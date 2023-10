Ergo mit neuem Tarif für Berufs- und Hobbysportler

Die Grundfähigkeits-Versicherung „Ergo Body Protect“ der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG sichert bis zu 40 Grundfähigkeiten ab. Alle drei aufeinander aufbauenden Varianten des Tarifs sind mit Zusatzbausteinen kombinierbar. Der Zusatzbaustein „Sport Plus“ sichert weitere Grundfähigkeiten ab, die für viele Sportarten und eine Vielzahl von Hobbys wichtig sind. Als Beispiele führt eine Pressemeldung des Versicherers die Funktion von Knie-, Ellenbogen- oder Hüftgelenk, Herz- und Lungenfunktion sowie räumliches Sehen und Koordination an. Der Zusatzbaustein richtet sich sowohl an Hobbysportler als auch an Menschen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder zum Teil mit Sport verdienen. Bereits bei Verlust oder starker Beeinträchtigung nur einer versicherten Grundfähigkeit wird die versicherte Rente geleistet. Mit der „Pflege Plus“-Option erhalten Versicherte, die pflegebedürftig werden, zusätzlich zur Grundfähigkeitsrente eine lebenslange Pflegerente in gleicher Höhe. Der „Psyche Plus“-Zusatzbautein leistet, wenn der Versicherte wegen einer psychischen Erkrankung dauerhaft weniger als drei Stunden am Tag einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann.