Einstieg in die Tierversicherung wird immer leichter

3.11.2020 – Coya steigt in die Tierkrankenversicherung ein und bietet einen digital abschließbaren Schutz für Hunde und Katzen. IAS hat bei ihrer Digitalmarke Balunos die Leistungen prämienneutral erweitert. Mit dem neuen Hunde-Schutz-Konzept von Element in Kooperation mit Kasko könnte sich die Zahl der Tierversicherer schnell erhöhen.

Dass die Tierliebe in Zeiten der Pandemie steigt, haben ja schon einige Versicherer bemerkt und kundgetan (VersicherungsJournal 28.9.2020). Den „schnellen und unkomplizierten“ Einstieg in das Geschäft mit Hundeversicherungen versprechen die Element Insurance AG und der britische IT-Dienstleisters Kasko Ltd.

White-Label-Produkt zur Absicherung von Hunden

Element hat eine „Hunde-Schutz-Suite“ entwickelt, die im Rahmen einer Kooperation mit Kasko Unternehmen der Versicherungsbranche als White-Label-Produkt angeboten wird. Die Versicherer können das Schutzkonzept unter ihrer eigenen Marke vertreiben und ins eigene Portfolio übernehmen.

Die „Hunde-Schutz-Suite“ enthält neben einer Hundehalterhaftpflicht eine Tierkrankenversicherung für Hunde (sowohl mit OP- als auch Vollschutz) mit variablen Leistungsmerkmalen.

Das Konzept ist voll-digital und modular aufgebaut. Die Integration in Back-Ends und Vertriebsprozesse von Versicherern erfolgt über Kasko. Der Dienstleisters hält eigenem Bekunden nach ein auf das Produkt zugeschnittenes White-Label-Front-End sowie weitere Vertriebs-Unterstützungen bereit.

Ohne eigene Investitionen in die IT

„So können Unternehmen kurzfristig auf eine kundenseitig stark steigende Nachfrage nach Versicherungsprodukten für Vierbeiner reagieren – und das ganz ohne Investition beispielsweise in die eigene IT,“ wird Element-CEO Dr. Christian Macht in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Zu den Leistungen der Tierkrankenversicherung für Hunde gehören unter anderem eine flexible Kostenübernahme, die weltweite Deckung und einer Preiserhöhung im Hundealter (statt geringerer Deckung). Ebenfalls umfasst sind die Versorgung des Hundes bei Krankenhausaufenthalt des Halters sowie Vorsorgeleistungen wie etwa Impfungen, Zahnprophylaxe und flexible Kündigungsfristen. Inkludiert ist das Chipping des Tieres.

Mehr in der Hunde-OP-Kosten und -Unfallversicherung

Die digitale Hundeversicherung Balunos hat in der Hundehalterhaftpflicht Leistungsgarantien eingeführt und die Liste versicherbarer Hunde um 23 zuvor als Listenhunde ausgeschlossene Rassen ergänzt. Balunos ist einer Marke der IAS Internationale Assekuranz-Service GmbH. Garantiert wird keine Schlechterstellung gegenüber dem Vorversicherer sowie gegenüber den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die hinzukommenden Leistungen sind prämienneutral. Die Versicherungssumme für Mietschäden an Immobilien und mobilen Sachen wurde in der Version „Bronze“ auf fünf (eine), in „Silber“ auf zehn (drei) und in „Gold“ auf 15 (fünf) Millionen Euro je Versicherungsfall angehoben.

Neu in der Hunde-OP-Kostenversicherung ist ein Zuschuss von 150 Euro für Verletzungen durch Schnittwunden oder Bisswunden ohne Anrechnung der Wartezeit. In der OP-Kosten sowie der Hunde-Unfallversicherung wurden die Versicherungssummen in „Bronze“ auf 2.500 (1.500) und in „Silber“ auf 4.000 (2.000) Euro erhöht. „Gold“ leistet unbegrenzt.

Darüber hinaus erfolgt in der OP-Kostenversicherung/ Unfallversicherung künftig keine altersabhängige Beitragsanpassung mehr, sofern das versicherte Tier bei Vertragsabschluss nicht älter als zwei Jahre alt ist. Zudem gibt es einen optionalen Dauernachlass bei einer Vertragslaufzeit von drei Jahren.

Tierkrankenversicherung inklusive Zuschuss zur Vorsorge

Die Krankenversicherung für Hunde und Katzen des Versicherungs-Start-ups Coya AG erstattet 80 Prozent der Kosten veterinärmedizinisch notwendiger Heilbehandlung aufgrund von Krankheit oder Unfall. Zudem werden bis zu 100 Euro für Vorsorgeleistungen wie Schutzimpfungen, Wurmkur, Kastration oder Sterilisation gezahlt.

Ersetzt werden unter anderem das Honorar des (Fach-) Tierarztes bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte, Tierarzneimittel sowie die medizinisch notwendige Unterbringung in einer Klinik bis zu 20 Tagen.

Übernommen werden die Kosten für bestimmte Identifizierungschips, die Kosten für eine Vermisstenmeldung bis maximal 250 Euro und Euthanasie. Im „Basis“-Tarif werden die Vorsorgeleistungen einmalig bezuschusst, in „Premium“ jährlich.

Alle Rassen

In der „Premium“-Version werden zusätzlich die Kosten, die beispielsweise für Akupunktur, Chiropraktik, Allergiebehandlungen oder für eine Lasertherapie entstehen, ersetzt. Zu „Premium“ kann ein „Add-on“ gekauft werden, wodurch die Selbstbeteiligung auf null sinkt.

Versicherbar sind alle Rassen ohne Höchstalter. Es gibt eine Wartezeit von einem Monat. Danach gilt eine Leistungsstaffel. Erst ab 24 Monaten nach Versicherungsbeginn werden maximal Kosten von bis 20.000 Euro übernommen. Für Hunde, die 2019 geboren wurden und bisher noch nie versichert waren, kostet die Versicherung monatlich 14,45 Euro.