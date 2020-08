Erhöhte Kraftanstrengung? Beim Griff nach hinten verletzt

26.8.2020 – Greift ein Versicherter vom Fahrersitz aus mit dem Arm nach hinten, um einen Karton auf der Rückbank näher an sich heranzuziehen, fehlt es an einer erhöhten Kraftanstrengung im Sinne der Bedingungen einer privaten Unfallversicherung. Das hat das Oberlandesgericht München mit Urteil vom 29. November 2019 entschieden (25 U 543/19).

Der Entscheidung lag die Klage einer Bezirksleiterin einer Bausparkasse zugrunde. Sie hatte Mitte April 2015 vom Fahrersitz ihres Cabriolets aus zwischen die Sitze nach hinten gegriffen, um an einen Flyer zu gelangen, der sich in einem Karton auf der Rückbank befand.

Als die Frau den Karton anheben wollte, um ihn näher an sich heranzuziehen, verspürte sie plötzlich einen stechenden Schmerz im Bereich ihrer rechten Schulter sowie im Oberarm. Sie behauptete, dass der Vorfall zu einer dauerhaften Funktions-Beeinträchtigung mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 28 Prozent geführt habe.

Erhöhte Kraftanstrengung im Sinne der Versicherungsbedingungen?

Die Klägerin wollte deswegen Leistungen ihres privaten Unfallversicherers in Anspruch nehmen. Denn bedingungsgemäß gelte als Unfall auch, „wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden“.

Der Versicherer bestritt jedoch, zur Leistung verpflichtet zu sein. Er behauptete, dass die Beschwerden der Versicherten degenerativ bedingt seien. Im Übrigen habe es sich bei dem Vorfall, den sie geschildert hatte, nicht um eine erhöhte Kraftanstrengung im Sinne der Versicherungs-Bedingungen gehandelt.

Plan- und willensmäßige Bewegung

Letzterem schlossen sich sowohl das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Landshut, als auch das von der Bezirksleiterin in Berufung angerufene Münchener Oberlandesgericht an. Beide Gerichte wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Nach Meinung der Richter hatte die Klägerin bei dem Vorfall eine plan- und willensmäßige Bewegung ausgeführt. Das sei jedoch keine Einwirkung von außen, wie es zur Erfüllung des Unfallbegriffs erforderlich sei. Denn bei dem Versuch, einen Karton anzuheben, um ihn nach vorne zu ziehen, handele es sich um eine alltagsübliche Anstrengung des täglichen Lebens.

Der Begriff „Kraftanstrengung“ in den Versicherungs-Bedingungen verdeutliche, dass ein Einsatz von Muskelkraft vorliegen müsse, der über den normalen, mit jeder körperlichen Bewegung verbundenen Kraftaufwand hinausgeht. Verstärkt werde der Begriff durch das Wort „erhöht“. Um diese Art Anstrengung habe es sich im vorliegenden Fall nicht gehandelt.

Klägerin hat keinen Unfall erlitten

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass die Frau den Karton an der Vorderkante etwas angehoben hatte, um ihn mit heruntergeschobener Hand näher an sich heranzuziehen. Dabei habe jedoch nicht das volle Gewicht auf ihrer Hand beziehungsweise ihrem Arm gelegen. Es sei daher ungewiss, ob der Karton tatsächlich, wie von der Klägerin behauptet, 25 Kilogramm gewogen habe.

Fakt sei, dass das Hervorholen von Gegenständen von der Rückbank um eine häufig vorkommende alltägliche Bewegung sei. Die Bezirksleiterin habe folglich keinen Unfall im Sinne der Versicherungs-Bedingungen erlitten. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.