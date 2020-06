DRV: Tendenz zur verpflichtenden privaten Altersvorsorge

17.6.2020 – Die Deutsche Rentenversicherung hat sich positiv zu den Ergebnissen der Rentenkommission geäußert. Sie sieht derzeit das Umlageverfahren im Vorteil, zukünftig könnte aber auch die Kapitaldeckung wieder besser werden. Die Garantien bei Riester-Renten sollten abgesenkt werden. Für die private Vorsorge sei ein Pflichtsparen unproblematisch.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (VersicherungsJournal 4.5.2018, 16.5.2018) hatte nach rund zweijährigen Beratungen im März ihren Abschlussbericht vorgelegt (30.3.2020). Zu den Ergebnissen hat sich nun am Dienstag die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) auf einem Fachpresseseminar zu Wort gemeldet.

„So richtig glaubt die Rentenkommission nicht daran, dass die private Zusatzversorgung 2025 eine ausreichende Verbreitung gefunden haben wird“, sagte Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Geschäftsbereichs „Forschung und Entwicklung“ bei der DRV. Er fasste die Ergebnisse des Gremiums zusammen. „Gerade aus heutiger Sicht zeigt sich, dass die Vorschläge sehr viel wert sind“.

Privates Zwangssparen wahrscheinlich

Insgesamt kommt er zu einem sehr positiven Urteil. Grund: Da die Rentenkommission vielfach nur Verfahrenshinweise gegeben habe, wären diese auch angesichts der Coronakrise nicht obsolet, sondern könnten flexibel genutzt werden, um die Altersvorsoge künftig neu auf die Füße zu stellen.

Zwischen den Zeilen will Thiede, der intensiv in die Arbeit der Kommission eingebunden gewesen war, lesen, dass die Experten wohl damit rechnen, dass ab 2025 die Deutschen zum privaten Sparen für ihre Altersvorsorge gezwungen werden.

Zu diesem Zeitpunkt soll nach Willen der Regierungsberater die Einführung einer obligatorischen Zusatzvorsorge geprüft werden. Angeregt wurde ein „Opt-out-Verfahren“, falls schon eine gleichwertige private Vorsorge vorliegt. Wer also bereits privat spart, kann den Zwang zum Altersvorsorgesparen ablehnen.

Garantien abschwächen

In der Diskussion um die zusätzliche private Altersvorsorge ging es auch darum, ob der Staat seine Bürger zu einer Vorsorge zwingen kann, wenn die Rendite aufgrund der Entwicklung an den Kapitalmärkten „gleich null“ ist. Thiede verwies darauf, dass die Kommission empfohlen hat, die Garantien bei der staatlich geförderten Vorsorge abzuschwächen – etwa bei der Riester-Rente.

Derzeit muss der Anbieter einer privaten Riester-Rente einen Beitragserhalt garantieren. Angesichts des Niedrigzinsniveaus sind damit Renditechancen fast nicht mehr vorhanden, denn die Versicherer müssen die Beiträge absolut sicher anlegen.

Wenn man die Garantie reduziert, dann kann man in Aktien investieren und ist weit weg von einer Nullprozent-Rendite. Reinhold Thiede, Deutsche Rentenversicherung

Thiede: „Wenn man die Garantie reduziert, dann kann man in Aktien investieren und ist weit weg von einer Nullprozent-Rendite.“ Auch in der Kommission habe man trotz einer umfassenden Anbieteranhörung nicht klären können, warum die private Altersvorsorge stark schwächelt. Ein Grund seien natürlich die hohen Kosten.

Rechtlich ist Zwangssparen möglich

Möglicherweise würde aber die private Vorsorge anziehen, wenn man den Kunden sagen könnte, dass sie zwar ins Risiko gehen müssten, dafür aber auch eine höhere Renditechance hätten.

Die Kommission hätte auch geprüft, ob ein verpflichtendes privates Alterssparen rechtlich legitim sei. Ein Gutachten bejaht dies, so Thiede. Die Empfehlungen der Rentenkommission enthielten sehr viele Anleitungen für eine Rentenreform, die auf einem breiten Konsens baue.

Positiv beurteilt der Rentenfachmann vor allem, dass die Kommission auf die Dualität von Umlageverfahren und Kapitaldeckung setzen würde. „Derzeit hat das Umlageverfahren seine Vorteile, es ist vor allem sehr flexibel.“

In der Zukunft könnte aber auch die Kapitaldeckung wieder besser werden. Die massive Kritik in der Presse an den Vorschlägen der Rentenkommission sei unberechtigt. „Sie wurde vor allem durch eine hohe Erwartungshaltung ausgelöst, den die Kommission mit ihrem Willen zu Konsensbeschlüssen niemals hätte erfüllen können“, stellte Thiede fest.

Rentenversicherung hat weniger Einnahmen

Die DRV-Experten bestätigten, dass die gesetzliche Rentenversicherung ebenfalls unter der Coronakrise leidet. Durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit würden die Einnahmen reduziert. Aus dem Vorjahr habe die DRV aber ein hohes Polster von 40 Milliarden Euro.

Wie hoch die Einnahmeverluste insgesamt seien, könne derzeit aber aufgrund fehlender Daten nicht beurteilt werden. Weder die Zahl der Kurzarbeiter noch der Arbeitsausfall sei bekannt.

Betroffen sind aber auch die Arbeitnehmer in krisengeschüttelten Branchen. Ihre Rente wird geschmälert, wenn sie wegen Kurzarbeit weniger in die Rentenkasse einzahlen. Die Auswirkungen macht das folgende Beispiel deutlich:

Der monatliche Verdienst eines versicherten halbiert sich durch Kurzarbeit auf 1.500 Euro brutto monatlich. Nach einem Jahr Kurzarbeit erhöht sich der spätere Rentenanspruch um aktuell rund 26,40 Euro monatlich. Das sind drei Euro weniger als bei Beschäftigung zum vollen Lohn.