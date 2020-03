Ein „Firmenlauf“ ist nicht versichert

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

14.8.2019 –

Im Anschluss an eine Fortbildungsmaßnahme hatte ein Beschäftigter an einer von seinem Arbeitgeber organisierten Segway-Tour teilgenommen. Dabei kam es zu einem Unfall – und später zum Streit mit der Berufsgenossenschaft. (Bild: Weidegrün CC by 20) mehr ...