Ergo-Tarif: Auch ohne Leistungsfall vom BU-Schutz profitieren

2.4.2020 – Die Ergo hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung mit den Varianten „Premium“ und „Komfort“ erneuert. Eingearbeitet wurde eine Reihe an neuen, für den Kunden sinnvollen Regelungen, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel. Dazu gehören eine ereignisunabhängige Nachversicherungs-Garantie und die lebenslange Leistung für alle, die vor 25 berufsunfähig werden. Vorgesehen sind zudem ein vereinfachtes Verfahren zur Leistungsbeantragung, eine Risiko-Lebensversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung sowie die Beratung durch einen Spezialisten.

Eine Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung ist gerade deswegen so wichtig, weil niemand weiß, ob und warum er dereinst vielleicht nicht mehr wird arbeiten können. Wenn man das wüsste, wäre eine Versicherung ausreichend, die beispielsweise nur bei Krebs oder körperlichen Einschränkungen leistet.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Der Mensch weiß aber nicht, was später mal sein wird. Deshalb ist bei der BU-Versicherung ja auch als Auslöser nur definiert, dass man aus medizinischen Gründen nur noch zu 50 Prozent arbeiten kann. Der Leistungsumfang ist enorm, aber eben in einer recht einfachen Formulierung versteckt.

Ergo BU-Versicherung überarbeitet

Um das sichtbarer zu machen, tendieren immer mehr Versicherer dazu, an sich unnötige Leistungsversprechen in die Bedingungen zu schreiben. So wird die umfassende Leistungsfähigkeit der BU-Versicherung für den Kunden greifbarer. Tatsächlich wird aber maximal der Leistungsanspruch schneller bewiesen.

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG folgt in der Neuauflage ihres „Premium“-Tarifs diesem Trend. Es findet sich praktisch jede Klausel am Markt darin wieder und sogar noch mehr. Vor allem die Neuerungen aber sind tatsächlich sinnvoll.

Ereignisunabhängige Nachversicherungs-Garantie – ohne Risikoprüfung

Aber der Reihe nach. Schon in der Ergo BU-Variante „Komfort“ gibt es jetzt eine ereignisunabhängige Nachversicherungs-Garantie. Da der 18. Geburtstag auch ein Ereignis ist, haben Schüler und alle jungen Menschen quasi ein Bonus-Ereignis.

Für junge Leute gibt es jetzt auch die Option „Karriere Plus“. Auch hier sind alle Nachversicherungen ohne Risikoprüfung. Das heißt, dass der Schüler, der später als Handwerker arbeitet, trotzdem auf der Grundlage des Schülers berechnet wird. Wenn der Versicherer nur auf die Gesundheitsprüfung verzichtet, wird die Nachversicherung dann mit dem neuen Beruf berechnet. In der Regel wird der Schutz bei handwerklichen Berufen teurer.

Ist der neue Beruf in der Absicherung günstiger, gibt es in der Option „Karriere Plus“ eine Überprüfungsmöglichkeit der individuellen Risikoeinstufung. Außerdem gibt es einen Nachlass von fünf Prozent auf jede Nachversicherung.

Lebenslange Leistung bei BU bei Unter-25-Jährigen

Beachtenswert ist die Regelung, die eine lebenslange Leistung für alle, die vor dem 25. Lebensjahr berufsunfähig werden, vorsieht. Besteht die BU bis zum Vertragsende, wird lebenslang weitergeleistet.

Das ist vor allem deswegen sinnvoll, weil sich in den ersten Berufsjahren niemand eine ausreichende Altersversorgung aufbauen kann. Klar ließe sich das auch mit einer Rentenversicherung mit Beitragsbefreiung darstellen, aber die zusätzlichen Kosten dafür dürfte der Bis-25-Jährige eher scheuen.

Wer aber eine Rentenversicherung abschließt, kann diese über die „Karriere“-Option bis zu 300 Euro Monatsbeitrag mit einer Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit versehen.

Für Selbstständige und Freiberufler gibt es eine Umorganisationshilfe von sechs Monatsrenten bis zu 15.000 Euro, wenn dadurch eine Weiterführung des Betriebs erreicht werden kann.

Vereinfachtes Verfahren zur Leistungsbeantragung

In der „Premium“-Variante schließlich gibt es einige Klauseln, die, wie die Ergo in den Bedingungen selbst betont, ein vereinfachtes Verfahren zur Leistungsbeantragung darstellen. Dazu gehört eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel, die bei einer Krankschreibung bis zu 18 Monate leistet.

Ebenfalls umschlossen sind die Leistung bei Krebserkrankungen von 18 Monaten Dauer und eine Einmalzahlung von sechs Monaten sowie eine Leistung von 24 Monaten beim Verlust von bestimmten Grundfähigkeiten. Das ist für den Kunden alles „nice to have“, weil es eben einfacher ist, einen gelben Schein einzureichen, als die BU tatsächlich nachzuweisen.

Mittlerweile gehört auch die Verlängerungsoption bei Erhöhung der Regelaltersgrenze zum Marktstandard.

Risiko-Lebensversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung

Besondere Aufmerksamkeit verdient die neu geschaffene Möglichkeit, eine Risiko-Lebensversicherung bis zu 250.000 Euro ohne erneute Gesundheitsprüfung abzuschließen. Das ist möglich, wenn der Versicherte eine Immobilie erwerbe oder ein Kind bekomme oder adoptiere. Er darf dann noch keine 45 Jahre alt sein, der Vertrag darf nicht länger als zehn Jahre laufen und die Risikosumme darf das Zehnfache der Jahresrente nicht übersteigen.

Am spannendsten ist aber die bedingungsgemäß vereinbarte Beratung durch einen Spezialisten. Der Kunde darf während der Vertragslaufzeit – unabhängig davon, ob er berufsunfähig ist oder nicht – jederzeit die Zweitmeinung eines Arztes einholen. Der Service läuft über das Unternehmen Best Doctors und darf beliebig oft genutzt werden.

Viel sinnvolle Neuerungen

Die neue „Premium“-BU-Versicherung der Ergo bietet also für den Kunden nicht nur viel, sondern auch durchaus Sinnvolles. Die lebenslange Leistung für junge Leute über die „Karriere“-Option ist eine gute Idee. Aber auch die Option auf eine Risiko-Lebensversicherung kann oft helfen.

Die Möglichkeit, auch ohne Leistungsfall von seiner BU-Versicherung zu profitieren, ist aber wegweisend. In diese Richtung sollten alle Versicherer denken.

Der 40-jährige Bürokaufmann zahlt 71,26 Euro (Brutto 107,97 Euro) monatlich für 1.000 Euro Rente bei einem Prozent Leistungsdynamik bis zum Endalter 67. Der Mechatroniker zahlt 81,27 Euro (Brutto 123,14 Euro).