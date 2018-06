Dreistelliger Millionenschaden durch falsche Chefs

8.6.2018

Die Digitalisierung hat laut Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) „völlig neue Angriffswege geschaffen und auch bekannte Delikte vereinfacht. Alle verfügbaren Zahlen weisen darauf hin, dass Wirtschaftskriminelle die Digitalisierung als Chance erkennen und nutzen“. Wer kein effektives Compliance-Management habe und an der IT-Sicherheit spare, spiele mit der Existenz seines Unternehmens, so der GDV-Präsident.

Nach GDV-Angaben nehmen Betrüger etwa immer häufiger mit Hilfe elektronischer Kommunikation die Identitäten von Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern an – wie beispielsweise bei der sogenannten „Phantomfrachtführer“-Masche. Dabei geben sich Betrüger in Onlinefrachtenbörsen als Transportunternehmen aus und stehlen mitunter ganze Lkw-Ladungen, wurde am Donnerstag im Rahmen des Pressegesprächs „Wirtschaftskriminalität 4.0“ erläutert.

Als weiteres Beispiel nennt der Versichererverband die sogenannte „Fake-President“-Betrugsmasche, deren Zahl in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen habe. Die Zahl der vom Bundeskriminalamt registrierten Fälle habe sich von 2013 auf 2016 auf fast 350 mehr als verhundertfacht. Allein in den vergangenen beiden Jahren hätten Betrüger mit dieser Masche über 150 Millionen Euro ergaunert, so der GDV unter Verweis auf interne Zahlen von im Verband organisierten Anbietern, die Betrugsfälle mit einer Vertrauensschaden-Versicherung decken.