauten Dach. Der Vollkeller verfügt über keinen Wohnraum. Auf dem Grundstück befindet sich eine Garage.

Die Unterschiede: Beim Neubau aus Dezember 2022 ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Für das 2003 erbaute Haus wird eine neue Police bei keinen Vorschäden abgeschlossen. Der 1973 errichtete und bislang nicht umfänglich sanierte Altbau hatte 2021 einen Leitungswasserschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Der Musterkunde ist 45 Jahre alt. Er wählt eine jährliche Beitragszahlung. Die Verträge verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden.

Elf der 103 „sehr guten“ Anbieter schafften höchste Punktzahl

Das Ergebnis: Von 195 geprüften Tarifen wurden 103 mit der Höchstnote „sehr gut“ ausgezeichnet. Für „gut“ befunden wurden 14 Policen. Die Note „befriedigend“ erhielten vier Produkte. Für sieben reichte es nur zu einem „ausreichend“. Über ein „mangelhaft“ kamen 67 Angebote nicht hinaus.

Unter den 103 „sehr guten“ Wohngebäude-Versicherungen schafften elf Anbieter die in diesem Test höchste Punktzahl von 0,6 in der Gesamtwertung. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge:

Die günstigsten „sehr guten“ Tarife

Neben den Gesamt- und Teilbewertungen sind unter anderem auch die errechneten Jahresbeiträge (Vierfachschutz) für die drei Modellhäuser jeweils am günstigen und am teuren Standort angegeben.

Demnach lassen sich Neubauten in Dresden am preiswertesten bei der Waldenburger Versicherung AG (Tarif „Premium“, 233 Euro Jahresbeitrag) absichern, in Düsseldorf bei der Europa Versicherung AG („Komfort“, 421 Euro).

Den Gelbeutel des Besitzers eines 20 Jahre alten Hauses in der Stadt an der Elbe schont am meisten die Degenia Versicherungsdienst AG („Optimum“, 375 Euro), in der Stadt am Rhein die Europa („Komfort“, 635 Euro).

Für ein 50 Jahre altes Haus in Dresden schlägt eine Absicherung bei der Degenia („Optimum“, 443 Euro) am geringsten zu Buche, in Düsseldorf bei der Bayerischen Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G. („Premium-Deckung“, 828 Euro).

Das Angebot der Neuendorfer Brand-Bau-Gilde VVaG ist in der Rhein-Metropole nicht erhältlich. Die Tester haben deshalb alternativ Beiträge für eine teure Lage in Hamburg errechnet. Der Versicherer bietet hier für Bestandsbauten sehr günstige Möglichkeiten („Premium-Plus-Schutz“, 586 Euro).

Bezugsquellen

Die Tester weisen darauf hin, dass die im Heftartikel veröffentlichte Tabelle nur die „sehr guten“ Tarife enthalte, „pro Versicherer jeweils einer“. Eine Übersicht über alle untersuchten Produkte (ohne Angaben zur Bewertung) ist kostenlos im Internet verfügbar (PDF; 855 KB).

Der komplette, zehnseitige Beitrag „Günstiger und guter Schutz fürs Haus“ inklusive der Zusatzinformationen ist auf der Internetseite der Stiftung Warentest erhältlich. Er lässt sich dort für 4,90 frei schalten. Das gesamte Heft Finanztest 4/2023 ist im Online-Shop für 5,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 6,90 Euro angefordert werden.

Weitere Tests und Rankings

Auch das Handelsblatt hat kürzlich Wohngebäude-Policen geprüft (2.3.2023). Fünf Musterfälle in Hannover, München, Berlin, Köln und Hamburg wurden durchgespielt. Die Objekte waren ständig privat bewohnte Einfamilienhäuser inklusive Garage und ausgebautem Spitzdach aus dem Jahr 2016 und mit Bauartklasse 1. Die Wohnfläche betrug 134 Quadratmeter, verteilt auf zwei Etagen.

Bestnoten erzielten Domcura („Einfamilienhauskonzept – Komfort-Schutz“, 326,97 Euro), Janitos („Best Selection“, 396,66 Euro), Rhion.Digital/ Rhion („Plus“, 414,52 Euro), Adcuri („Top-Schutz-Wohnfläche“, 418,18 Euro), Alte Leipziger („classic“, 464,49 Euro), Adam Riese GmbH („Adam Riese Besser“, 403,25 Euro), Württembergische Versicherung AG („KomfortSchutz“, 538,37 Euro) und Interrisk („Konzept XXL“, 540,93 Euro).

Zuletzt hat die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money die Regulierungspraxis der Wohngebäudeversicherer analysiert (2.2.2023). Aus Kundensicht bieten Allianz Versicherungs-AG, Alte Leipziger, Condor Allgemeine Versicherungs-AG, Cosmos Versicherung AG und DEVK Versicherungen eine „sehr gute“ Leistungsregulierung.

Ebenso Ergo Versicherung AG, Generali Deutschland Versicherung AG, Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV), Huk-Coburg Versicherungen, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH), Mannheimer Versicherung AG und R+V Allgemeine Versicherung AG.