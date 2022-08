Durch die Inflation drohen einmalig hohe Reallohnverluste

10.8.2022

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hat einen neuen Europäischen Tarifbericht (PDF; 832 KB) vorgelegt. Der Report basiert auf Prognosen der EU-Kommission.

Darin kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass durch die hohe Inflation in diesem Jahr Reallohnverluste für Beschäftigte von bis zu 2,9 Prozent wahrscheinlich sind – auch in Deutschland. Dies sei ein in den vergangenen Jahrzehnten einmaliger Vorgang.

Anzeichen für eine sich überhitzende Lohndynamik, die ihrerseits die Inflation verstärken könnte, sieht das Institut jedoch nicht. Denn die Nominallöhne entwickeln sich nur moderat. In Deutschland stiegen sie 2021 um 3,4 Prozent, für dieses Jahr werden 3,7 Prozent erwartet.

Allerdings könnte das laufende Jahr von einer Umverteilung zulasten der Beschäftigten geprägt sein, wird berichtet. Viele Gesellschaften verzeichneten weiterhin hohe Gewinne, was zu einem höheren Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am Volkseinkommen führe.

Um den entgegenzusteuern, seien hohe Lohnforderungen in Branchen mit guter Gewinnentwicklung durchaus berechtigt und für die Unternehmen auch zu verkraften, so die Wissenschaftler. Nach ihren Berechnungen liegt das gesamtwirtschaftliche Potenzial für Lohnsteigerungen bei etwa sechs Prozent. Allerdings sei jeder Ausblick derzeit „mit einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit behaftet“.