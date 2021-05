Finanztest bewertet BU-Tarife für Schüler mit „sehr gut“

21.5.2021 – In der aktuellen Ausgabe präsentiert Finanztest eine Auswertung zur Berufsunfähigkeits-Absicherung von Schülern ab zehn Jahre. Testsieger ist die Basler, gefolgt von der Alten Leipziger, der Generali und der Provinzial Rheinland.

Die Stiftung Warentest hat wieder Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarife unter die Lupe genommen. Im Juni-Heft ihrer Zeitschrift Finanztest wird die Untersuchung zur Absicherung von Schülern vorgestellt.

Für den Bericht greifen die Tester auf ihre Auswertung des BU-Schutzes für Berufstätige zurück. In Heft 5/2021 hatte Stiftung Warentest 71 Berufsunfähigkeits-Policen verglichen (VersicherungsJournal 21.4.2021), zwölf mehr als bei der Vorgängeruntersuchung (19.6.2019). 35 Angebote erhielten 2021 die Bestnote „sehr gut“, 32 Tarife die Bewertung „gut“ und vier ein „befriedigend“.

Modellkunde ist ein 15-jähriger Gesamtschüler

Zusätzlich zur Absicherung für Erwachsene hatte die Redaktion bei den Anbietern nach dem frühesten Eintrittsalter für Versicherte gefragt und die Angaben in einer Tabelle mit den 13 besten Angeboten für Schüler zusammengestellt. Versichert sei Berufsunfähigkeit ab der Schulzeit bis zur Rente, auch in Elternzeit oder ohne Berufstätigkeit, heißt es zum Vergleich in der aktuellen Ausgabe.

Der Modellkunde ist 15 Jahre jung und besucht als Schüler die zehnte Klasse einer Gesamtschule. Die vertraglich vereinbarte Monatsrente beträgt im Leistungsfall 1.000 Euro. Der Vertrag läuft bis zum 67. Lebensjahr.

WERBUNG

Welche Anbieter bei der Schüler-BU fehlen

Die 13 Tarife umfassende Testübersicht bildet aus der Sicht von Vermittlern allerdings den Markt nicht ausreichend ab. „Für Versicherungsmakler sind hier ein paar Tarife eher überflüssig und andere fehlen dafür“, sagt der Biometrie-Experte Philip Wenzel.

Unter den Top-Angeboten für Schüler sieht er auch die bei Finanztest fehlende „Golden BU“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die der Anbieter erst kürzlich überarbeitet hat (3.5.2021). Im Vergleich fehlen beispielsweise auch Tarife der Condor Lebensversicherungs-AG sowie der LVM Lebensversicherungs-AG. Die Münsteraner haben gerade erst das Mindestalter für einen BU-Schutz von 15 auf zehn Jahre heruntergesetzt (7.5.2021).

„Sehr guten Berufsunfähigkeits-Schutz gibt es schon ab zehn oder 15 Jahren“, heißt es im Bericht der aktuellen Finanztest-Ausgabe. Der frühe Abschluss sei über die gesamte Laufzeit gerechnet nicht unbedingt teurer als bei einem Abschluss, der erst zehn Jahre später zustande komme.

Der 15-jährige Modellkunde zahlt laut Preisbeispiel von Finanztest über die gesamte Laufzeit von 52 Jahren beim Spitzenreiter Basler Lebensversicherungs-AG rund 26.700 Euro. Beim Einstieg als Verbraucher mit 25 Jahren „würde er beim gleichen Risiko und bis zum selben Vertragsende insgesamt rund 26.000 Euro zahlen“, rechnen die Tester vor.

Schüler sind für Vermittler eine interessante Zielgruppe

Als wichtige Bausteine für eine Schüler-BU-Versicherung wertet Finanztest Folgendes: Nachversicherungs-Garantie (bei den in der Tabelle gelisteten Anbietern sei eine Aufstockung von 1.000 auf 2.000 Euro ohne Gesundheitsprüfung möglich), Vertrag läuft bis zum 67. Geburtstag und eine Beitragsaussetzung ist bei Arbeitslosigkeit oder Elternzeit möglich.

Insgesamt erhielten alle 13 ausgesuchten Angebote ein „sehr gutes Qualitätsurteil“. Biometrie-Experte Wenzel kritisiert aber, dass beim Vergleich nicht ersichtlich sei, welche Kriterien mit welcher konkreten Gewichtung in die Wertung eingeflossen seien.

Generell seien Schüler für Vermittler eine interessante Zielgruppe, „weil ich durch den frühen Abschluss verhindern kann, später wegen gesundheitlicher Einschränkungen keinen umfänglichen Versicherungsschutz mehr zu erhalten“, so Wenzel.

Die Testsieger bei Finanztest

Als Testsieger bei der Schüler-BU kürte Finanztest, wie bei den Angeboten für Berufstätige, die Basler mit einer sehr guten Gesamtnote von 0,8 (Tarif: SBU BAL 8408 (01.21)).

Den Silberrang mit einer Bewertung von 0,9 holten folgende Gesellschaften: die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (SBU BV10 pm 2300 – 01.2021), die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (SBU (04.21)) und die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG (SBU TopSBV (04.21)).

Eine 1,0 im Qualitätsurteil erhielten die Allianz Lebensversicherungs-AG (SBU (12.20)) und die Barmenia Lebensversicherung a.G. (SBU SoloBU (01.21)). Sieben weitere Gesellschaften bekamen von den Testern die Gesamtnote 1,1.

Netto- und Bruttobeiträge für Schüler

Die niedrigsten Netto-Zahlbeiträge von 413 Euro im Jahr verlangt die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (Gesamtnote: 1,1; Tarif: SBU Premium 2017.01 VB (12.20)) für einen 15-Jährigen. 775 Euro und mit der höchsten Prämie sind es dagegen bei der VPV Lebensversicherungs-AG (SBU (01.21)) für einen zehn Jahre alten Schüler.

Der Bruttobeitrag ist bei Spitzenreiter Basler mit 685 Euro am niedrigsten. Der höchste steht bei der VPV mit 1.102 Euro.

Die Zeitschrift Finanztest 6/2021 kostet 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der Artikel zur BU kostet fünf Euro.

Alternativen zum BU-Schutz für Kinder

Im Vorjahr hatte die Stiftung Warentest Kinder-Invaliditätspolicen untersucht. Nicht alle erfüllten die Kriterien der Verbraucherschützer. Bei den empfohlenen Policen haben die Eltern die Wahl zwischen lebenslanger Rente oder Kapitalabfindung. Testsieger war die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG. Sechs weitere Versicherer bewerteten die Tester als „gut“ (23.3.2020).

Als Alternative zur Kinderinvaliditäts-Versicherung nennen die Verbraucherschützer zuerst die Pflegezusatz-Versicherung. Die wäre schon ab fünf Euro pro Monat erhältlich.

„Existenzieller Invaliditätsschutz über eine Pflegeversicherung ist keine schlechte Idee“, bestätigt der Versicherungsberater Georg Pitzl. Angeboten würden unter anderem Tarife, die kindgerecht in vollem Umfang bei Laienpflege zahlen.

Erstmals ist Finanztest 2018 auf die speziellen Anforderungen der jungen Zielgruppe eingegangen und hat einen Vergleich von BU-Versicherungen für Azubis und Studenten publiziert. Zwölf Versicherer erhielten damals die Höchstnote (23.8.2018).