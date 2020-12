Ehrenamt: Unfallschutz auch bei geselligen Anlässen

7.12.2020 – Ehrenamtlich tätige Mitglieder von Hilfsunternehmen stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn eine Tätigkeit, die zu einem Unfall führt, zwar nicht zu ihren Kernaufgaben gehört, aber innerlich in rechtserheblicher Weise mit dem Unternehmen zusammenhängt. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 30. April 2020 (L 10 U 4485/18) entschieden.

Der Entscheidung lag die Klage eines langjährig ehrenamtlich tätigen Ortsvereinsvorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zugrunde. Zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben gehörte die Hilfe für Opfer in Notsituationen wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten. Er kümmerte sich zudem um die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verbänden des Vereins und deren Mitgliedern.

Der Mann pflegte in dieser Eigenschaft seit 25 Jahren unter anderem freundschaftliche Beziehungen zu einem Ortsverein eines anderen Kreisverbandes. Man tauschte sich aus und traf sich mehrmals im Jahr zu Fortbildungen und gemeinsamen Übungen. Auch zu Generalversammlungen lud man sich gegenseitig ein. An denen nahm der Kläger stets teil.

Schwerer Unfall nach Kollision mit entgegenkommendem Fahrzeug

Das beabsichtigte er auch Mitte März 2017, als er an einer Versammlung in einem Landgasthof teilnehmen und Grußworte an die Anwesenden richten wollte. Im Anschluss an die Versammlung war geplant, sich mit den Verantwortlichen des einladenden Ortsvereins zusammenzusetzen, um gemeinsame Termine abzuklären.

Dazu kam es nicht. Denn als der Ortsvereinsvorsitzende zusammen mit fünf weiteren Vereinsmitgliedern in einem Mannschaftsbus auf dem Weg zur Veranstaltung war, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Fahrer war am Steuer eingeschlafen.

Bei dem Unfall kam der Bus von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde ein Insasse getötet, die anderen fünf wurden zum Teil schwer verletzt. So auch der Kläger, der unter anderen ein Rasanztrauma sowie Schädel- und Schulterverletzungen erlitt.

Nicht bei gesellschaftlichen Anlässen versichert?

Sein deswegen eingereichter Antrag auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung wurde abschlägig beschieden. Die Berufsgenossenschaft stellte zwar nicht in Abrede, dass ehrenamtlich tätige Mitglieder von Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 12 SGB 7 Kraft Gesetz versichert sind.

Der Versicherungsschutz umfasse allerdings nicht gesellschaftliche Anlässe. Dazu würde auch die freiwillige Teilnahme an Generalversammlungen eines befreundeten Ortsvereins zählen.

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Landessozialgerichts Baden-Württemberg nicht anschließen. Sie gaben der Klage des Ortsvereinsvorsitzenden gegen die Berufsgenossenschaft statt.

Versicherungsschutz umfasst den gesamten Aufgabenbereich

Nach Überzeugung des Gerichts umfasst der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung auch solche Handlungen und Maßnahmen, die sich aus der Existenz des Betriebs der Organisation selbst und ihren Beziehungen zum öffentlichen Leben ergeben.

Entscheidend sei daher ausschließlich, „dass die unfallbringende Tätigkeit in rechtserheblicher Weise mit dem Unternehmen innerlich zusammenhängt“. Der Versicherungsschutz umfasse folglich den gesamten Aufgabenbereich, einschließlich der organisatorischen, administrativen und sozialen beziehungsweise vereinsrechtlichen Belange.

In Erfüllung einer satzungsgemäßen Verpflichtung

Zum Zeitpunkt seines Unfalls sei der Kläger in Begriff gewesen, seiner Funktion als Vorsitzender eines Ortsvereins in repräsentativer und organisatorischer Hinsicht nachzukommen. Damit habe er seine satzungsmäßige Verpflichtung zu einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Verbänden des DRK und deren Mitgliedern erfüllen wollen.

Dass es dabei auch um einen geselligen Zweck gegangen sei, sei folglich nur von untergeordneter Bedeutung. Nach Ansicht der Richter stand die Teilnahme somit in einem inneren Zusammenhang zu den Aufgaben der Organisation. Die beklagte Berufsgenossenschaft müsse den Unfall daher als Berufsunfall anerkennen mit der Folge, dass sie dem Kläger gegenüber zur Leistung verpflichtet sei.