Drei Millionen Euro weniger wegen Sicherheitsmängeln

20.3.2020 – Weil die Eigentümerin nicht sämtliche mit ihrem Versicherer vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen beachtet hatte, kam es zu einem Einbruch in ihr Museum. In diesem Fall besteht in der Regel kein Versicherungsschutz. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Berlin vom 17. März 2020 hervor (4 O 63/19).

Aus dem Bode-Museum in Berlin wurde im März 2017 die 100 Kilogramm schwere, drei Zentimeter dicke Goldmünze „Big Maple Leaf“ im Wert von knapp 400 Millionen Euro gestohlen. Sie wies einen Durchmesser von 53 Zentimetern auf.

Allianz verweigert Leistung wegen gravierender Sicherheitsmängel

Goldmünze „Big Maple Leaf“ vor dem Diebstahl im

Bode-Museum (Bild: Sdo216, CC-BY-SA 3.0/de)

Der Versicherer der Kunsthalle, die Allianz Versicherungs-AG, erklärte zwar ihre grundsätzliche Bereitschaft, der Eigentümerin eine Entschädigung zu zahlen. Mit dem Argument, dass der Diebstahl nur wegen gravierender Sicherheitsmängel möglich gewesen sei, überwies sie letztlich aber nur 800.000 Euro.

Die Frau reichte daraufhin Klage beim Berliner Landgericht ein. Dort verlangte sie weitere 3,36 Millionen Euro. Doch damit hatte sie keinen Erfolg. Die Richter hielten die Klage für unbegründet.

Nach ihrer Ansicht besteht kein Versicherungs-vertraglicher Leistungsanspruch. Der Diebstahl aus dem Museum stelle zwar ein versichertes Ereignis dar. Der Versicherer sei jedoch wegen einer Veränderung der bei Vertragsabschluss vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen, das heißt wegen einer Gefahrerhöhung, von weiteren Zahlungen befreit.

Gefahrerhöhung erleichterte den Diebstahl der Goldmünze

So sei in dem Gebäude die elektronische Öffnungsüberwachung des bei dem Einbruch benutzten Fensters seit einem versicherungsrechtlich nicht unerheblichen Zeitraum defekt gewesen. Das habe zu einer rechtlich relevanten Erhöhung des versicherten Risikos geführt.

Obwohl der Museumsleitung das durch den Defekt reduzierte Sicherheitsniveau bekannt gewesen sei, habe sie es nicht durch anderweitige Schutzmaßnahmen kompensiert. Weitere Forderungen gegenüber der Allianz seien daher ausgeschlossen.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Landgericht eine Berufung beim Berliner Kammergericht zugelassen. Da die einmonatige Berufungsfrist noch läuft, ist nicht bekannt, ob die Klägerin von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird.