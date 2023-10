Erstes deutsches Bedingungswerk für die Widerspruchs-Versicherung

5.10.2023 – Die NW Assekuranz führt in Deutschland die erste Widerspruchs-Versicherung ein. Die R+V bietet Firmen der IT- und Telekommunikations-Branche mehr Schutz bei Vermögensschäden und die Itzehoer Landwirten in der Kraftfahrtversicherung. Die Helvetia hat die Maschinenversicherung vereinfacht.

(Bau-) Genehmigungen für Betriebsprojekte im Bereich der Erneuerbaren Energien sind oft mit rechtlicher Gegenwehr behaftet. Daraus erwachsen Risiken, für welche die Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (NW Assekuranz) nun das erste deutsche Bedingungswerk für die Widerspruchs-Versicherung einführt.

NW Assekuranz ersetzt Risiken aus rechtlichen Entscheidungen

Der neue Schutz deckt die Risiken einer nachteiligen gerichtlichen Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren sowie einer vorläufigen (rechtsmittelfähigen) und rechtskräftigen nachteiligen Gerichtsentscheidung im Hauptsacheverfahren.

Im Unterbrechungs- beziehungsweise Verzögerungsfall werden entstandene Vermögensschäden entschädigt. Dazu zählen insbesondere zusätzliche Kosten bei einer Verzögerung in der Errichtungsphase sowie zusätzliche Finanzierungskosten und zusätzliche Betriebskosten im Falle einer verzögerten Inbetriebnahme oder vorläufigen Abschaltung.

Im Fall einer für den Versicherungsnehmer nachteiligen endgültigen Entscheidungen gilt Folgendes als erstattungsfähig: die Kosten der fehlgeschlagenen Finanzierung (Eigen- und Fremdkapital), Zinsen, Gebühren und/oder Vorfälligkeits-Entschädigungen sowie zusätzliche Kosten für einen teilweisen oder vollständigen Rückbau oder eine Modifizierung sowie Kosten für fehlgeschlagenen Betrieb.

WERBUNG

Auch für Projekte im Ausland zu zeichnen

Die Widerspruchs-Versicherung auf Basis deutscher Versicherungs-Bedingungen könne auch von Projektentwicklern für Projekte im Ausland (in ausgewählten Ländern) gezeichnet werden. Diese Absicherungsmöglichkeit gebe Projektentwicklern, Banken und Investoren zusätzliche Sicherheit, um mit der Umsetzung von Projekten starten zu können.

Laut NW Assekuranz kommt diese Versicherungslösung aus dem französischen und angelsächsischen Markt und wurde bisher nicht auf Basis deutscher Versicherungs-Bedingungen angeboten.

R+V erweitert Schutz für IT-Unternehmen

Die Haftpflicht „All Inclusive“ (HAI ITK) der R+V Versicherung AG bietet Unternehmen der Informations- und Telekommunikations-Technologien (ITK-Unternehmen) Schutz bei Haftpflicht- und Vermögensschäden. Sie löst die bisherige IT-Police der R+V als Produkt ab.

Alle ITK-Produkte und Dienstleistungen eines ITK-Unternehmens – vom Handel mit Hardware bis zum Betrieb von Rechenzentren – können abgesichert werden. Die Versicherungssummen betragen bereits in der Ausgangsvariante drei Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit einer Ersatzleistung für ITK-Vermögensschäden von 500.000 Euro (auch für Eigenschäden).

Zusätzlich zur reinen Betriebs- und Vermögensschaden-Haftpflicht deckt die neue Police Vermögensschäden der Versicherten selbst ab. Zu den sogenannten Eigenschäden zählen beispielsweise Ausfallkosten, wenn ein Auftrag zurückgezogen oder ein Auftraggeber insolvent wird. Ebenfalls umfasst sind Fälle, wenn Mitarbeiter Gelder des eigenen Unternehmens veruntreuen, oder auch die Kosten für die Wiederherstellung der eigenen Reputation im Schadenfall. Die Versicherung greift auch bei Rückrufschäden.

Neuer Kfz-Tarif der Itzehoer bietet Landwirten mehr Schutz

Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG hat ihren neuen Kfz-Tarif um eine GAP-Deckung für landwirtschaftliche Zugmaschinen ergänzt. Die Neuerungen erstrecken sich auch auf Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Raupenschlepper im Werknahverkehr. Damit schließt der Tarif die Lücke zwischen Wiederbeschaffungs- und Restleasingwert.

GPS-Lenk- und Leitsysteme von landwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschinen gelten als mitversicherte Teile, sofern sie im Schadenfall fest mit dem Fahrzeug verbunden sind.

Darüber hinaus hat die Itzehoer auch die Schutzbrief-Leistungen angepasst. Sollten nach einem Unfall, einer Panne oder einem Diebstahl mitgeführte Haustiere (Hund oder Katze) versorgt werden müssen, übernimmt sie die Organisation und Kosten für maximal 14 Tage.

Neue Maschinenversicherung von Helvetia Deutschland

Die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland unterscheidet bei ihrer „Business Maschinenversicherung“ nur noch zwischen stationären und fahrbaren beziehungsweise transportablen Maschinen. Kombiniert werden können Einzel- und Pauschalversicherungen in einem Vertrag. Fast 500 verschiedene Gerätearten sind versicherbar.

Bei der Optimierung wurden nach Aussagen des Versicherers auch die Versicherungs-Bedingungen vereinfacht. Sie sind jetzt in einem einzelnen Bedingungswerk zusammengefasst und richten sich nach dem neuen Muster des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Police schützt mit einer Gesamtversicherungs-Summe von bis zu 5,5 Millionen Euro vor den Folgen von Schäden durch Bedienungsfehler und den Vorsatz Dritter, durch Konstruktions- und Materialfehler, durch das Versagen von Mess- und Sicherheits-Einrichtungen sowie durch Wasser- und Schmiermittelmangel.

Gleichzeitig wurde der Umfang der mitversicherten Kosten erweitert. Unter anderem sind nun auch vorläufige Instandsetzungen, Sachverständigenkosten, Bergungs-, Feuerlösch- und Verkehrssicherungs-Kosten sowie Sachen im Gefahrenbereich im Vertrag inbegriffen.

Reparatur vor Ersatz soll geördert werden

In den ersten zwölf Monaten wird ausnahmslos nach Neuwert entschädigt. Danach wird der Schaden auf Basis des neuesten und besten Produkts ersetzt. Reparaturen bis 10.000 Euro dürfen sofort und auch durch das eigene Personal vorgenommen werden.

Im Zuge nachhaltigen Verhaltens werden bis zu 50 Prozent mehr erstattet, wenn eine Maschine nicht ersetzt, sondern repariert wird. Außerdem werden jetzt auch mit Pflanzenöl betriebene Maschinen mitversichert.

Weitere Bestandteile sind der Regressverzicht bei Schäden bis 50.000 Euro, der Verzicht auf Einwand bei grober Fahrlässigkeit, die Update-Garantie und ein Innovations- und Besitzstandsversprechen. Die Maschinenversicherung kann online im Extranet der Helvetia abgeschlossen und pro Maschine individuell gestaltet werden.