Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Elektronikversicherung: Diese Anbieter regulieren besonders fair

31.3.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten mit Onlineversicherung.de, Cosmos, Interlloyd, Handysecure und Ergo fünf Anbieter von Elektronikversicherungen eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Nur die Cosmos schaffte es in sechs von sieben Auflagen unter die Topregulierer.

In Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor neun Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt hatten. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzeptanbietern zusammen.

WERBUNG

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Elektronikversicherung: die besten Regulierer

Die Riege der „sehr guten“ Akteure im Bereich Elektronikversicherung besteht wie im Jahr zuvor (17.3.2025) aus fünf Produktgebern. Hierzu gehören

Dabei konnten nur die Cosmos und Onlineversicherung.de ihre Platzierungen unter den Topregulierern halten. Den Aufstieg in die Spitzengruppe schaffte die Interlloyd, den direkten Wiederaufstieg Handysecure und Ergo.

Von dieser verabschieden mussten sich Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH, die Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH und die Wertgarantie SE.

Keiner ist seit sieben Jahren ununterbrochen „sehr gut“

Keiner der Testkandidaten konnte sich in den sieben bisherigen Studienauflagen, in denen die Kategorie Elektronikversicherung zur Bewertung stand, eine Topbewertung sichern. Immerhin sechsmal gelang dies der Cosmos (seit 2021).

Top-Regulierer (Bild: Wichert)

Jeweils fünfmal schafften dies neben Allianz und Arag (jeweils 2020 bis 2024) auch die Wertgarantie (nicht 2024, nicht 2026). In vier der sieben Auflagen mit „sehr gut“ schnitt Handysecure (2021, 2023, 2024 und 2026) ab, in drei der bisherigen Auflagen die Ergo (2021, 2024 und 2026) sowie Schutzbrief24 (2021, 2022 und 2025).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Marktforschung · Ranking · Regulierung · Schadenregulierung · Versicherungsmakler
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Kfz-Versicherer: Makler verteilt Noten für Leistungsumfang, Regulierung und Kundenzufriedenheit
30.10.2024 – Transparent-beraten.de hat die Anbieter anhand mehrerer Studien einem Qualitätsranking unterzogen. Nur ein Autoversicherer erhielt in der Untersuchung des Maklerhauses die Höchstnote von 100 Punkten, weitere scheiterten daran nur knapp. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die besten Unfallversicherer aus Sicht der Vema-Makler
12.6.2019 – Welche Anbieter in der Absicherung in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am leistungsstärksten sind, hat die Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnermaklerbetrieben ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die leistungsstärksten Wohngebäude- und Hausratversicherer
26.4.2019 – Welche Anbieter bei der Absicherung des Hab und Guts am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung sind, hat die Vema unter ihren Partnermaklerbetrieben ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die leistungsstärksten Cyberversicherer aus Sicht der Vema-Makler
8.1.2026 – In dem Segment gehen über 60 Prozent des Geschäfts an nur drei Gesellschaften. Der eindeutige Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität zwei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Versicherer müssen bei Schadenfällen effizienter werden
27.11.2025 – Weiterhin gibt es große Probleme in der Schadenregulierung, hieß es auf einer Tagung. So gebe es bei vielen Versicherern noch große Arbeitsrückstände. Besser laufe die Regulierung, wenn der Kunde einen Vermittler an seiner Seite weiß. Berichtet wurde auch über Betrugsmaschen in der PKV. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Dies sind die leistungsstärksten D&O-Versicherer aus Sicht der Vema-Makler
17.11.2025 – In dem Segment gehen über 60 Prozent des Geschäfts an nur drei Gesellschaften. Der eindeutige Neugeschäftsspitzenreiter musste in Sachen Qualität drei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Tierkrankenversicherung: Auf diese Anbieter vertrauen die Vema-Makler
3.11.2025 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer in vier Leistungsaspekten am besten abliefert, zeigt eine Umfrage der Genossenschaft. Der alte und neue Neugeschäftsspitzenreiter musste in der Qualitätsrangliste zwei Wettbewerber an sich vorbeiziehen lassen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG