Finanztest: Das sind die günstigsten guten Kfz-Tarife

10.11.2021 – In einer Untersuchung der Stiftung Warentest weisen Haftpflichttarife mit Teilkasko der Axa easy, Cosmos, DA Direkt und Europa ein Beitragsniveau auf, das für alle abgefragten Altersgruppen „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Dies gilt auch für Policen plus Vollkasko der Axa easy, Cosmos, DA Direkt und Huk24. Zudem bescheinigen die Tester der Axa easy, Cosmos und DA Direkt ein überdurchschnittlich günstiges Beitragsniveau bei Produkten ohne Kaskoschutz.

Wie im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 14.10.2020, 24.11.2020), hat die Stiftung Warentest auch in diesem Herbst innerhalb weniger Wochen eine zweite Untersuchung zur Autoversicherung nachgelegt.

Für die Veröffentlichung in der Ausgabe Finanztest 11/2021 wurden zunächst Preise zum Stichtag 1. September eingeholt (13.10.2021). Jetzt fragten die Tester für die Folgeerscheinung Finanztest 12/2021 nach Tarifen zum Stichtag 1. Januar.

Zusätzliche Preisnachlässe

„Noch immer liegen viele Spitzenreiter aus unserem letzten Heft vorne, bei einigen gab es noch zusätzliche Preisnachlässe“, wird berichtet. Eine besonders hohe Ersparnis könne ein Tarifwechsel bringen, wenn dabei der Vertrag nachjustiert werde. Deshalb informieren die Autoren des Beitrags über acht „Stellschrauben zum Sparen“, so auch der Titel.

Auf den Prüfstand kamen 154 Tarife von erneut 70 Versicherern. In dem dreiseitigen Heftartikel sind 18 Produkte in der Sparte Haftpflicht, 37 in Haftpflicht plus Teilkasko und 35 in Haftpflicht plus Vollkasko veröffentlicht. Sie weisen für mindestens eine getestete Altersgruppe ein Beitragsniveau auf, das besser oder sogar weit besser als der Durchschnitt ist.

Drei Modellkunden

Die Methodik ist unverändert. Von den Versicherern angefordert wurden Jahresprämien für 20-jährige, 40-jährige und 70-jährige Fahrer. Alle sind verheiratet und angestellt. Nur die Modellkunden sitzen hinter dem Steuer. Sie sind je nach Alter in die Schadenfreiheitsklassen 2, 15 oder 35 eingestuft.

Grundlagen sind zudem eine mittlere Regionalklasse, kein Haus, keine Garage und keine weiteren Verträge beim Versicherer. Die jährliche Fahrleistung beträgt bei allen Kunden 15.000 Kilometer. Der Selbstbehalt liegt in der Teilkasko bei 150 Euro und in der Vollkasko bei 300 Euro.

Das Beitragsniveau wurde jeweils anhand von acht verschiedenen Pkw beurteilt. In der Haftpflicht waren dies zehn Jahre und in der Haftpflicht plus Teilkasko sechs Jahre alte Gebrauchtwagen. In der Haftpflicht plus Vollkasko wurden Neuwagen berücksichtigt.

Empfohlene Mindestleistungen

Die Tarife mussten folgende Leistungen mindestens erfüllen:

Haftpflicht: Deckungssumme 100 Millionen Euro, mindestens 15 Millionen Euro als Maximaldeckung pro geschädigter Person, Mallorca-Police;

Teilkasko: Tierbisse an Leitungen, Schläuchen, Kabeln und Folgeschäden mindestens bis 5.000 Euro, Kollisionen mit „Tieren aller Art“ oder „allen Wirbeltieren“ versichert, Verzicht auf Einwand „grobe Fahrlässigkeit“;

Vollkasko: Neupreiserstattung mindestens zwölf Monate, Schadenrückkauf möglich.

Das magere Tabellenwerk listet die Anbieter in alphabetischer Reihenfolge auf. Es folgen die Tarifbezeichnungen. Mit Hilfe von fünf Pfeilen wird drittens angegeben, ob das jeweilige Beitragsniveau „weit besser“, „besser“, „durchschnittlich“, „schlechter“ oder „weit schlechter als der Durchschnitt“ ausfällt.

Vier Versicherer reagierten nach eigenen Angaben auf die Anfrage der Tester nicht. Dies sind die Helvetia Versicherungs-AG, die Öffentliche Versicherungen Oldenburg und die VGH Versicherungen. Ebenso habe die Viva Versicherungsmakler GmbH keine Auskunft gegeben, wird moniert. Sie hat allerdings ihre Geschäftstätigkeit eingestellt, ist unter anderem auf der Homepage nachzulesen.

Günstige und gute Kfz-Haftpflichttarife mit Teilkasko

In der Kfz-Haftpflicht mit Teilkasko wird sechs der 37 aufgeführten Tarife für alle drei Modellkunden ein Beitragsniveau attestiert, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Dies sind die Angebote der

Im Oktober hatte dies nur die DA Direkt geschafft. Die Axa easy und die Cosmos waren ihr aber bereits dicht auf den Fersen. Ihnen wurde ein Beitragsniveau „weit besser als der Durchschnitt“ für Kunden im Alter von 20 und 40 Jahren attestiert.

Weitere Tarife

Weitere Gesellschaften mit günstigen und guten Kfz-Haftpflichttarifen mit Teilkasko sind laut Finanztest aktuell:

Damit sind Allianz Direct und Huk24 zur Liste neu hinzugekommen. Nicht mehr dabei ist die Bavariadirekt Versicherung AG, die im Oktober noch mit zwei Tarifen vertreten war („Komfort M“ und „Komfort L“).

Günstige und gute Kfz-Haftpflichttarife mit Vollkasko

Unter den insgesamt 35 aufgelisteten Kfz-Haftpflichttarifen mit Vollkasko bieten fünf (Oktober: zwei) Produkte für alle drei Modellkunden ein Beitragsniveau, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Sie werden aufgelegt von:

Axa easy ( „Mobil Online Extra (M)“ und „Mobil Online Top (L)“),

Cosmos („Comfort“),

DA Direkt („Komfort“) sowie

Huk24 („Classic“).

Axa easy und DA Direkt sind hier „Wiederholungstäter“. Cosmos und Huk24 dagegen blieben vor Kurzem noch gänzlich unberücksichtigt.

Weitere gute und günstige Kfz-Haftpflichttarife mit Vollkasko sind nach Angaben der Tester auch:

ADAC („Basis“),

Admiraldirekt („Komfort“),

Allianz Direct,

Allianz („Smart“),

Continentale („Komfort“),

Europa („Komfort“),

Europago („Komfort“),

Friday,

GVV Direkt („Classic“ und „Classic Kasko Plus“),

Hansemerkur („Drive Smart“ und „Drive Easy“),

HDI („Motor Komfort“ und „Motor Premium“),

Huk24 („Classic Kasko Plus“),

Huk-Coburg Allgemeine („Classic“ und „Classic Kasko Plus“),

Nexible („All-in-one“),

Öffentliche Braunschweig („Premium“),

R+V24 („Premium“),

Signal Iduna („Basis“ und „Premium“),

Sparkassen Direktversicherung („AutoPlusProtect“),

Verti („Klassik“ und „Premium“),

VHV („Klassik Garant“ und „Klassik-Garant Exklusiv“),

VRK („Classic“ und „Classic Kasko Plus“) sowie

WGV (Optimal“).

Die Aufzählung ist seit Oktober umfangreicher geworden. Neueinsteiger sind die Admiraldirekt, die Allianz Direct, die Continentale, die Öffentliche Braunschweig und die R+V24. Ausgeschieden ist hingegen die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die vor wenigen Wochen noch mit ihrem Tarif „Komfort-Schutz“ dabei war.

Günstige Haftpflicht-Versicherungen ohne Kaskoschutz

Die Tester berichten zudem über günstige Kfz-Haftpflicht-Policen für Pkw mit geringem Wert, für die also ein Kaskoschutz nicht mehr sinnvoll erscheint. Von den 18 angegebenen Tarifen sind gleich sechs (Oktober: zwei) für alle Altersgruppen „weit besser als der Durchschnitt“. Dazu gehören:

Axa Easy („Mobil Online (S)“, „Mobil Online Extra (M)“ und „Mobil Online Top (L)“),

Cosmos („Basis“ und „Comfort“) sowie

DA Direkt („Komfort“).

Wie im Oktober, glänzen hier erneut die Axa easy und die DA Direkt. Dies gelingt jetzt auch der Cosmos.

Gute und günstige Kfz-Haftpflichttarife sind laut Stiftung Warentest ebenso zu finden bei:

ADAC (Basis“),

Allianz Direct,

Allianz („Smart“),

Europa („Komfort“),

HDI („Motor Komfort“ und „Motor Premium“),

Huk24 („Classic“),

Huk-Coburg Allgemeine („Classic“),

Garanta Versicherungs-AG/ Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG („Kompakt“),

Signal Iduna („Basis“),

Verti („Klassik“) sowie

VHV („Klassik-Garant“).

Bezugsquellen

Die Print-Ausgabe von Finanztest ist im Handel oder über die Homepage der Stiftung Warentest erhältlich. Das Heft kostet 6,50 Euro, der Download liegt bei 5,99 Euro.

Grundlegende Informationen zum Test sind online verfügbar. Der Artikel „Stellschrauben zum Sparen“ lässt sich an gleicher Stelle für 3,50 Euro (PDF, 0,9 MB) freischalten. Mitgeliefert werden dann auch Zusatzinformationen und eine Übersicht über alle getesteten Tarife.