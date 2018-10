Entwicklung bei der Riester-Rente spaltet die Branche

16.10.2018 – Zwischen Januar und Juni ist der Bestand an Riester-Verträgen erstmals in einem Halbjahr nicht gestiegen. Vor allem die Versicherer und die Banken ließen kräftig Federn. Diese Entwicklung hat unter den Lesern für kontroverse Diskussionsbeiträge gesorgt.

Im ersten Halbjahr 2018 ist der Bestand an Riester-Verträgen nach aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) um 23.000 auf 16,57 Millionen zurückgegangen.

Dabei waren die versicherungsförmige Variante sowie Banksparpläne klar im Minus. Hingegen haben Riester-Fondssparpläne leicht und die Eigenheimrenten deutlich zugelegt (VersicherungsJournal 12.10.2018). Dieser Trend ist schon seit längerer Zeit zu beobachten.

Die Absatzprobleme der staatlich geförderten Altersvorsorge im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 10.4.2018) hatten bereits für ein gewaltiges Leserecho gesorgt. Die Reaktionen fielen sehr kontrovers aus und reichten von totaler Ablehnung der Riester-Rente bis zum genauen Gegenteil (VersicherungsJournal 12.4.2018).

Offenbarungseid

Auch der fortgesetzten negativen Entwicklung bringen die Leser große Aufmerksamkeit entgegen. So hält es etwa der Versicherungsmakler Volker Fleischhauer für „unglaublich, dass gerade das schlechteste Riester-Angebot, nämlich ‚Wohn-Riester‘, vorne liegt.“

Damit leisteten die Bundesbürger einen Offenbarungseid. Daraus werde auch ersichtlich, dass Banken wie auch vielen Vermittlern eine hohe Provision nach wie vor lieber sei als eine faire Beratung des Kunden, so Fleischhauer in seiner Leserzuschrift.

Das gebetsmühlenartige Totreden der Riester-Vorsorge führt dazu, dass sogar gestandene Vermittler daran glauben. Mirko Hübinger

Politik und Presse tragen Mitverantwortung

Mirko Hübinger von den WWK Versicherungen sieht Politik und Presse in der Mitverantwortung für den stockenden Absatz der staatlich geförderten Altersvorsorge. Nach seiner Ansicht führt das gebetsmühlenartige Totreden der Riester-Vorsorge dazu, „dass sogar gestandene Vermittler daran glauben.“

Allerdings sei die häufig getroffene Aussage „Riester lohnt sich nicht“ eine Täuschung der Menschen. „Durch den Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG ist der Förderhebel mindestens genauso groß wie in der betrieblichen Altersversorgung (bAV, ohne Arbeitgeber-Zuschuss)“, so Hübinger in seinem Kommentar.

Auch Geringverdiener, die von der bAV aufgrund der zu geringen Grenzsteuersätze wenig hätten, profitierten durch die Zulagenförderung überproportional. Diese Förderung sei oft sogar deutlich höher als in der bAV mit Arbeitgeberzuschuss.

Vorteile der Riester-Rente

Der WWK-Mitarbeiter kam aber nicht umhin einzuräumen, dass die Wertentwicklung vieler Riester-Verträge aufgrund der Niedrigzinsphase trotz der 100-prozentigen Beitragsgarantie nur mittelmäßig sei.

Aber selbst wenn in einem mittelmäßigen Produkt nur die gesetzlich vorgeschriebene Beitragsgarantie erreicht werde. Allein schon durch die Förderrendite lohnten sich Riester-Policen für 90 Prozent der Menschen, zeigt sich Hübinger überzeugt.

Zudem hebt er hervor, dass Riester die einzige Vorsorgeform sei, die auch im Fall von Hartz IV sicher sei, an die man aber im Notfall durch Kündigung herankomme.

Gerade die alten Versicherungsverträge kommen mit den Zulagen noch zu recht passablen Ergebnissen, wenn man sie mit den nicht garantierten Luftnummern der heutigen Zeit vergleicht. Thomas Oelmann

Schlechtes Image nicht nachvollziehbar

Ähnlich argumentiert auch der Leser Thomas Oelmann. So sei nicht nachvollziehbar, warum Verbraucherschützer und andere „Experten“ die Riester-Rente in der Niedrigzinsphase so niedermachten.

Mit den Zulagen kämen gerade die alten Versicherungsverträge zu recht passablen Ergebnissen. Dies gelte vor allem dann, wenn man sie mit den nicht garantierten Luftnummern der heutigen Zeit vergleiche.

Für ihn wirft das schlechte Image der staatlich geförderten Altersvorsorge noch diverse weitere Fragen auf. „Passt irgendwem nicht, dass garantierte Zulagen gegeben werden müssen, die im Falle des Falles ausbleibende Zinsgewinne ausgleichen und dem kleinen Mann und seiner Familie mit Kindern einen Gewinn ermöglichen?“, fragt Oelmann in seiner Leserzuschrift.

Kapital für sofortige Immobilienfinanzierung

Der Sachverständige und Aktuar Peter Schramm vertritt hingegen die Ansicht, dass der „kleine Mann mit seiner Familie und Kindern” seinen Gewinn aus Zulagen und noch hohen Garantiezinsen in alten Riester-Rentenversicherungen oft teuer bezahlen müsse.

„Anführen kann man hier steigende Mieten, trotz Mietpreisbremse. Bei niedrigen Zinsen würde sich für ihn der Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie lohnen. Doch das Ansparen des erforderlichen Eigenkapitals wird sinnlos, wenn die Immobilienpreise rascher steigen und die Finanzierungslücke damit immer größer wird. Zumal, wenn die Mieten inzwischen auch stärker steigen als das Einkommen“, erläutert Schramm in seinem Kommentar.

Da liege es doch nahe, gerade das hohe Kapital aus gut gelaufenen Riester-Rentenpolicen für die sofortige Immobilienfinanzierung einzusetzen. Bei einem Wechsel im Rahmen von Wohn-Riester-Angeboten funktioniere dies auch unter Mitnahme der Zulagen.

Gerade der bisherige Erfolg in Millionen Riester-Rentenversicherungen macht sie anfällig dafür, zu anderen Zwecken eingesetzt zu werden. Peter Schramm

Unschlagbare Rendite

Damit könnten dann nicht nur die ersparten Beiträge zur Riester-Rente und die künftigen Zulagen zur Finanzierung eingesetzt werden, sondern auch die eingesparten Mietzahlungen. „Steigt dann auch noch der Wert der erworbenen Immobilie, dürfte sich – nicht zuletzt auch wegen der Zulagenförderung – eine unschlagbare Rendite ergeben“, hebt der Sachverständige hervor.

Die Frage nach der Rendite sei oftmals ohnehin zweitrangig. Dies gelte insbesondere für solche Fälle, in denen die Ungewissheiten künftigen Mieterdaseins inakzeptabel erschienen und gleichzeitig der Immobilienerwerb ohne den Einsatz der Mittel aus der Riester-Rentenversicherung ohnehin nicht möglich sei.

„Gerade der bisherige Erfolg in Millionen Riester-Rentenversicherungen macht sie anfällig dafür, zu anderen Zwecken eingesetzt zu werden. Das ist dann oft alternativlos“, so das Fazit des Sachverständigen.