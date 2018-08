Erstes Oberlandesgerichts-Urteil im Treuhänderstreit

30.8.2018 – Ob die Beitragsanpassung einer privaten Krankenversicherung rechtswirksam ist, hängt nicht von der Unabhängigkeit des Treuhänders ab, der die Kalkulation überprüft hat. An die Informationspflichten des Versicherers sind „keine zu hohen Anforderungen“ zu stellen. Das hat das OLG Celle entschieden. Amts- und Landgerichte hatten in ähnlichen Fällen teilweise anders geurteilt. Bafin und PKV-Verband sind sich dagegen einig, die „bewährte Praxis“ nicht in Frage zu stellen.

Ein Versicherungsnehmer der Axa Krankenversicherung AG hatte einer Beitragsanpassung widersprochen. Da die Prämienerhöhung für ihn nicht nachvollziehbar war, verlangte er von der Axa deren Kalkulation. Außerdem hat er die Unabhängigkeit des Treuhänders, der die Anpassung geprüft hatte, bezweifelt.

Der Versicherer hatte diese Bedenken zurückgewiesen und es bei einer Erläuterung der Gründe für die Nachkalkulation belassen.

Daraufhin wollte der Kunde gerichtlich feststellen lassen, dass die Beitragsanpassung unwirksam ist. Das Landgericht Hannover hatte die Klage mit Urteil vom 22. Januar 2018 (2 O 221/16) abgewiesen. Die Richter hatten das Verfahren der Axa nicht zu beanstanden und auch den Treuhänder als unabhängig angesehen.

Auch OLG-Entscheidung zu Gunsten der Axa

Die Berufungsinstanz, das Oberlandesgericht Celle, hat diese Entscheidung mit Urteil vom 20. August 2018 (8 U 57/18) bestätigt.

Der Kläger machte dort noch geltend, dass die Beitragserhöhung erheblich und unangemessen hoch sei. Sie spreche dafür, dass die Prämien längere Zeit und von Anfang an zu niedrig kalkuliert worden seien. Das Gericht sah dagegen keine Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Datengrundlage. Allein die Höhe der Prämienerhöhung reiche dazu nicht aus, auch wenn diese wie in diesem Falle „erheblich“ sei.

Der Versicherungsnehmer hätte die Plausibilität der mit der Klageerwiderung vom Versicherer vorgelegten Unterlagen nach Ansicht der Richter von einem Privatgutachter überprüfen lassen können, dies aber offenbar nicht getan.

Die Wirksamkeit der Zustimmung hängt nicht davon ab, dass die Unabhängigkeit des Treuhänders festgestellt werden kann. OLG Celle, 8 U 57/18

Streitpunkt Unabhängigkeit des Treuhänders

Zu der vom Kläger bezweifelten Unabhängigkeit des Treuhänders heißt es in dem Urteil: „Die Wirksamkeit der Zustimmung hängt nicht davon ab, dass die Unabhängigkeit des Treuhänders festgestellt werden kann.“

Die Richter räumten aber auch ein, dass diese These in der Literatur umstritten sei. Als Quelle dafür nannten sie unter anderem das Urteil des Landgerichts Potsdam vom 27. September 2017 (6 S 80/16) (VersicherungsJournal 28.9.2017).

Das OLG Celle begründet seine Auffassung insbesondere mit Gründen der Rechtssicherheit. Würden aufgrund der Klagen einzelner Versicherungsnehmer deren Beitragsanpassungen von manchen Gerichten für unwirksam erklärt werden und von anderen nicht, hätte das unterschiedliche Prämien für gleichartige Risiken im Kollektiv zur Folge. Das wäre für die Solidargemeinschaft kaum hinzunehmen.

Gericht argumentiert mit praktischen Gründen

Die Richter weisen zudem darauf hin, dass die Treuhänder beim Prüfen von Beitragsanpassungen keinen Ermessensspielraum hätten. Daher sei dieser Sachverhalt nicht vergleichbar mit dem Genehmigen von Klauseln, die nach gerichtlicher Beanstandung geändert werden müssten.

Daneben wurden auch noch praktische Erwägungen angeführt, die gegen ein Überprüfen der Unabhängigkeit der Treuhänder sprechen würden. Zum einen würde dies zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung der Gerichte führen. Zum anderen würde eine solche Überprüfung auch den Treuhänder erheblich belasten und in dessen recht auf informelle Selbstbestimmung eingreifen.

Außerdem wäre die Möglichkeit von notwendigen Beitragspanpassungen gefährdet, „wenn die Möglichkeit bestünde, eine nach Grund und Höhe erforderliche Prämienerhöhung nachträglich nur deshalb als unwirksam zu erachten, weil dem bestellten Treuhänder die erforderliche Unabhängigkeit fehlt, obwohl ein anderer, als unabhängig anzusehender Treuhänder ebenso die Zustimmung hätte erteilen müssen.“

Der Senat erachtet es als sachgerecht, keine zu hohen Anforderungen an die Mitteilung der maßgeblichen Gründe zu stellen. OLG Celle, 8 U 57/18

Keine zu hohen Anforderungen an die Informationspflichten

Das Gericht äußerte sich schließlich auch zu den „Informationen zur Beitragsanpassung“ die die Axa ihrem Kunden vorgelegt hatte. Welche Anforderungen an diese Mitteilungen zu stellen seien, wäre umstritten.

Ihre Auffassung haben die Celler Richter in dem Urteil so formuliert: „Der Senat erachtet es als sachgerecht, keine zu hohen Anforderungen an die Mitteilung der maßgeblichen Gründe zu stellen.“

Demnach muss der Name und die Anschrift des Treuhänders nicht genannt werden. Auch die konkreten „Werte sowohl der Veränderung der die Prämienanpassung ermöglichenden Rechnungsgrundlage als auch der Veränderung der die Prämienhöhe beeinflussenden Kriterien“ zu benennen, „erscheint nicht geboten“.

Mathematische Zusammenhänge sind komplex

Die Richter sind überzeugt, dass konkrete Zahlen der die Prämienhöhe beeinflussenden Kriterien für den Versicherungsnehmer keinen Nutzen bieten.

Das in diesem Rechtsstreit vorliegende aktuarielle Gutachten und die vom Versicherer vorgelegten Unterlagen zeigten, „dass die Kenntnis einzelner Zahlen dem Versicherungsnehmer weder eine rechnerische Kontrolle noch auch nur eine Plausibilitätsprüfung der Prämienerhöhung ermöglicht; dafür sind die versicherungs-mathematischen Zusammenhänge zu komplex.“

Als Beispiele solcher Zahlen werden in dem Urteil das Absenken des Rechnungszinses, das Aktualisieren der Sterbetafel und das Ansteigen des Grundkopfschadens genannt.

Die Anforderungen an die Mitteilung zur Beitragsanpassung sind nach Überzeugung der Richter dann erfüllt, „wenn sie die Rechnungsgrundlage, deren Veränderung die Prämienanpassung ausgelöst hat, und die wesentlichen Kriterien, die deren Höhe beeinflusst haben, benennt“.

Erste OLG-Entscheidung

Nach den Entscheidungen von mehreren Amts- und Landgerichten in Sachen Treuhänderverfahren ist das Urteil aus Celle das erste eines Oberlandesgerichts.

Das Gericht hat die Revision seiner Entscheidung zugelassen, weil es der Treuhändefrage und der Informationspflichten grundsätzliche Bedeutung zumisst.

Wir gehen davon aus, dass der Bundesgerichtshof die bewährte Praxis höchstrichterlich bestätigen wird. Dr. Florian Reuther, PKV-Verband

PKV-Verband ist zufrieden

Zu dem Urteil äußerte sich Dr. Florian Reuther, Geschäftsführer Recht beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), gegenüber dem VersicherungsJournal:

„Aus Sicht des PKV-Verbands ist das von den Mitgliedsunternehmen praktizierte Treuhänder-Verfahren gesetzeskonform. Es hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Auch die zuständige Aufsichtsbehörde Bafin hat es als absolut rechtens bewertet. Wir gehen davon aus, dass der Bundesgerichtshof die bewährte Praxis höchstrichterlich bestätigen wird.“

Die Versicherungsaufsicht hatte sich im letzten Jahr ausgiebig zu dem Sachverhalt geäußert (VersicherungsJournal 18.7.2017).