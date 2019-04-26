Elektronikversicherung: Diese Anbieter regulieren besonders fair

31.3.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten mit Onlineversicherung.de, Cosmos, Interlloyd, Handysecure und Ergo fünf Anbieter von Elektronikversicherungen eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Nur die Cosmos schaffte es in sechs von sieben Auflagen unter die Topregulierer.

In Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor neun Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt hatten. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzeptanbietern zusammen.

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Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Elektronikversicherung: die besten Regulierer

Die Riege der „sehr guten“ Akteure im Bereich Elektronikversicherung besteht wie im Jahr zuvor (17.3.2025) aus fünf Produktgebern. Hierzu gehören

Dabei konnten nur die Cosmos und Onlineversicherung.de ihre Platzierungen unter den Topregulierern halten. Den Aufstieg in die Spitzengruppe schaffte die Interlloyd, den direkten Wiederaufstieg Handysecure und Ergo.

Von dieser verabschieden mussten sich Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH, die Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH und die Wertgarantie SE.

Keiner ist seit sieben Jahren ununterbrochen „sehr gut“

Keiner der Testkandidaten konnte sich in den sieben bisherigen Studienauflagen, in denen die Kategorie Elektronikversicherung zur Bewertung stand, eine Topbewertung sichern. Immerhin sechsmal gelang dies der Cosmos (seit 2021).

Jeweils fünfmal schafften dies neben Allianz und Arag (jeweils 2020 bis 2024) auch die Wertgarantie (nicht 2024, nicht 2026). In vier der sieben Auflagen mit „sehr gut“ schnitt Handysecure (2021, 2023, 2024 und 2026) ab, in drei der bisherigen Auflagen die Ergo (2021, 2024 und 2026) sowie Schutzbrief24 (2021, 2022 und 2025).