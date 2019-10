Durchschnittlicher Krankenkassenbeitrag steigt deutlich

29.10.2019

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2020 wird von zuvor 0,9 auf künftig 1,1 Prozent erhöht. Dies teilte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am Montag mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit.

„Gewollte Verbesserungen in der Versorgung, medizinischer Fortschritt und eine höhere Nachfrage nach medizinischer Versorgung in einer älter werdenden Gesellschaft führen dazu, dass die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. Vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Konjunkturlage ist es daher angezeigt, den durchschnittlichen Beitragssatz anzuheben, um die zu erwartenden Ausgaben zu finanzieren“, heißt es in der Bekanntmachung des Ministeriums.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist allerdings eine reine statistische Größe und hat mit dem tatsächlich zu zahlenden Zusatzbeitrag nichts zu tun. Die Krankenkassen können je nach Finanzlage einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, der seit Anfang dieses Jahres hälftig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen wird (VersicherungsJournal 4.6.2018). Im laufenden Jahr lagen diese je nach Körperschaft zwischen 0,30 und 1,60 Prozent (9.1.2019).

Hintergrund: Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wird nach Auswertung der Prognosen des Schätzerkreises zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der GKV errechnet. Dieser ergibt sich aus der Differenz der von dem Gremium einvernehmlich prognostizierten Einnahmen des Gesundheitsfonds von 240,2 Milliarden Euro und der vom Bundesversicherungsamt und BMG erwarteten GKV-Ausgaben von rund 256,8 Milliarden Euro.