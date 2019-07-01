Ein Fünftel der Ruheständler hat weniger als 1.400 Euro im Monat

6.10.2025 – Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts stammen rund 92 Prozent der Einkünfte eines Rentnerhaushaltes aus Renten oder Pensionen. Allerdings verfügt ein großer Teil der Ruheständler nur über geringe Alterseinkünfte, während eine kleine Gruppe finanziell gut abgesichert ist. Zudem ist die Anzahl derjenigen, die auf eine Grundsicherung im Alter angewiesen sind, auf einen neuen Rekordwert von fast 750.000 Beziehern gestiegen.

Vor Kurzem hat das Statistische Bundesamt (Destatis) neueste Ergebnisse aus Deutschland aus der aktuellen EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, kurz EU-Silc (European Community Statistics on Income and Living Conditions) veröffentlicht. Letztes Jahr wurden für diese Statistik allein in Deutschland mehr als 74.500 Personen und über 43.300 Haushalte zu ihren Einkünften im Vorjahr, also 2023, befragt.

Laut Destatis lag das mittlere (Median) Nettoäquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung im Berichtsjahr bei etwa 2.300 Euro im Monat. Das heißt, die Hälfte der knapp 84 Millionen Einwohner hatte ein Nettoeinkommen unterhalb des genannten Wertes.

Bei den 16,3 Millionen ab 65-jährigen Einwohnern im Ruhestand lag das mittlere Nettoäquivalenzeinkommen pro Monat dagegen nur bei rund 1.990 Euro. Somit muss mehr als die Hälfte der Ruheständler mit weniger als 2.000 Euro Monatseinkünfte auskommen.

Jeder fünfte Ruheständler hat ein Nettoeinkommen von weniger als 1.400 Euro

Jeder fünfte Ruheständler hatte sogar ein monatliches Nettoäquivalenzeinkommen von unter 1.400 Euro. Weitere 20 Prozent erhielten ein Nettoeinkommen zwischen 1.400 Euro und unter 1.790 Euro.

Ein weiteres Fünftel der Personen im Ruhestand verfügte über ein mittleres Nettoäquivalenzeinkommen zwischen 1.790 Euro und weniger als 2.209 Euro im Monat. Weitere 20 Prozent der Ruheständler bezogen ein monatliches Nettoeinkommen ab 2.209 Euro bis unter 2.870 Euro. Nur ein Fünftel der Ruheständler hatte mehr als 2.870 Euro Nettoeinkommen im Monat zur Verfügung.

Insgesamt ist das mittlere Nettoeinkommen der ab 65-jährigen Personen im Ruhestand seit Ende 2021 bis Ende 2024 um neun Prozent gestiegen. Bei der Gesamtbevölkerung lag der Anstieg im gleichen Zeitraum dagegen bei elf Prozent.

WERBUNG

Alterseinkünfte: Renten und Pensionen dominieren

In Haushalten, in denen ausschließlich ab 65-jährige Personen im Ruhestand leben, stammte laut Destatis der Großteil der Einkünfte im Berichtsjahr, nämlich 92 Prozent, aus Renten oder Pensionen,

Weitere fünf Prozent des Nettoeinkommens kamen aus Vermögenserträgen wie Zinserträgen und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, zwei Prozent aus einer Erwerbstätigkeit und ein Prozent aus sonstigen Transferleistungen wie einer Grundsicherung im Alter.

Mittlerweile fast 750.000 Bezieher einer Grundsicherung im Alter

Die Destatis-Statistiken belegen auch, dass ein wachsender Teil der Senioren, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht mit dem eigenen Vermögen und Einkommen bestreiten können, auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Ende 2023 bezogen knapp 698.800 Personen eine entsprechende Grundsicherung im Alter. Ein Jahr später waren es bereits über 738.800 Bezieher und damit sieben Prozent mehr.

Damit waren im Dezember 2024 4,1 Prozent der Einwohner, die die Regelaltersgrenze erreicht hatten, auf diese Sozialhilfe angewiesen – vier Jahre zuvor waren es laut Destatis noch 3,2 Prozent. Bis Juni 2025 ist die Anzahl der Bezieher einer Grundsicherung im Alter sogar auf fast 749.700 Personen gestiegen – ein neuer Rekordwert.

Von Dezember 2021 auf Dezember 2024 stieg die Zahl der Bezieher um 25,5 Prozent an. Ein Grund für den deutlichen Zuwachs ist laut Destatis die gestiegene Zahl leistungsberechtigter Ukrainer. Denn seit dem 1. Juni 2022 erhalten Geflüchtete aus der Ukraine, sofern sie die Voraussetzungen für die Grundsicherung im Alter erfüllen, diese Sozialhilfeleistung statt Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG).

Laut einer Antwort von Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas auf eine Anfrage eines Bürgers bezogen im Dezember 2024 95.240 Ukrainer eine Grundsicherung im Alter. Rechnet man diese Bezieher heraus, ergibt sich im Vergleichszeitraum Ende 2021 bis Ende 2024 ein Anstieg um 9,3 Prozent.

Marion Zwick.