Finanztest: Die besten BU-Angebote für die Jungen

23.8.2018 – Was haben Berufsunfähigkeits-Versicherer Lehrlingen und dem akademischen Nachwuchs zu bieten? Dieser Frage ging Finanztest in seiner September-Ausgabe nach. Zwölf Gesellschaften erhielten das Finanztest-Qualitätsurteil „sehr gut“. Testsieger 2018 sind Barmenia, SDK, Volkswohl Bund und Provinzial Nordwest. Für ihre Beiträge wurden Nürnberger und Allianz gelobt.

Die Stiftung Warentest hat wieder Berufsunfähigkeits-Tarife (BU) unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in ihrer Zeitschrift Finanztest, Ausgabe 9/2018 veröffentlicht. Nach einer allgemeinen Auswertung im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.6.2017) wollte das Verbrauchermagazin in diesem Jahr wissen: Was bieten private Versicherer jungen Menschen an, die sich um diesen wichtigen Schutz bemühen?

Daher legten die Autoren den diesjährigen Schwerpunkt erstmals auf die Zielgruppe Auszubildende und Studenten. Für den Test schrieben sie alle in Deutschland vertretenen Berufsunfähigkeits-Versicherer an. „Von den 63 Gesellschaften wollte sich ein Teil nicht beteiligen, andere hatten kein entsprechendes Angebot“, schreibt Finanztest.

Wichtig: Wie Versicherer BU in der Ausbildung prüfen

Bei 38 Versicherern mit insgesamt 44 Tarifen prüfte das Magazin, ob sie spezielle Regelungen für Auszubildende und Studierende anbieten. Wichtiges Kriterium: Ob die Anbieter „transparent darüber informieren, wie sie eine Berufsunfähigkeit im Lebensabschnitt Ausbildung oder Studium prüfen“.

Dafür orientierten sich die Redakteure an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH). Der BGH habe in einem Streitfall (IV ZR 119/09) entschieden, dass der Beruf Prüfmaßstab für die Beurteilung der Berufsunfähigkeit einer Auszubildenden ist.

Die Tester sahen keinen Grund, „warum Versicherer nicht den gleichen Schutz Studierenden anbieten sollten“. Im veröffentlichten Ranking der BU-Tarife stünden daher „nur Versicherer, die – werden Auszubildende oder Studierende berufsunfähig – bei der Prüfung den angestrebten Zielberuf im Blick haben“, schreibt Finanztest.

Barmenia und Allianz punkten bei Studenten

Fünf Gesellschaften formulieren laut Finanztest diesen Berufsbezug in ihren Bedingungen. Die Barmenia Lebensversicherung a.G. und die Allianz Lebensversicherungs-AG würden den Berufsbezug für Studenten sogar klarer hervorheben als für Azubis.

Mit Transparenz konnten außerdem die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. (SDK), die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Gothaer Lebensversicherung AG punkten.

Sieben weitere Versicherer hätten hier keine Extraregelung – im Streitfall gelte dann nach Einschätzung von Finanztest das BGH-Urteil.

Nur Top-Anbieter aufgeführt

Außerdem mussten alle BU-Anbieter, die in der September-Ausgabe tabellarisch aufgeführt werden, das Finanztest-Qualitätsurteil „sehr gut“ erhalten. Dafür flossen die Bedingungen in die Bewertung ein (75 Prozent) und die Anträge (25 Prozent). Außerdem mussten alle erwähnten BU-Angebote eine Nachversicherungs-Garantie enthalten.

Finanztest nennt in dem Heft die Beiträge für Kunden, die zwei definierten Modellfällen entsprechen und beide Nichtraucher sind:

Eine Auszubildende für den Beruf Einzelhandelskaufmann im 3. Lehrjahr, 18 Jahre alt.

Ein Student der Betriebswirtschaft im 3. Semester, 20 Jahre.

Beide Verträge laufen bis zum 67. Lebensjahr. Vereinbart ist eine Berufsunfähigkeitsrente von 1.000 Euro im Monat. Möglich ist außerdem, eine garantierte Leistungsdynamik gegen Mehrbetrag zu vereinbaren.

Zwölf Versicherer erhielten sehr gut

Das Ergebnis des BU-Tests: Zwölf Versicherer machen Auszubildenden und Studierenden „sehr gute“ Angebote, wenn sie eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente von 1.000 Euro versichern wollen. Als Testsieger führt das Verbrauchermagazin die Barmenia, die SDK, Volkswohl Bund und Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG (regional eingeschränkt) auf.

Das Angebot der Nürnberger Lebensversicherung AG hebt Finanztest für den Modellstudenten hervor: Er zahlt nur 28 Euro im Monat. Der Azubi könne sich dagegen „sehr gut“ und „am günstigsten“ bei der Allianz für 42 Euro im Monat versichern.

Sehr guter BU-Schutz für Auszubildende und Studenten* Versicherer Tarif (Stand der Bedingungen) Maximale Monatsrente** Azubi Student Barmenia SBU SoloBU (01.18) 1.000 1.500 Provinzial Nordwest*** BUZ Top (01.17) 1.000 1.000 SDK SBU (01.18) 1.000 1.000 Volkswohl Bund SBU (10.17) 1.500 2.000 Allianz SBU Plus OBUU (12.17) plus Studentenklausel 1.000 1.250 Nürnberger SBU Premium LA 3.201-17 (01.17) Keine feste Grenze 1.500

Maximale Monatsrenten variieren

Eine Top-Bewertung von Finanztest erhielten außerdem: Aachenmünchener Lebensversicherung AG, Advigon Versicherung AG, Gothaer, Hansemerkur Lebensversicherung AG, Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg und Provinzial Lebensversicherung Hannover.

Die von Finanztest ausgewählten Angebote für Studenten und Azubis sind fast alle selbstständige BU-Versicherungen. Nur die Provinzial Nordwest bietet ihren Tarif als Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) kombiniert mit einer Risiko-Lebensversicherung an. Das frühestmögliche Eintrittsalter legen fast alle Gesellschaften mit 15 Jahren fest. Bei der Nürnberg ist es 14 und beim Volkswohl Bund zehn Jahre.

Die maximale Monatsrente für einen Azubi beträgt bei den meisten Versicherern 1.000 Euro. Mit 1.500 Euro lagen die Aachenmünchener und der Volkswohl Bund am höchsten.

Für Studenten reichen die maximalen Monatsrenten der Anbieter von 1.000 bis 2.000 Euro vom Volkswohl Bund. 1.500 Euro bieten angehenden Akademikern die Barmenia, die Aachenmünchener und die Nürnberger.

Monatsbeiträge liegen teilweise 100 Euro auseinander

Für Azubis betragen die Brutto-Monatsbeiträge zwischen 51 Euro bei der Allianz bis zu 154 Euro bei der Aachenmünchener. Für Studenten liegen die Advigon mit 41 Euro und die Nürnberger mit 42 Euro vorne. Am teuersten versichern Oldenburger und Provinzial Hannover mit 112 Euro Studenten.

Außer SDK, Aachenmünchener, Oldenburger und Provinzial Hannover bieten alle aufgeführten BU-Versicherer ihren Kunden eine optionale Leistungsdynamik.