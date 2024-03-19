Elf Sieger beim Wettbewerb „Versicherungsprodukte des Jahres“

24.10.2025 – Als „Versicherungsprodukte des Jahres 2024“ hat das Disq neben mehreren betrieblichen Absicherungsprodukten und einer Fondspolice auch Lösungen aus den Segmenten Berufsunfähigkeits-, Cyber-, Kraftfahrt-, private Kranken-, Rechtsschutz- und Reiseversicherung ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehören neben der dreifach erfolgreichen HDI Global auch Allianz, Baloise, Canada Life, Debeka, Hiscox, LKH, Roland und VHV.

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat die elf „Versicherungsprodukte des Jahres 2025“ vorgestellt.

Disq hat 194 Versicherer nach Innovationen gefragt

Die Studienkonzeption sowie die Auswertung wurden in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und Constantin Papaspyratos, Chefökonom des Bundes der Versicherten e.V. (BdV) durchgeführt.

Matthias Beenken (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Für den Wettbewerb wurden den Angaben zufolge 194 Versicherer angeschrieben. Diese konnten sich mit innovativen Produkten bewerben. Voraussetzung: Die Produkte wurden/werden im Kalenderjahr 2025 auf dem deutschen Markt eingeführt oder optimiert.

Die Anzahl der Einreichungen pro Gesellschaft war nicht begrenzt. Von den 300 eingereichten Offerten wurden elf von neun Produktgebern ausgezeichnet.

Elf Versicherungstarife ausgezeichnet

Hierzu gehören:

So wurden die Versicherungsprodukte bewertet

Die Bewertung erfolgte nach Disq-Angaben unter den zwei Teilaspekten Innovationswert und Nutzen, „deren jeweiliges Ergebnis auf einer Skala zwischen 0 und 100 Punkten gleichgewichtet einfloss“.

In Sachen Innovation ging es darum, inwiefern sich das Produkt von bereits am Markt bestehenden Angeboten unterscheidet und wie die Offerte den Markt verändert hat oder verändern wird. Beim Nutzen wurde darauf abgestellt, wie die Zielgruppe und das Unternehmen von dem Produkt profitieren.

„Eine Auszeichnung erhielten jene Produkte, die eine Gesamtpunktzahl von mindestens 70 Punkten erreichten“, wird zur Methodik in der Studiendokumentation (PDF, 493 KB) erläutert. Dort sind auch für jede ausgezeichnete Lösung die Besonderheiten aus Sicht der Juroren aufgeführt.