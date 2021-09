Ergo: „Kleinere Schäden sind abgewickelt, die schweren noch lange nicht.“

9.9.2021 – Die Versicherungsgruppe hat acht Wochen nach der Flutkatastrophe durch Tief „Bernd“ 30 Prozent der mehr als 10.000 gemeldeten Schadenereignisse final bearbeitet. Die Kfz-Schäden sind zu rund 90 Prozent ausgezahlt. Insgesamt wurden bislang Zahlungen von gut 35 Millionen Euro geleistet. Die Muttergesellschaft Munich Re erwartet in der Rückversicherung und bei der Ergo eine Schadenbelastung in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrags. Dies berichtet Karin Brandl, Bereichsleiterin Schaden, im Interview mit dem VersicherungsJournal.

VersicherungsJournal: Die Branche rechnet mit Versicherungsschäden von rund sieben Milliarden Euro durch Tief „Bernd“. Die Ergo Versicherung AG gehört zu den zehn größten Wohngebäudeversicherern in Deutschland nach Beiträgen. Wie weit sind Sie aktuell in der Schadenaufnahme und wie hoch fällt das Schadenvolumen bei Ihnen voraussichtlich aus?

Karin Brandl (Bild: Ergo)

Karin Brandl, Bereichsleiterin Schaden bei der Ergo: Alle eingegangenen Schadenmeldungen sind in Bearbeitung. In 98 Prozent der Fälle liegen bereits die Regulierer-Berichte und in vielen Fällen erste Rechnungen vor. Die Schäden verteilen sich auf Wohngebäude, Hausrat, Kfz und einige wenige Unfälle.

Die Kfz-Schäden sind vollständig kalkuliert und oder besichtigt, so dass bereits über 90 Prozent der Auszahlungen erfolgt sind.

Bei Wohngebäude und Hausrat werden wir noch viele Belege und Handwerkerrechnungen der Kunden erhalten – vieles konnte noch nicht repariert beziehungsweise wiederaufgebaut werden. Hier werden wir die Kunden noch über eine lange Zeit bei der Schadenregulierung begleiten.

Bereits in den ersten Wochen haben wir unseren Kunden eine Soforthilfe in Form von Vorschusszahlungen überwiesen. In diesem Rahmen haben wir bereits am Samstag nach dem Unwetter erste Zahlungen geleistet. Außerdem haben wir im Bereich Hausrat anhand von Angaben und Fotos sofort reguliert.

Munich Re erwartet in der Rückversicherung und bei Ergo insgesamt eine Schadenbelastung in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrags.

VersicherungsJournal: Wie viel Schadenereignisse haben Ihre Kunden gemeldet? Welche Regionen oder Orte waren besonders betroffen?

Karin Brandl: Schadenmeldungen gibt es sehr viele – insgesamt über 10.000. Betroffen sind das gesamte Ahrtal, Erftstadt, Bad Münstereifel, Stollberg und viele weitere Orte, die von Tief „Bernd“ schwer getroffen wurden.

Leider sind auch viele Kunden dabei, die keine Elementardeckung abgeschlossen haben und daher nicht auf eine Entschädigungsleistung der Versicherung hoffen dürfen.

VersicherungsJournal: Wie viele Schadenfälle sind bereits abschließend bearbeitet? In welcher Höhe wurden bereits Zahlungen geleistet?

Karin Brandl: Wir haben 100 Prozent der Schadenfälle in Bearbeitung – 30 Prozent sind final. Die überfluteten Keller und kleineren Schäden sind abgewickelt, die schweren Fälle noch lange nicht.

Wegen fehlender Handwerker beziehungsweise noch laufender Trocknungen oder aber auch, weil die Infrastruktur noch nicht wieder steht. Unsere Kunden haben jedoch bereits Gutachten und Reguliererberichte in den Händen sowie die Zahlungszusagen aus diesen Schäden.

Wir haben bislang Zahlungen von über 35 Millionen Euro an unsere Kunden geleistet.

VersicherungsJournal: Drei Mitbewerber sprechen vom größten Schadenereignis ihrer Firmengeschichte. Wie ist die Flutkatastrophe in Ihrem Unternehmen einzuordnen?

Karin Brandl: Auch aus unserer Sicht ist es in der jüngeren Vergangenheit eines der größten Elementar-Schadenereignisse in Deutschland.

Das war ein sensationelles Miteinander.

VersicherungsJournal: Wie lief die Zusammenarbeit mit den Vermittlern vor Ort?

Karin Brandl: Das lief wunderbar. Bereits am Tag nach der Flutkatastrophe haben wir die Schadenmeldungen koordiniert, so dass wir sehr schnell einen Überblick hatten und die Schadenregulierer zusammen mit den Vertriebspartnern schon vor Ort unterwegs sein konnten.

Unsere Vermittler waren ja teilweise selbst betroffen und haben dennoch alles stehen und liegen gelassen für ihre Kunden. Viele Vertriebspartner aus nicht betroffenen Gebieten haben sofort ihre Hilfe angeboten.

Was mich besonders beeindruckt hat, war die enge Zusammenarbeit zwischen Schaden, Regulierern und Vertrieb. Das war ein sensationelles Miteinander.

Die unbürokratische Hilfe stand immer ganz oben auf der Agenda.

VersicherungsJournal: Was funktionierte aus Ihrer Sicht in dieser Krisensituation besonders gut?

Karin Brandl: Wir haben am Tag nach der Flutkatastrophe einen Krisenstab unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden der Ergo Versicherung AG, Mathias Scheuber, aufgestellt. Beteiligt waren alle relevanten Funktionen rund um das Schadenereignis – auch der Vertrieb war eingebunden.

Jeden Morgen um 8.30 Uhr wurden alle Fragen ressortübergreifend geklärt und die Order für die Schadenbearbeitung, Regulierer und auch Vertriebskollegen rausgegeben. Entscheidungen wurden sofort getroffen und in die Umsetzung gegeben. Dadurch konnten wir schnell besichtigen und regulieren. Die unbürokratische Hilfe stand immer ganz oben auf der Agenda.

Sehr schnell konnten wir dadurch auch einen Überblick über das Ausmaß und die Betroffenheit unserer Kunden gewinnen.

VersicherungsJournal: Was klappte nicht so gut, vielleicht auch bei Ihnen im Hause?

Karin Brandl: Ganz ehrlich … ich wüsste jetzt nicht, was wir im Grundsatz hätten besser machen können.

VersicherungsJournal: Wie eng war Ihr Kontakt zu den Vermittlern vor Ort? Haben Sie sich persönlich ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen können?

Karin Brandl: Sehr eng. Die Vermittler hatten direkte Ansprechpartner in der Schadenabteilung – ihre Fragen wurden innerhalb weniger Stunden geklärt beziehungsweise gelöst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von unseren Vertriebspartnern Präsentkörbe bekommen – ein wahnsinnig tolles Feedback.

Sehr verärgert haben mich die Plünderungen und Raubzüge durch die betroffenen Gebiete.

VersicherungsJournal: Gibt es ein Schadenereignis, das Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird?

Karin Brandl: Eine Kundin, kürzlich verwitwet, musste mit ansehen, wie ihr Haus mit Wasser und Schlamm volllief. Sie schleppte über viele Stunden ihr Hab und Gut in die höheren Stockwerke, um Schäden zu vermeiden. Sie war gut und ausreichend versichert, dennoch wollte sie alles retten, was möglich war.

Dabei hat sie sich Wirbelbrüche zugezogen, weil sie vor lauter Erschöpfung gestürzt war. Den Schaden haben wir dann als Unfallschaden abgerechnet. Er bewegt mich sehr, wenn ich mir vorstelle, wie sie alleine in dem Haus völlig verzweifelt versucht hat alles zu retten.

Sehr verärgert haben mich die Plünderungen und Raubzüge durch die betroffenen Gebiete. Auch hier haben wir einige Schäden zu verzeichnen.

VersicherungsJournal: Welches Fazit ziehen Sie?

Karin Brandl: Eine Elementarschadendeckung ist notwendig, egal wo man wohnt. Und, dass man sich aufeinander verlassen kann. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung hat mich sehr beeindruckt.

