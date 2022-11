Fahrräder absichern: Vollkasko statt Hausrat mit Zusatzklausel

2.11.2022 – Der Trend zum Diebstahl teurer Fahrräder hält an. Fahrräder können entweder mittels der Hausratversicherung oder einer speziellen Fahrradversicherung versichert werden. Durch andere Versicherungen wie Hausrat nicht gedeckt sind in der Regel alle Schäden am Fahrrad, die zum Beispiel durch einen Unfall, beim Transport oder reinen Vandalismus entstanden sind. Spezialmakler Ralf Pergande rät Vermittlern, die ihre Produktpalette mit einer Fahrradversicherung erweitern möchten, sich mit den Angeboten der unterschiedlichen Versicherer oder Konzepten von Maklern auseinanderzusetzen und sich dann für einen Partner zu entscheiden.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist 2021 auf ein Rekordtief gesunken (VersicherungsJournal 27.9.2022). Insgesamt wurden 125.000 versicherte Fahrräder gestohlen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat sich aber der Schadendurchschnitt in den vergangenen zehn Jahren von 440 Euro auf 860 Euro fast verdoppelt (20.4.2022).

„Der Anstieg der Entschädigungsleistung zeigt, dass der Trend zum Diebstahl teurer Fahrräder anhält“, sagte dazu GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Diebe suchten zunehmend nach hochwertigen Rennrädern, E-Bikes oder Mountainbikes, um sie weiterzuverkaufen.

Speziell für das Fahrrad angebotene Deckungen

Fahrräder können entweder mittels der Hausratversicherung oder einer speziellen Fahrradversicherung versichert werden. In der Hausratversicherung zählt ein Rad dann zum Hausrat, wenn es in der Wohnung oder im Keller steht. Mit zusätzlichen Klauseln lässt sich dieser Schutz erweitern, zum Beispiel auf Diebstahl außerhalb verschlossener Räume.

Eine speziell für das Fahrrad angebotene Deckung dagegen umfasst zumindest einfachen Diebstahl und Einbruchdiebstahl. Auch Teildiebstahl ist bei vielen Tarifen enthalten. Bei manchen sind weitere Risiken wie Unfälle, Stürze, Auslandsaufenthalte oder die Teilnahme an Radrennen eingeschlossen. Der Umfang hängt vom Anbieter und dem jeweiligen Tarif ab.

„Klassische“ Fragen versicherungswilliger Fahrradfahrer

Ralf Pergande (Bild: P&P)

„Durch andere Versicherungen wie Hausrat nicht gedeckt sind in der Regel alle Schäden am Fahrrad, die zum Beispiel durch einen Unfall, beim Transport oder reinen Vandalismus entstanden sind“, weiß Ralf Pergande, P&P Pergande & Pöthe GmbH, Spezialist für die Versicherung von Fahrrädern.

Der Makler hat 1993 die erste Vollkaskoversicherung für Fahrräder eingeführt. Im Jahr 2008 folgte eine Vollkasko-Variante, die direkt beim Händler nach Kauf des Rades abgeschlossen werden kann und sofortigen Schutz bietet. Im Jahr 2015 hat er zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club den ersten reinen Fahrradschutzbrief mit 24-Stunden-Hotline an den Markt gebracht.

Was sind „klassische“ Fragen versicherungswilliger Fahrradfahrer? Pergande berichtet: „Zunächst der Geltungsbereich, Deutschland, Europa und für Urlaubsreisen auch weltweit. Oft gefragt wird auch nach der Deckung bei lizenzfreien Radrennen wie Jedermannrennen. Weitere Themen sind der Wert – Neu- oder Zeitwert – und Auflagen zur Sicherung des Fahrrades.“

Ein guter Anbieter im Portefeuille reicht aus

Ralf Pergande rät Vermittlern, die ihre Produktpalette mit einer Fahrradversicherung erweitern möchten, sich mit den Angeboten der unterschiedlichen Versicherer oder auch Konzepten von Maklern auseinanderzusetzen und sich dann für einen Partner zu entscheiden. „So groß ist die Nachfrage nicht und wenn man einen guten Anbieter im Portefeuille hat, ist das sicher ausreichend.“

Aber aufgepasst: „Derzeit versuchen viele Versicherer, sich Marktanteile zu sichern. Sie haben aber keine langjährigen Erfahrungen und meinen, mit Preisdumping oder unzureichenden Sicherungsanforderungen Vorteile zu bekommen. Das ist ein typisches Verhalten und auch aus anderen Bereichen bekannt. Diese Versicherer werden auf Dauer mit ihrem Angebot wieder vom Markt verschwinden.“