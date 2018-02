Drei Versicherer mit „Goldenem Bullen“ ausgezeichnet

6.2.2018

Am vergangenen Freitag wurden in München im Rahmen der Finanzennacht 2018 des Finanzen-Verlags zum 25. Mal in zwölf Kategorien die „Goldenen Bullen“ verliehen. Drei der Auszeichnungen wurden in diesem Jahr an Unternehmen aus der Assekuranz vergeben. In der Kategorie „Versicherungs-Innovation des Jahres“ gewann die Ergo Versicherung AG mit ihrem Schutzbrief „Ergo Smart Home“. Dieser Schutz für mit dem Smart-Home-System der Deutschen Telekom ausgestattete Häuser und Wohnungen leistet bei Schäden durch Feuer und Rauch, bei Wasserschäden sowie Einbrüchen und informiert eigenständig Feuerwehr, Polizei und Handwerker, so die Jury.

Bild: Griesch/ Finanzen Verlag

Den „Goldenen Bullen“ für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ erhielt die Dortmunder Lebensversicherung AG für die Produktkonzeption „Plan D“, die in drei verschiedenen Leistungspaketen angeboten wird. „Plan D“ ist nach fachmännischer Einschätzung am ehesten den Grundfähigkeits-Versicherungen zuzuordnen (VersicherungsJournal 30.6.2017).

In der Kategorie „Neue Wege“ ging der „Goldene Bulle“ an die Zurich Gruppe Deutschland für „Picsurance“. Im Rahmen von „Picsurance“ können Kunden via Smartphone ein Foto des zu versichernden Gegenstandes an die Zurich senden. Auf Basis von Bilderkennung soll dann eine Produktempfehlung erfolgen, die dann direkt abgeschlossen werden kann (VersicherungsJournal 5.9.2017). Dabei handele es sich um einen innovativen Ansatz, der digitale Werkzeuge, wie Handyfotos in die Kommunikation der Sachversicherung integriere, so die Jury.