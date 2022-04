Finanztest: Die besten Reise-Krankenversicherungen

14.4.2022 – Die Stiftung Warentest hat 97 Tarife von 43 Versicherern geprüft. Das Augenmerk lag erneut auf Leistungen bei Ausbruch einer Pandemie oder einer Corona-Erkrankung. Bei den Jahresverträgen für Einzelpersonen erreichten 33 von 53 Produkten die Note „sehr gut“. Den Spitzenplatz teilen sich die Vorjahressieger DKV und Ergo. Im Test der Jahresverträge für Familien erhalten 26 von 44 Tarifen die Höchstnote. Die Vigo ist hier erneut Testsieger.

Nach zwei Jahren Pandemie mit weitreichenden Reise-Einschränkungen haben die Deutschen großen Nachholbedarf in Sachen Urlaub (VersicherungsJournal 8.4.2022): Allerdings sind noch nicht alle Corona-Auflagen gestrichen, warnt die Stiftung Warentest. Sie empfiehlt, sich vor dem Urlaubsstart genau zu informieren – und zudem eine Auslands-Krankenversicherung abzuschließen.

Die Verbraucherorganisation hat in Ausgabe 5/2022 ihrer Zeitschrift Finanztest insgesamt 97 Tarife von 43 Versicherern geprüft. Im Vorjahr waren es 95 Angebote von ebenfalls 43 Gesellschaften (25.5.2021). Das Fazit: Mehr als die Hälfte wurde in der Neuauflage mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Die Angebote seien in den letzten Jahren immer besser geworden, loben die Tester.

Jahresverträge für Singles und Familien im Test

Unter die Lupe genommen wurden weltweit geltende Jahresverträge ohne Selbstbeteiligung für Singles (53 Tarife) und Familien (44 Tarife) zum Stichtag 1. März 2022. Die Policen laufen vorwiegend ohne Kündigung weiter und decken ohne vorherige Gesundheitsprüfung beliebig viele Reisen im Jahr für eine Dauer von jeweils 42 bis 70 Tagen ab.

Die Angebote sind nur direkt bei Versicherern und nicht allein mit anderen Reisepolicen erhältlich. Über Verträge mit Selbstbeteiligung und Tarife für ADAC-Mitglieder informieren die Tester online auf ihrer Homepage.

Das Gesamturteil setzt sich aus fünf Einzelbewertungen ...

Für den Vergleich wurden auch in diesem Jahr fünf Kriterien herangezogen und unterschiedlich gewichtet. Zusammengefasst ergeben sie ein Qualitätsurteil nach Schulnoten und Punkten.

Untersucht wurden die allgemeinen Vertragsbedingungen, beispielsweise ob die Kündigungsfrist mehr als vier Wochen beträgt oder ob im Schadenfall vorab Ansprüche bei Dritten geltend gemacht werden müssen. Diese Aspekte trugen zusammen zu 25 Prozent zur Gesamtwertung bei.

Hinzu kam eine Prüfung der medizinischen Leistungen, die zu 35 Prozent einging. Hier fragten die Tester beispielsweise nach dem Vorgehen der Versicherer bei verschiedenen Vorerkrankungen. Ebenso, ob Behandlungen uneingeschränkt oder nur „unaufschiebbare“ Behandlungen und Operationen erstattet werden.

... in unterschiedlicher Gewichtung zusammen

Die Rubrik „Krankenrücktransport, Kinderbetreuung, Überführung und Bestattung“ wurde zu 25 Prozent gewertet. Die Tester wollten unter anderem wissen, ob ein Anspruch auf Rücktransport besteht, sobald eine stationäre Behandlung im Ausland länger als 14 Tage dauert. Ermittelt wurde auch, ob Kosten für den Rücktransport einer Begleitperson oder für Rooming-in übernommen werden.

Auf dem Prüfstand standen zudem Leistungen bei Krieg, Pandemie, Epidemie und Kernenergie sowie die Verständlichkeit der Vertragsbedingungen. Die Bewertungen beider Kategorien machen zu fünf beziehungsweise zu zehn Prozent das Gesamturteil aus. Produktmängel führten zu Abwertungen. Sie sind in der im Heft aufgeführten Übersicht mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Tester informieren in 29 Fußnoten über Besonderheiten

Das umfangreiche Tabellenwerk enthält neben dem Gesamt- und den Teilnoten einige wichtige Leistungsmerkmale. Dazu gehören die Angabe, ob der Pandemiefall versichert ist, die maximale Dauer pro Reise, der Jahresbeitrag sowie die maximale Erstattung von Such- und Bergungskosten.

Ebenso, ob der Schutz für berufliche Reisen gilt, der Versicherungsombudsmann angerufen werden kann und ein Onlineabschluss möglich ist.

In 29 Fußnoten zur Tarifübersicht werden Besonderheiten erwähnt, darunter der Ausschluss für bestimmte Länder und Regionen, ein automatisches Vertragsende nach einem Jahr oder ein günstigeres Angebot für Bestandskunden ab 75 Jahren.

Nur ein Anbieter leistet nicht bei Corona

Wie in der vorangegangenen Untersuchung haben die Tester einen besonderen Blick auf die Leistungen bei Ausbruch einer Pandemie oder einer Covid-19-Erkrankung geworfen.

„Bis auf einen Anbieter zahlen alle bei Pandemien“, wird berichtet. Den Angaben zufolge fällt hier erneut die URV – Union Reiseversicherung AG negativ auf. Bereits im Vorjahr hatten die Vertragsbedingungen des Produktgebers Schutz bei einer Corona-Infektion ausgeschlossen.

Einige wenige weitere Akteure würden keinen Schutz vorsehen, wenn es vorab eine Reisewarnung gegeben habe, heißt es außerdem. Eine Absicherung gegen Quarantäne hätten alle Versicherer nicht inkludiert, eventuell müsste dafür eine Reiserücktritts-Versicherung abgeschlossen werden.

33 Tarife für Einzelpersonen sind „sehr gut“

Im Test der Jahresverträge für Singles ohne Selbstbeteiligung erreichen 33 (Vorjahr: 32) von 53 (52) Tarifen Noten zwischen 0,6 bis 1,4 „sehr gut“. Elf (elf) Policen erhielten bis Note 2,4 und somit das Urteil „gut“ sowie vier (fünf) Produkte Wertung bis 2,4 („befriedigend“).

Nur die Allianz Travel, eine Marke der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland, kommt mit dem Tarif „Jahres-Reise-Krankenschutz“ als einziger Anbieter über ein „ausreichend“ nicht hinaus. Das liegt vor allem an einem „mangelhaft“ in der Rubrik „Leistung bei Krieg, Pandemie, Epidemie und Kernenergie“. Dadurch wurde das Gesamtergebnis um eine Note nach unten korrigiert.

Allerdings bleibt das Ergebnis von vier Tarifen offen. Denn von angeblich 53 getesteten Single-Policen werden im Bericht nur 49 aufgeführt.

Bei den Policen für Singles liegen die DKV und die Ergo wieder vorne

Zum dritten Mal in Folge schaffen es die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (Tarif „Reisemed Tarif RD“) und die Ergo Krankenversicherung AG („Tarif RD“) auf die vordersten Plätze. Beide erwerben unverändert identische Punktzahlen in allen Kategorien und kommen so jeweils auf die Note 0,6.

Knapp dahinter folgt, wie im vergangenen Jahr, die Vigo Krankenversicherung VVaG („Grün Versichert ARN.Singles“) mit 0,7 Punkten. Sie schneidet erneut bei in der für die Gesamtwertung zentralen Kategorie „medizinische Leistungen“ mit Urteil 0,5 etwas besser ab als die beiden Erstplatzierten. Sie gelangt aber bei der Verständlichkeit nur zur Note 1,9.

Vier (drei) weitere Anbieter erzielen bei den medizinischen Leistungen die Bestnote von 0,5. Dies sind, wie 2021:

Die Tester heben hervor, dass neun „sehr gute“ Tarife für unter zehn Euro zu haben sind. Genannt werden:

die Axa Versicherungen („SingleTravel“) mit 7,92 Euro,

die Debeka mit 8,00 Euro und

die Münchener Verein Versicherungen („Tarif 501“) mit 8,40 Euro.

Dabei würden ältere Einzelpersonen am besten mit dem Debeka-Produkt fahren.

26 Tarife für Familien sind „sehr gut“

Im Test der Jahresverträge für Familien werden 26 (26) von 44 (43) Tarife mit der Note „sehr gut“ bewertet, elf (elf) mit „gut“ und zwei (zwei) mit „befriedigend“.

Auch in dieser Sparte gibt es nur für die Allianz Travel („Jahres-Reise-Krankenschutz“) aus genannten Gründen ein „ausreichend“. Im Text wird auf eine Verwechslungsgefahr hingewiesen: „Die Allianz verkauft verschiedene Tarife: sehr gut bewertete auf Allianz.de und nur ausreichend bewertete auf Allianz-Reiseversicherung.de“, heißt es.

Testsieger bei den Familien-Tarifen ist erneut die Vigo

Spitzenreiter ist, wie schon beim Test im vergangenen Jahr, die Vigo („Grün versichert ARN.Familie“). Die Gesellschaft erlangt bei allen Kriterien erneut die Spitzennote 0,5 mit Ausnahme der Rubrik „Verständlichkeit“ (1,9 Punkte) und realisiert damit ein Gesamturteil von 0,7 Punkten.

Keinerlei Verschiebungen oder Veränderungen bei den Punktzahlen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich gleichfalls auf den weiteren Plätzen: Auf 0,8 Punkte kommen die DKV („Reisemed Tarif RD“) und die Ergo („Tarif RD“), beide mit Abstrichen bei den allgemeinen Bedingungen.

Die gleiche Gesamtwertung erhält auch die Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland („Auslands-Krankenversicherung Jahresschutz“) mit Mängeln bei den Pandemie-Leistungen. Ebenso die Travelsecure, eine Marke der Würzburger Versicherungs-AG, („Travelsecure-AR ohne SB“) mit kleinen Schwächen bei den medizinischen Leistungen und der Verständlichkeit.

Das preiswerteste „sehr gute“ Angebot für junge Familien sei, so die Tester, mit 18,60 Euro der Tarif des Münchener Vereins. „Sehr gute“ Produkte unter 20 Euro haben laut Tabelle ebenso die DKV und die Ergo im Programm.

Finanztest empfiehlt Abschluss direkt beim Versicherer

Die Stiftung Warentest hält Auslands-Krankenversicherungen für unverzichtbar. Auch privat Krankenversicherte sollten ihren Schutz auf Lücken prüfen. Neue Tarife würden oft bessere Konditionen im Hinblick auf eine Covid-19-Erkrankung bieten.

Die Verbraucherorganisation empfiehlt, eine Police direkt beim Versicherer abzuschließen. Tarife, die im Rahmen der Reisebuchung angeboten werden oder über die Kreditkarte laufen, seien nicht so leistungsstark.

Die Print-Ausgabe Finanztest 5/2022 ist im Handel oder über die Homepage der Stiftung Warentest erhältlich. Das Heft kostet 6,50 Euro, der Download liegt bei 5,99 Euro. Grundlegende Informationen zum Test sind online verfügbar. Der Artikel „Gute und preiswerte Tarife für die Reise“ lässt sich an gleicher Stelle für 3,50 Euro (PDF, 1,3 MB) freischalten.

Reiserücktritts-Versicherungen auf dem Prüfstand

Die Verbraucherorganisation hat im Dezember Reiserücktritts-Versicherungen durchleuchtet, die auch einen Reiseabbruch abdecken. Testsieger waren die Hansemerkur Reiseversicherung AG, die Travelsecure und die Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland.

Einen „Corona-Rundum-Schutz“ bot nach Ansicht der Verbraucherschützer allerdings nur die Hansemerkur (15.12.2021).

Auch das DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts elf Reise-Versicherungen für verschiedene Musterkunden durchleuchtet. In der Gesamtwertung schneidet die Ergo am besten ab. Bei den Angeboten für Reiserücktritt und Reiseabbruch geht mit und ohne Selbstbehalt der LVM als Sieger vom Platz (18.3.2022).

ADAC berichtet über Kosten von Rücktransporten

Im vergangenen Sommer rechnete die ADAC SE vor, wie teuer ein Rücktransport aus dem Urlaubsland werden kann.

Demnach schlägt beispielsweise ein Intensivtransport mit einem Ambulanzflugzeug von Mallorca mit 24.000 Euro zu Buche. Kommen lebenserhaltende medizinische Geräte zum Einsatz, würden die Kosten schnell in den sechsstelligen Bereich klettern (16.7.2021).

Servicevalue untersucht Leistungsabwicklung aus Kundensicht

Zuletzt hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Fokus Money die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungs-Unternehmen aus Kundensicht geprüft (2.3.2022). 14 Gesellschaften wurden besonders gut bewertet. Dies sind: