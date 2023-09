Erstes E-Rezept für Privatversicherte ausgestellt und eingelöst

25.9.2023 – Über ein Smartphone basiertes Verfahren können Arztpraxen künftig Stammdaten von Privatversicherten erhalten. Dies ist Voraussetzung, um digitale Angebote nutzen zu können. Das Verfahren wurde vom PKV-Verband und Gematik entwickelt.

Bislang hatte die gesetzliche Krankenversicherung bei der Nutzung der Telematikinfrastruktur, der zentralen Plattform für digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen, die Nase vorn. Jetzt zeichnet sich ab, dass die private Krankenversicherung nachzieht.

Zum ersten Mal wurde im Rahmen eines Pilotprojektes für Kunden der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) ein elektronisches Rezept (E-Rezept) ausgestellt und eingelöst. Dies berichtet der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband).

„Online-Check-in“ ist Voraussetzung

Dazu waren Vorarbeiten notwendig. Denn im Gegensatz zu gesetzlich Versicherten müssen Privatversicherte keine elektronische Gesundheitskarte (eGK) in Arztpraxen vorlegen. Um digitale Angebote wie das E-Rezept oder auch die elektronische Patientenakte (ePA) nutzen zu können, ist eine Übermittlung der Krankenversicherten-Nummer (KVNR) erforderlich.

Hier kommt der „Online-Check-in“ ins Spiel, den der PKV-Verband zusammen mit der Gematik GmbH und weiteren Partnern entwickelt hat. Diesen führen Privatversicherte mittels einer Smartphone-App ihrer Krankenversicherung durch. Dazu scannen sie einen von der Arztpraxis bereitgestellten QR-Code, der die sogenannte KIM-Adresse der Praxis enthält.

Nach Zustimmung der Versicherten werden die Daten an die Praxis übermittelt, wo sie nach kurzer Prüfung übernommen werden können. Von der Struktur her entspricht der übermittelte Datensatz dem Stammdatensatz für gesetzlich Versicherte, so dass die Anpassung der Praxissoftware wenig Aufwand erfordert, heißt es beim PKV-Verband.

Ende der Zettelwirtschaft

Florian Reuther (Archivbild: Brüss)

Als großen Vorteil sieht der Verband, dass Kostenbelege zu Medikamenten digital eingesehen und einfach per App bei den Kostenträgern eingereicht werden können – das Sammeln und Verschicken von Quittungen in Papierform entfällt somit.

„Mit der Allianz Privaten Krankenversicherung hat ein erstes PKV-Unternehmen die Grundlagen dafür bereits geschaffen, weitere werden folgen“, sagt Verbandsdirektor Florian Reuther.

Jetzt komme es auch darauf an, dass Software-Anbieter und Praxen den Prozess durch eine zügige Umstellung der Praxis-Verwaltungssysteme unterstützten.

„Wir hätten bei der Einführung des E-Rezepts und der ePA allerdings gerne mehr Tempo. Das wäre möglich, wenn der Gesetzgeber uns ein einfacheres, weniger bürokratisches Verfahren zur Vergabe der KVNR eröffnen würde“, so Reuther.