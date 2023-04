Erste detaillierte GDV-Prognose: Beitragserhöhungen bis zu 16 Prozent

27.4.2023 – Die größte Beitragsanpassung prognostiziert die Branche in der Wohngebäudeversicherung. In der Sparte Hausrat gehen die deutschen Versicherer von einem Plus in Höhe von sechs Prozent aus. Moderater soll das Wachstum in der Haftpflicht-Sparte mit vier Prozent und in der Kfz-Sparte mit drei Prozent ausfallen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat erstmals eine detaillierte Branchenprognose für den Bereich der Schaden- und Unfallversicherung vorgelegt. Die Zahlen wurden am Mittwoch veröffentlicht und bilden die voraussichtliche Entwicklung der Gesamtbeiträge im Vergleich zum Vorjahr in zehn Sparten ab.

Insgesamt wird in der Schaden- und Unfallversicherung eine Steigerung der Beiträge von 5,7 Prozent prognostiziert. Diese Zahl hatte der Verband bereits Anfang April kommuniziert (VersicherungsJournal 5.4.2023).

Wohngebäudeversicherung wird erneut teurer

Mit Blick auf die einzelnen Sparten wird der größte Sprung in der Wohngebäudeversicherung erwartet. Nachdem die Beiträge bereits zum Jahresende 2022 hin deutlich angezogen haben, gehen die Versicherer nun von einem weiteren Plus in Höhe von 16 Prozent in 2023 aus. Ursache dafür seien die weiter steigenden Baupreise, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Anpassungsfaktor in der Wohngebäudeversicherung habe sich für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent erhöht. Damit steige neben der Prämie auch die Versicherungssumme – auch zum Schutz der Versicherten, um einer Unterversicherung vorzubeugen, wird berichtet.

Teuerungsrate im Bausektor extrem hoch

Der Anpassungsfaktor richtet sich nach den Daten des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Bau- und Lohnkosten. Der Anstieg in diesem Bereich sowie Nachholeffekte wegen zuvor nicht realisierter Bauprojekte dürften dem GDV zufolge zu spürbaren Beitragserhöhungen führen. Die Teuerungsrate im Bausektor liege deutlich über dem Niveau der allgemeinen Preissteigerungsrate.

In der privaten Hausratversicherung rechnen die Unternehmen aufgrund von Summenanpassungen als Folge der Inflation mit einem Beitragsplus von sechs Prozent. Zudem gehen die Gesellschaften von einem moderaten Neugeschäft aus.

Steigende Preise für Ersatzteile verteuern Kfz-Policen

Für die allgemeine Haftpflichtversicherung wird ein Plus von vier Prozent und für die Kfz-Versicherung von drei Prozent vorausgesagt. Das moderatere Wachstum in der Kfz-Sparte erklären die Versicherer damit, dass Neuzulassungen und Besitzumschreibungen weiterhin nicht das Niveau vor Corona erreichen.

Dennoch würden sich die Schäden weiter stark verteuern, da die Preise für Ersatzteile nach wie vor anziehen. „Das werden die nur leicht steigenden Beitragseinnahmen wohl nicht kompensieren können“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Beitragsprognose Kompositversicherung (Bild: GDV)

Beitragsprognose für die gesamte Assekuranz korrigiert

Spartenübergreifend rechnet die Branche für 2023 mit einem Beitragswachstum von 0,4 Prozent. Im Bereich Leben wird ein Minus von 5,5 Prozent und in der privaten Krankenversicherung ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet.

Der GDV hat vor Kurzem seine Beitragsprognose für das laufende Jahr von rund drei Prozent auf nun 0,4 Prozent für die gesamte Versicherungswirtschaft deutlich nach unten korrigiert (5.4.2023).