Erneute Trendumkehr bei den Sparmotiven

16.11.2018 – Die Altersvorsorge ist wieder das wichtigste Sparmotiv der Deutschen und hat den Konsum von der Spitzenposition verdrängt. Dies zeigt die Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Weiteres Ergebnis: Der Stellenwert des Motivs „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“ hat sich leicht erholt.

Der (aufgeschobene) Konsum ist nur noch das zweitwichtigste Motiv hinsichtlich der langfristigen Sparanstrengungen der Deutschen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen.

Mit gut 55 Prozent gibt allerdings immer noch leicht mehr als die Hälfte der Befragten aktuell an, Geld für Anschaffungen zurückzulegen. In der Sommerumfrage lag der Wert um etwa einen Prozentpunkt höher (VersicherungsJournal 17.7.2018), in der Frühjahrsumfrage sogar um viereinhalb Prozentpunkte (VersicherungsJournal 18.4.2018). Dies hatte jeweils für die Spitzenposition gereicht.

Neuer Spitzenreiter unter den Sparmotiven ist die Altersvorsorge. Im Vergleich zur Sommerumfrage ging es um mehr als vier Prozentpunkte auf über 57 Prozent bergauf (Mehrfachnennungen möglich). Seit der Frühjahrsumfrage beträgt das Plus sogar sechseinhalb Prozentpunkte. Zuletzt war die Altersvorsorge in der Herbstumfrage des Vorjahres das wichtigste Sparmotiv (VersicherungsJournal 17.11.2017).

Erholung beim Wohneigentum

Das Sparmotiv „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“ an dritter Stelle hat nach den aktuellen Daten des Bausparkassenverbandes die Talsohle durchschritten.

Denn in den letzten beiden Umfragen hatten mit jeweils nicht einmal 37 Prozent so wenige Bundesbürger wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung Geld für Wohneigentum zurückgelegt. Die aktuellen 40,3 Prozent stellen allerdings immer noch den drittniedrigsten jemals erhobenen Wert dar.

Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, ordnete das jetzige Ergebnis als „zwar nicht spektakulär“ ein. Aber immerhin sei eine Trendwende erkennbar, die König auf das neu eingeführte Baukindergeld zurückführt. „Eigene vier Wände rücken damit für Normalverdiener zumindest in der Fläche wieder in greifbare Nähe“, so König.

An vierter Stelle in der Rangliste der Sparmotive liegt die Kapitalanlage. Die fand mit weit über einem Viertel wieder klar mehr Zuspruch als in der Sommerumfrage. Nur eine untergeordnete Bedeutung kommt den Sparmotiven „Notgroschen“ und „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von rund jedem 25. beziehungsweise in etwa jedem 50. Befragten genannt.

Abwärtstrend bei der Altersvorsorge

Im Langfristvergleich zeigt die Kurve des Motivs Altersvorsorge trotz der zuletzt positiven Entwicklung nach unten. So lag der Anteil der Nennungen zwischen Anfang 2013 und Anfang 2015 viele Male über der 60-Prozent-Marke. Der aktuelle Wert ist um mehr als sechseinhalb Prozentpunkte niedriger als beim Höchststand aus der Herbstumfrage vor fünf Jahren (VersicherungsJournal 21.11.2013).

Auch beim Wohneigentum ist auf lange Sicht ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. Der Höchststand aus der Herbstumfrage 2013 lag um fast 13 Prozentpunkte höher.

Die Kapitalanlage hat seit dem Tiefststand aus der letzten Herbstumfrage um fast vier Prozentpunkte zugelegt. Allerdings lag der Anteil zwischen Anfang 2013 (VersicherungsJournal 5.4.2013) und Anfang 2014 (VersicherungsJournal 8.4.2014) noch zum Teil deutlich oberhalb der 30-Prozent-Marke.

Beim (aufgeschobenen) Konsum setzte sich das Auf-und-Ab der letzten Erhebungen fort. Der Höchstwert aus der Frühjahrsumfrage vor drei Jahren (VersicherungsJournal 8.4.2015) ist fast zehn Prozentpunkte entfernt. Der Tiefstwert (gut vier Prozentpunkte niedriger als aktuell) wurde in der letzten Herbstumfrage erreicht.

Daten zum künftiges Sparverhalten

Wie die Untersuchung weiter zeigt, hat der Anteil der zweckgerichteten Sparer unter den Bundesbürgern deutlich zugenommen. Aktuell äußerte sich fast jeder zweite Befragte entsprechend, was dem Höchstwert auf Dreijahressicht entspricht.

Positive entwickelt sich das zukünftige Sparverhalten. So ist der Anteil derjenigen, die in Zukunft mehr sparen wollen, um etwa die Hälfte auf fast zehn Prozent angestiegen. Ähnlich hoch war der Wert seit Ende 2015 nur in der Herbstumfrage vor zwei Jahren.

Überproportional hoch ist der Anteil mit fast einem Viertel bei den 14- bis 29-Jährigen ausgeprägt. Um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt auch die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen – dort sind es immerhin rund 15 Prozent.

Andererseits ist der Anteil derjenigen, die in Zukunft weniger sparen wollen, leicht zurückgegangen. Allerdings befindet sich der Wert mit über einem Zehntel immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.