Elementarschutz gewinnt an Bedeutung

27.6.2019

Durch die Folgen des Klimawandels wie Starkregen oder Orkane entstehen Schäden in Millionenhöhe. Wie ernst nehmen die Deutschen die klimatischen Veränderungen? Dem gingen die Nürnberger Versicherungen in einer Online-Umfrage gemeinsam mit der Yougov Deutschland GmbH nach. An der Befragung nahmen 2.042 Personen ab 18 Jahren teil.

Die Marktforscher stellten dazu folgende Frage: „Waren die möglichen Folgen des Klimawandels für Sie Anlass, sich mit der Versicherung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses zu beschäftigen?“. 28 Prozent aller Immobilienbesitzer antworteten mit „ja“. Davon bestätigten 25 Prozent aller Wohnungsbesitzer (eigengenutzt und vermietet) und 30 Prozent aller Hausbesitzer (eigengenutzt und vermietet) diese Aussage.

Gerade in Bayern und Sachsen wird der Zusatzbaustein „Erweiterte Naturgefahren“ an Bedeutung gewinnen. Denn die bayerische Staatsregierung schafft nach Sachsen zum 1. Juli 2019 die finanziellen Soforthilfen bei Elementarschäden komplett ab (VersicherungsJournal 9.11.2018).

Auch andere Bundesländer denken bereits über ähnliche Schritte nach. Vermittlern wird deswegen geraten, es zu dokumentieren und unterschreiben zu lassen, wenn Haus- und Wohngebäudebesitzer auf den Elementarschutz verzichten. (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.1.2019).