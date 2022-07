Einige echte Innovationen für Privatkunden

5.7.2022 – Die Arag-Tochter Interlloyd erweitert die Unfallversicherung, die Württembergische die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung. Der neue Kraftfahrt-Tarif der VHV sichert typische Risiken von E-Fahrzeugen besonders. Helvetia führt eine Flaterate bei der Elektronik-Geräteversicherung ein, Verti eine Anhängerversicherung.

Bei der Unfallversicherung der Interlloyd Versicherungs-AG können schwere Krankheiten über einen Dread-Disease-Baustein optional abgesichert werden. Der Maklerspezialist des Arag-Konzerns leistet damit bei Krebs- oder Organerkrankungen eine Kapitalsoforthilfe bis 3.000 Euro.

Die Leistung wird auch dann erbracht, wenn ein Kunde unmittelbar im Anschluss an die Diagnosestellung verstirbt. Der Versicherungsschutz kann zusätzlich durch Abschluss der „Interlloyd Existenzschutz-Versicherung“ um eine Rente bis 3.000 Euro im Monat erweitert werden.

In der Tarifvariante „Protect Plus“ wird auf eine Gesundheitsprüfung bei Kunden bis zum 66. Lebensjahr verzichtet. In „Eurosecure Plus“ und „Infinitus“ werden Leistungen nicht gekürzt, wenn sich bestehende Krankheiten und Gebrechen negativ auf die Unfallfolgen auswirken. Die Gliedertaxe ist günstiger als bei den Empfehlungen des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Württembergische ersetzt ökologische Mehrkosten

Die Württembergische Versicherung AG hat im „PremiumSchutz“ der neu gestalteten Hausrat- sowie Wohngebäudeversicherung Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. So werden Mehrkosten für die ökologisch nachhaltige Erneuerung des Hausrats nach einem Schadensfall und für die behördlich nicht angeordnete ökologische Wiederherstellung eines Gebäudes bis jeweils 10.000 Euro übernommen. Zudem werden die Mehrkosten für energetische und baubiologische Beratungen bis 1.000 Euro erstattet.

Versichert sind auch Wallboxen und Ladestationen sowie Bienenstöcke am Versicherungsort, Gartenhochbeete, Pflanzenkübel, Volieren, Zisternenanlagen und Kleinwindkraftanlagen als Grundstücksbestandteile. „HaustechnikPlus“ versichert darüber hinaus Windkraftanlagen und Kleinkläranlagen.

Der Baustein „FahrradPlus“ versichert alle eigenen, geliehenen und gemieteten Räder der Kunden und ihrer mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen. Die Fahrrad-Vollkasko ersetzt die Reparaturkosten je Versicherungsfall bis zur vereinbarten Hausrat-Versicherungssumme.

„MobilPlus“ sichert den persönlichen Reisebedarf, Schmucksachen, Geschenke, Reiseandenken, beruflich genutzte Gegenstände und Sportgeräte ab Verlassen des Hauses gegen Abhandenkommen, Beschädigung, Zerstörung, Verlieren sowie bei verspäteter Ankunft des Gepäcks. Wählbar sind Versicherungssummen von 5.000, 10.000 und 15.000 Euro. Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt 150 Euro.

VHV mit Telematik

Beim „Klassik Garant 2.0“ der VHV Allgemeine Versicherung AG kann Telematik als Zusatzbaustein gewählt werden. Bei sicherer und umsichtiger Fahrweise kann der Beitrag um bis zu 30 Prozent sinken. Beitragserhöhungen aufgrund der Fahrweise sind ausgeschlossen. Im ersten Jahr gibt es einen Zehn-Prozent-Sofortbonus auf diesen Baustein.

Die VHV ermöglicht nun auch vom 1. Januar abweichende Hauptfälligkeiten. Die Vertragsverlängerung sowie alle relevanten Anpassungen (Regio-, Typ- und Schadenfreiheitsrabatt-Stufung, Dynamisierung von Merkmalen et cetera) erfolgen entsprechend der individuellen Fälligkeit des Vertrages.

Bei E-Fahrzeugen ist in der Vollkasko der Akku gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalschaden (All Risk) versichert. Die Teilkasko deckt spezifische E-Fahrzeug- und Zubehörteile automatisch. Unabhängig von der Antriebsart sind Eigenschäden und die Neu- und Kaufpreisentschädigung bis 24 Monate nach Erstzulassung beziehungsweise Erwerb mitversichert.

Helvetia mit Neuheit in Deutschland

Die Elektronik-Flatrate-Versicherung „Easy All@Home“ der Helvetia Versicherungen ist eine Elektronik-Geräteversicherung für alle elektronischen Geräte aus den Kategorien Haushalt, Informations- und Kommunikations-Elektronik sowie Unterhaltungselektronik. Entwickelt wurde sie mit dem Assekuradeur Easy Insurance GmbH.

Die monatliche Prämie beträgt 39 Euro. Der Abschluss ist an den Kauf eines elektronischen Produkts im stationären Einzelhandel gebunden. Über eine App können alle im Haushalt befindlichen elektronischen Geräte innerhalb von 30 Tagen per Foto registriert werden. Während der Vertragslaufzeit können neu erworbene Geräte mit der App ohne Zusatzkosten hinzugefügt werden.

Im Schadenfall werden notwendige Reparaturen über die App gemeldet, der Selbstbehalt online bezahlt und die Kunden werden direkt an einen Elektronikreparatur-Partner vermittelt. Alternativ bietet die Helvetia auch eine Einzelversicherung für Elektronikgeräte an, deren Prämie an den Kaufpreis des Gerätes gekoppelt ist.

Verti erweitert Produktangebot

Mit der Anhängerversicherung der Verti Versicherung AG können Anhänger bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm sowie Wohnwagen bis maximal 5.000 Kilogramm Gesamtgewicht versichert werden. Dazu gehören Anhänger im Werk- und Privatverkehr oder als Sonderausführung (zum Beispiel Pferde- und Sportanhänger sofern versicherungspflichtig) und Wohnwagenanhänger.

Die Versicherung für Anhänger und Wohnwagen kostet ab 1,30 Euro pro Monat. Sie deckt Sach- und Vermögensschäden bis zu 100 Millionen Euro und Personenschäden bis zu 15 Millionen Euro pro verletzte Person. Für den Wechsel der Kfz-Versicherung für Anhänger gelten die gleichen Bedingungen wie für die übliche Autoversicherung.