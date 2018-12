Doppelte Abschlusskosten bei Riester-Renten

18.12.2018 – Wenn sich durch Kinderzulagen der Eigenanteil am Gesamtbeitrag einer Riester-Rentenversicherung der Württembergischen Leben ändert, löst das zusätzliche Vertriebskosten aus. Das kritisiert die Verbraucherzentrale Hamburg. Der Versicherer kündigt „Kulanz“ an, jedoch nur für Kunden, die sich beschweren.

WERBUNG

„Bei Riester-Rentenversicherungen zahlen Verbraucher in bestimmten Konstellationen auf Teilbeiträge doppelte Abschluss- und Vertriebskosten“, hat die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. kritisiert.

Die Marktwächter (VersicherungsJournal 20.10.2014) berichten von einem ihnen vorliegenden Fall. Der Kunde der Württembergischen Lebensversicherung AG habe seinen Riester-Rentenvertrag mit dem Höchstbetrag von 1.946 Euro zuzüglich der Grundzulage von 154 Euro bespart.

Auf die Summe der Eigenbeiträge habe er in den ersten fünf Jahren die für die gesamte Laufzeit anfallenden Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von 4,5 Prozent bezahlt.

Durch Kinderzulage sinkt der Eigenbeitrag

Später wurde der Versicherte kinderzulagenberechtigt. Dadurch sank der Eigenbeitrag, während der Gesamtbeitrag gleich hoch geblieben sei.

Die Württembergische habe ihm auf Grund dieser Änderung erneut Abschluss- und Vertriebskosten auf die neue Kinderzulage berechnet – dieses Mal von vier Prozent. „Und das, obwohl der Verbraucher auf die durch die Kinderzulage wegfallenden Beiträge bereits Abschluss- und Vertriebskosten in voller Höhe gezahlt hatte“, schreibt die Verbraucherzentrale.

Zudem teilte ihm der Versicherer mit, dass er nach dem Wegfall der Kinderzulage mit weiteren Abschluss- und Vertriebskosten von 4,5 Prozent auf die Erhöhung des Eigenbetrags zu rechnen habe.

Abschlusskosten steigen auf 8,5 beziehungsweise neun Prozent

Damit erhebt die Württembergische 8,5 beziehungsweise neun Prozent Abschluss- und Vertriebskosten für die entsprechenden Summen und Zeiträume.

Obwohl sich im vorliegenden Fall der Gesamtbeitrag des Versicherten über den gesamten Zeitraum nicht verändert, zahlt er bei jeder zulagenbedingten Änderung des Eigenbeitrags erneut Abschluss- und Vertriebskosten.

Sandra Klug, Teamleiterin des für Versicherungen zuständigen Marktwächter-Teams in der Verbraucherzentrale Hamburg, erklärte dazu: „Wir befürchten, dass auch andere Versicherer für jede Form von Zulagenerhöhung die Abschluss- und Vertriebskosten erneut berechnen – zum Beispiel bei der jüngsten Erhöhung der Riester-Grundzulage um 21 Euro. Dies lässt sich aber weder in den Verträgen noch in den Standmitteilungen eindeutig erkennen.“

Doppelte Kostenbelastung ist gesetzlich zulässig

Konkrete Fälle lägen dazu noch nicht vor, räumte sie ein und hofft auf entsprechende Hinweise von Verbrauchern. Die doppelte Erhebung von Abschluss- und Vertriebskosten sei per Gesetz nicht ausgeschlossen, erläuterte die Marktwächterin.

Aber einverstanden ist sie damit nicht: „Die doppelte Berechnung von Abschluss- und Vertriebskosten belastet Riester-Sparer mit Kindern am stärksten – also ausgerechnet die Verbraucher, die vom Gesetzgeber als besonders förderungswürdig erachtet werden.

Das Ziel des Gesetzgebers, mit Riester-Verträgen eine flexible, transparente und in den Kosten klar geregelte Altersversorgung für den Verbraucher zu schaffen, wird durch Anbieter wie die Württembergische konterkariert."

Der Vertrieb hält doppelt die Hand auf, nur weil Teile des Eigenbeitrags zwischenzeitlich durch eine Riester-Zulage ersetzt werden. Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt beim VZBV

VZBV verlangt Gesetzesänderung

Dorothea Mohn (Bild: Brüss)

In der Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Hamburg wird auch Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – VZBV zitiert:

„Dieser Fall zeigt exemplarisch, wo die Probleme der privaten Altersvorsorge unter Riester liegen. Der Vertrieb hält doppelt die Hand auf, nur weil Teile des Eigenbeitrags zwischenzeitlich durch eine Riester-Zulage ersetzt werden."

Sie fordert: „Die mehrfache Erhebung von Abschluss- und Vertriebskosten muss gesetzlich unterbunden werden. Kosten dürften nur entstehen, wenn die Gesamtsparleistung der Verbraucher auch wirklich steigt.“

Die VZBV favorisiert im Übrigen einen Altersvorsorgefonds nach schwedischem Vorbild, der mit stark reduzierten Vertriebskosten auskommen und flexible Einzahlungen zulassen würde.

Württembergische bestätigt die Kostenbelastung

Auf die Frage, inwieweit die Angaben der Verbraucherzentrale über den Lebensversicherer zutreffen, antwortete die Württembergische:

„Der durch den Verbraucherzentrale-Bundesverband jetzt gemeldete Fall eines Riester-Vertrags mit doppelt abgerechneten Abschluss- und Vertriebskosten stellt eine nur in sehr seltenen Einzelfällen vorkommende Konstellation dar.

Vertragsanpassungen durch gesenkte Eigenbeiträge infolge geänderter Zulagen, wie sie seitens des Kunden im zugrundeliegenden Fall vorgenommen wurden, kommen bei weniger als 0,1 Prozent der entsprechenden Verträge der Württembergischen Lebensversicherung vor.

Prinzipiell bemüht sich die Württembergische Lebensversicherung auch hier immer um kulante Regelungen im Sinne des Kundeninteresses.“

Mit den Beschwerdeführern sind wir im Gespräch und bieten eine kulante Lösung an. Württembergische Lebensversicherung AG

Kulanz nur bei Beschwerde

Daraufhin hat das VersicherungsJournal nachgefragt: „Wie werden Sie dieses Prinzip im Falle jener Kunden an, die von der von der Verbraucherzentrale beschriebenen doppelten Kostenbelastung betroffen sind? Erfolgt die Kulanzregelung unaufgefordert oder müssen die Kunden sie ausdrücklich beantragen?“

Darauf antwortete die Württembergische: „Es handelt sich pro Jahr lediglich um eine Handvoll Beschwerden. Mit den Beschwerdeführern sind wir im Gespräch und bieten eine kulante Lösung an.“

Worin diese Kulanz besteht, bleibt offen. Aus der Antwort lässt aber immerhin herauslesen, dass der Versicherer bestenfalls nur jeden Kunden entgegenkommt, die sich beschweren. Die ebenfalls betroffenen schweigenden Kunden werden dagegen offenbar weiterhin mit doppelten Kosten belastet.