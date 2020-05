Erleichterungen für Firmenkunden in Krisenzeiten

11.5.2020 – Die HVR wird für die Vermögensschaden-Haftpflicht der Rechtsanwälte zum Assekuradeur. Ein Produkt der Signal Iduna erleichtert das Betreiben von Onlineshops und die Basler die Vermittlung von Waren-Transportversicherungen. Die R+V sowie Schunck haben im Zuge der Coronakrise Neuerungen entwickelt. Die Cyberversicherung von Mailo gibt es nun auf einem Portal.

Die Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht Risikomanagement GmbH (HVR) hat die Tätigkeit als Assekuradeur im Bereich der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte aufgenommen. Kapazitätsgeber sind die Zurich Insurance plc und die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Berufshaftpflicht-Lösung für Anwälte und Anwaltsnotare

Die neue Berufshaftpflicht-Lösung sichert Kanzleien ab drei Partnern bis zu 30 Millionen Euro Versicherungssumme ab. Langfristig soll die Kapazität auf 50 bis 75 Millionen Euro erhöht werden.

Neben Anwälten können auch Anwaltsnotare versichert werden. Die HVR bietet sowohl durchlaufende Grunddeckungen als auch Excedentenlösungen oder die Absicherung einzelner Mandate. Im Excedentenbereich steht eine Kapazität von 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Möglich sind auch weltweit geltender Versicherungsschutz oder die Absicherung der Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter. Die HVR bietet auch Dienstleistungen bei Rufschädigung. Sie ist eine Tochter des Assekuradeurs Dual Deutschland GmbH.

Basler: Ein Preis für alle in der Waren-Transportversicherung

Die Basler Sachversicherungs-AG hat ihre Waren-Transportversicherung um Leistungen erweitert und den Prämiensatz über alle Branchen vereinheitlicht. Das heißt, es gibt nur noch einen Prämiensatz, der sich aus dem Umsatz im Inland und dem im Ausland errechnet. Für den Umsatz im Inland fällt Versicherungssteuer an, der Umsatz im Ausland wird ohne Versicherungssteuer berechnet. Die Mindestprämie beträgt 500 Euro.

Bei der All-Risks-Deckung für Transporte im Werkverkehr wurden die Höchstversicherungs-Summen (Maxima) auf 25.000 (zuvor 10.000) Euro für eigene oder gemietete Fahrzeuge angehoben. Zudem gibt es Zusatzleistungen für alle Branchen wie etwa die Mitversicherung eines abgelaufenen Mindesthaltbarkeits-Datums oder des Preisverfalls durch technischen Fortschritt – beides bei Lieferfrist-Überschreitungen.

Signal Iduna: Rat und Schutz bei Abmahnungen

Mit dem „SI-Abmahnschutz“ bietet die Signal Iduna Versicherungsgruppe Onlinehändlern für ihren Webauftritt Hilfe und Versicherungsschutz. Der Tarif lässt sich online beantragen und abschließen. Im Rahmen des Antragsprozesses wird die Onlinepräsenz des Kunden überprüft. Bei Mängeln erhält der Antragsteller Tipps, wie diese zu beseitigen sind.

Der „SI-Abmahnschutz“ ist direkt mit dem Abschluss aktiv – ohne Wartezeit. Die Versicherungssumme beläuft sich auf 100.000 Euro ohne Selbstbeteiligung. Versichert sind unter anderem der Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten sowie der außergerichtlichen Mahnkosten, aber auch von Schadenersatz-Forderungen Dritter.

Der Schutz umfasst zudem auch Blog-Veröffentlichungen in Zusammenhang mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen. Händler, die über externe Plattformen wie Amazon, Ebay oder Rakuten handeln, können den „SI-Abmahnschutz“ entsprechend optional erweitern.

Mailo-Cyberschutz ist online abzuschließen

Die Cybeversicherung der Mailo Versicherung AG kann über die digitale Plattform Cyberdirekt, eine Marke der Cari GmbH, abgeschlossen werden. Über diese Plattform bieten inzwischen zwölf Versicherer Cybertarife.

Bestandteil der Versicherungslösung von Mailo ist die Wiederherstellung verlorengegangener Daten, die telefonische Notfall- und Krisenunterstützung sowie die Möglichkeiten der IT-Forensik. Ebenfalls abgesichert sind die Schadenfeststellungs-Kosten. Der Schutz richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen.

R+V erleichtert Insolvenzschutz in Krisenzeiten

Im Rahmen der Corona-Schutzschirmaktion des Bundes räumt die R+V Versicherung AG ihren Kreditversicherungs-Kunden Erleichterungen ein. Die R+V-Versicherungsnehmer können ihren Abnehmern in der Zeit bis Juni die Zahlungsziele um zwei Monate verlängern, ohne dass dies negative Auswirkungen auf den künftigen Versicherungsschutz hat.

Unabhängig davon, würden die Abnehmer in gewohnter Art und Weise auf ihre Bonität geprüft, wird mitgeteilt. Um in der Coronakrise Lieferanten umfassend gegen Zahlungsausfälle abzusichern, stellt der Bund bis Ende 2020 eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer von bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung (VersicherungsJournal 14.4.2020).

Dem regionalen Einzelhandel und der Gastronomie hilft die R+V im Zuge der Pandemie mit einer Insolvenzausfall-Versicherung. Über das Portal „VR-ExtraPlus Hilft“ verkaufte Gutscheine der lokalen Wirtschaft sind insolvenzversichert. Pro Firma sind Gutscheine bis zu 10.000 Euro Gesamtsumme abgesichert; pro Gutschein maximal 200 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.

Schuck bietet Pandemieklausel für Logistiker

Die Oskar Schunck GmbH & Co. KG hat eine Pandemieklausel für Verkehrshaftungs- und Transportversicherungen entwickelt, die in Coronazeiten den Umgang mit versicherungs-vertraglichen Obliegenheiten regelt. Damit ist die kontaktlose An- und Ablieferung von Waren, Gütern oder Paketen keine Obliegenheitsverletzung.

Die Verpflichtung zur Schnittstellenkontrolle können die Versichernehmer nun durch Maßnahmen wie aussagekräftige Fotos, den Austausch sowie die Speicherung digitaler Daten mit dem Empfänger, die Nennung von Zeugen oder handschriftliche Vermerke mit Datum, Uhrzeit und Ablieferort erfüllen.

Diebstahlgefährdete oder hochwertige Güter und Waren sind von der Klausel ausgenommen. Es sei denn, die Ware kann an einem Ort abgestellt oder abgeliefert werden, zu dem nur der Auftraggeber, Empfänger oder ein Bevollmächtigter Zugang hat. Oder es wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, die in der Klausel beispielhaft aufgeführt werden.

Die Klausel wurde der Schunck-Gruppe zufolge mit den „marktführenden und namhaften Versicherern“, mit denen sie in der Transport- und Verkehrshaftungs-Versicherung zusammenarbeitet, abgestimmt.