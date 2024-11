E-Bike-Versicherung: Bei diesen Anbietern klappt der Onlineabschluss am besten

25.11.2024

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Chip wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie zufrieden Verbraucher mit dem Online-Vertragsabschluss bei verschieden Dienstleistungsanbietern sind. Die kürzlich veröffentlichte Untersuchung „Online-Vertragsabschluss 2024“ basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als 50.000 Kundenurteile zu 411 verschiedenen Versicherungsunternehmen in 18 Leistungsarten zusammen.

In der Kategorie E-Bike-Versicherung sicherte sich die ADAC Versicherung AG den Platz an der Sonne. Mit einer Note von aktuell 2,30 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Bester Online-Vertragsabschluss E-Bike-Versicherung“ schmücken.

Auf dem Treppchen landeten ferner die Helvetia Versichrungen (2,32) und die Ammerländer Versicherung VVaG, die im Vorjahr noch die Spitzenposition belegt hatten (VersicherungsJournal 4.10.2023). Die beiden letztgenannten Gesellschaften erhielten die Auszeichnung „Top Online-Vertragsabschluss E-Bike-Versicherung“, da sie besser als der Mittelwert im Segment Direktversicherer abschnitten.

Gleiches schafften auch

Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Leistungsarten hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (27.9.2024). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.

Die vollständige Liste inklusive der nicht überdurchschnittlich bewerteten Testkandidaten in der Kategorie E-Bike-Versicherung ist hier zu finden.